هیدکی کامیا: Scalebound؟ چرا که نه!

چند شب پیش که هواداران و مسئولان Platinum Games در جریان مراسم PAX East 2020 نشستی با یکدیگر داشتند، از بازی‌های بعدی این استدیو صحبت کردند. این جلسه‌‌ی پرسش و پاسخ که تحت عنوان "101 مورد از چیزهایی که راجع به Platinum Games نمی‌دانید" برگزار شد، برای طرفداران اخبار نسبتا خوبی داشت.

هیدکی کامیا، کارگردان نامی صنعت بازی‌های ویدیویی نیز به همراه تهیه کننده‌ی Platinum Games، آقای آتسوشی اینابا در این نشست حضور داشتند و به برخی سوالات حضار جواب دادند. با پردیس‌گیم همراه باشید.



آغاز سوالات درمورد بازی پیش‌ِ روی این استدیو تحت عنوان Project GG بود که پایانی خواهد بود بر سه‌گانه Hero که پیش‌تر توسط کامیا ساخته شده‌ بودند. می‌توان گفت بیشتر صحبت ها نیز حول محور همین بازی می‌چرخید و هوادارانِ حاضر در جلسه اشتیاق زیادی به دانستن جزئیات بیشتر از این بازی داشتند. پس از اتمام صحبت‌ها درمورد Project GG، بحث به عناوین آینده‌ی کامیا و پلاتینیوم گیمز کشیده شد. یکی از هواداران با مطرح کردن این سوال که آیا Okami 2 و یا Scalebound ساخته خواهند شد یا نه، بحث را دوباره داغ کرد. کامیا در جواب این سوال گفت:



"Okami 2... Dante vs Bayonetta...Scalebound...Devil May Cry 0... راستش من دوست دارم همه‌ی این بازی‌ها را بسازم! تنها کاری که باید بکنید جلب رضایت Capcom است!"



با توجه به اینکه کپکام حق ساخت Okami و Devil May Cry را دارد، و Scalebound نیز جزو عناوین انحصاری Microsoft به شمار می‌آید، ساخته شدن یا نشدن این عناوین به تصمیم این دو غول بازی‌سازی بر می‌گردد. شاید یکی از دلایلی که پروژه جدید این استدیو عنوانی کاملا مستقل و غیروابسته به شرکت‌های خارجی است، همین باشد که بتوانند در صورت علاقه و خواست طرفداران، بدون هیچ مشکلی به ساخت نسخه‌های بعدی بازی‌های خود مشغول شوند.

نظر شما چیست؟ فکر می‌کنید Scalebound که پتانسیل تبدیل شدن به یکی از بازی‌های بزرگ نسل هشتم را داشت، دوباره در دست ساخت قرار بگیرد؟

منبع متن: pardisgame