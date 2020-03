عناوین ماه مارچ سرویس Xbox Game Pass اعلام شدند + تاریخ در دسترس بودن

به گزارش پردیس گیم به نقل از Wccftech مایکروسافت لیست عناوینی را که در این ماه (مارچ 2020) قرار است به Xbox Game Pass اضافه شوند را اعلام کرد. در حال حاضر 2 عنوان NBA 2K20 و عنوانی دیگر در زاویه اول شخص و در سبک شبیه ساز کنترل قطار با نام Train Sim World 2020 در درون سرویس در دسترس بوده و قابل بازی می‌باشند، پس از آن هفته‌ی آینده در تاریخ 11 مارچ (مصادف با 21 اسفند) عنوان Ori and the Will of the Wisps که در همین تاریخ نیز این عنوان به طور جهانی منتشر خواهد شد بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت و روز پس از آن یعنی 12 مارچ (مصادف با 22 اسفند) نیز آخرین عنوان این ماه سرویس Xbox Game Pass یعنی عنوان Pikuniku که در سبک پازل/گشت و گذار در محیط می‌باشد بر روی این سرویس در دسترس قرار خواهد گرفت.

اسامی بازی‌ها همراه با تاریخ در دسترس قرار گرفتنشان به شرح زیر است:

- NBA 2K20 (در تاریخ 5 مارچ مصادف با 15 اسفند بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت)

- Train Sim World 2020 (در تاریخ 5 مارچ مصادف با 15 اسفند بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت)

- Ori and the Will of the Wisps (در تاریخ 11 مارچ مصادف با 21 اسفند بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت)

- Pikuniku (در تاریخ 12 مارچ مصادف با 22 اسفند بر روی سرویس Xbox Game Pass در دسترس قرار خواهد گرفت)

منبع متن: pardisgame