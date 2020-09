به گزارش پردیس‌گیم Craig Mazin، سازنده سریال کوتاه و تحسین‌شده چرنوبیل، برای ساختن عنوانی منطبق بر The Last of Us دوباره با HBO کار می‌کند.

در اتفاقی نادر در دنیای فیلم‌هایی که براساس بازی‌های ویدئویی می‌شوند، نویسنده و کارگردان بازی، Neil Druckmann، هم با Mazin برای نویسندگی و کارگردانی عنوانی که قرار است یک سریال باشد، همکاری می‌کند.

Carolyn Strauss که در ساختن Game of Thrones و Chernobyl نیز دست داشته است به همراه Evan Wells، رئیس استودیوی Naughty Dog، نیز در تولید این مجموعه شرکت خواهند داشت. این پروژه قرار است با همکاری Sony Pictures Television و PlayStation Productions تولید شود. این اولین سریال تلویزیونی PlayStation Productions است.

این مجموعه HBO تمامی رویدادهای بازی اصلی که توسط Druckmann نوشته شده است را پوشش خواهد داد و احتمالا دارای قسمت‌های اضافی بر اساس The Last of Us : Part II می‌باشد.

Mazin که گفته می‌شود The Last of Us را بازی کرده است و به آن بسیار علاقه‌مند شده، گفت: "Neil Druckmann بدون هیچ سوالی بهترین قصه‌گوی حاضر در ویدئوگیم است و The Last of Us بهترین اثر اوست. داشتن شانسی برای ساختن عنوانی براساس این هنر شگفت‌انگیز چندین سال است که آرزوی من بوده، و من بسیار مفتخرم که در این کار با Neil همکاری می‌کنم."

Druckmann در یک بیانیه گفت: "از همان ابتدا که برای اولین بار با Craig گفتگو کردم، به یک اندازه از رویکرد روایی و علاقه و درک عمیق او از The Last of Us لذت بردم. با دانستن این واقعیت که Craig و HBO چرنوبیل را که یک شاهکار غم انگیز، آزاردهنده و احساسی است، ساختند. من نمی‌توانستم به شریک بهتری برای آوردن داستان The Last of Us به یک سریال تلویزیونی، فکر کنم."

رئیس بخش برنامه‌ریزی HBO،وCasey Bloys، گفت: "این یک فرصت بسیار هیجان‌انگیز برای ماست که با Craig، وNeil،وCarolyn و تیم‌های حاضر در SONY،وNaughty Dog و PlayStation برای آوردن دنیای مجازی این بازی تحسین‌شده به واقعیت، شراکت داشته باشیم."

معاون Sony Pictures Television اذعان کرد: "این اولین عنوان از مجموعه‌هایی است که ما قصد داریم همراه با دوستانمان در PlayStation Productions تولید کنیم. The Last of Us یک دستاورد فوق‌العاده در قصه‌گویی و توسعه شخصیت‌هاست، و ما خوش‌شانس هستیم که این فرصت را داریم که با این تیم برای ساخت عنوانی منطبق بر این بازی کار می‌کنیم."

