10 مورد از بدترین ویروس‌ها در بازی‌های ویدیویی

"گردآوری و ترجمه شده توسط محمد جواد منجزی"

با همکاری خانم سوگند محمدزاده (متخصص ژنتیک) با پردیس‌گیم، عملکرد این ویروس‌ها از دید پزشکی بررسی شده‌اند.



زمانی که صحبت از ویروس‌های بازی‌های ویدیویی می‌شود، ذهن بسیاری از بازیکنان به سمت تروجان‌ها و بدافزارها می‌رود؛ هرچند که تعدادی از بازی‌ها خودشان حول محوریت بیماری‌های واگیردار جریان دارند. چه موضوع از بین بُردنِ کُلی نسل بشر باشد یا تبدیل شدن افراد مبتلا به هیولاهایی گرسنه، بیمار شدن در دنیای بازی‌های ویدیویی به ندرت یک ناراحتی جزئی هستند. به همین خاطر شاید بهتر باشد تا به بازیکنان لیستی از اسامی ویروس‌هایی که قطعا نباید کاری به کار آنان داشته باشند داده شود. پس مایع‌های ضدعفونی کننده‌ی دست خود را آماده کنید! لیست بدترین بیماری‌های موجود بازی‌های ویدیوئی که بازیکنان باید تحت هر شرایطی از آنها دوری کنند به شرح زیر است:

10- Fallout

نام ویروس: Forced Evolutionary Virus

دنیای عنوان Fallout به طور شگفت انگیزی مکانی خطرناک است، مملو از گروه‌های افراد شرور و یاغی، هیولاهای رادیو اکتیویِ وحشی و انبوهی از ربات‌های مرموز؛ هرچند که اینها تنها چالش‌هایی نیستند که بازماندگانِ این سرزمین آخرالزمانی باید با آنها دست و پنجه نرم کنند. جدای از Deathclawها، احتمالا وحشتناک ترین دشمنان در تمامی نسخه‌های سری بازی Fallout اَبَر جهش یافته‌ها (Super Mutant) می‌باشند. این موجودات، قبل از اینکه به این شکل و شمایل در بیایند انسان‌های عادی‌ای بودند که مورد آزمایشِ FEV (ویروس تکامل دهنده‌ی اجباری یا همان Forced Evolutionary Virus) قرار گرفتند؛ آن هم توسط گروه بزرگی از بدکاران که در حال تلاش برای دستیابی و خلقِ موجودی مافوق و فرای انسان بودند. در نهایت نتیجه‌ی آن شد مخلوقاتی خشن، هالک گونه و گمراه که در حال تلاش برای تبدیل افراد باقی مانده از نوع بشر به موجوداتی همانند خود هستند.

نظر متخصص: بعد از اینکه انسان‌های عادی به ویروس FEV آلوده شدند، این ویروس با ورود به سلول‌های بدن میزبان، باعث روشن شدن بعضی از ژن‌های انسان می‌شود (همان ژن‌هایی که در دوران جنینی باعث رشد و نمو می‌شدند و بعد از تولد تقریباً همه‌ آن‌ها خاموش می‌شوند). بدین ترتیب، فرد آلوده به طور عجیبی شروع به رشد می‌کند، بافت عضلانی و استخوانی او دوباره ساخته می‌شود و فرد به یک ابر انسان تبدیل می‌شود. این شرایط باعث می‌شوند که او برای سیر شدن به خوردن انسان‌ها دست بزند و پرخاشگر شود.



9- The Last Of Us

نام ویروس: Cordyceps Brain Infection

عفونت قارچیِ عنوان کلاسیک ناتی داگ در سبک وحشت/بقا یعنی عنوان The Last Of Us چشم اندازی وحشت برانگیز است. انسان‌هایی که آلوده به انگلِ قارچی شده‌اند پیش از از دست دادن قدرت بینایی و در نهایت تسلیم شدن در برابر بیماری، عملکرد مغز خود را از دست داده‌اند؛ انسان‌های آلوده شده این ویروس به شدت پرخاشگر شده و همچنین قادر به انتقال این ویروس به وسیله‌ی هوا و یا از طریق گاز گرفتن فرد سالم می‌باشند. وحشتناک ترین نکته درباره‌ی ویروس موجود در دنیای The Last Of Us (با نام Cordyceps Brain Infection) این است که این انگل در واقع بر اساس یک انگل در دنیای واقعی می‌باشد! Ophiocordyceps Unilateralis نام یک انگل است که کنترل مورچه‌ها را در دست میگیرد و در واقع این انگل بود که الهام بخشِ طرح بیماری عنوان The Last Of Us به تیم ناتی داگ شد. به گفته‌ی ناتی داگ، عفونتِ درون عنوان The Last Of Us در حقیقت نسخه‌ای نزدیک و به نوعی جهش یافته از انگل Ophiocordyceps Unilateralis است.

نظر متخصص: میزبان انگل Ophiocordyceps Unilateralis مورچه‌ها هستند اما بر اثر جهشی که روی این ویروس اتفاق افتاده، توانسته‌اند سلول‌های بدن انسان هم آلوده کنند. این ویروس جهش یافته با اثر بر سلول‌های عصبی مغز باعث اختلال در راه‌های عصبی شده و درنتیجه ایجاد پرخاشگری در فرد می‌شود.



8- The Division

نام ویروس: Green Poison

همه‌ی ویروس‌های درون بازی‌های ویدیوئی افراد آلوده شده را به دشمنی برای شکست دادن تبدیل نمی‌کنند، به عنوان نمونه می‌توان به ویروس موجود درون عنوان MMO شوتر Ubisoft یعنی The Division (با نام Green Poison) اشاره کرد؛ این ویروس به وسیله‌ی اسکناس‌های آلوده‌ی بانکی مردم را آلوده کرد. این ویروس که علائمی همانند نوع و گونه‌ای از آبله داشت، موفق شد تا یک هرج و مرج تمام عیار را در شهر نیویورک (New York City) برپا کند. با قرنطینه بودنِ منطقه‌ی منهتن (Manhattan) و خطر وقوع شرایط مشابه در دیگر نقاط جهان، زمان زیادی طول نکشید تا افرادی از جناح‌های مختلف با بی‌رحمی تمام برای در اختیار گرفتنِ کنترل شهر تلاش کنند. اگر این ویروس موفق به کشتن ساکنین شهر نیویورک (New York City) نشود احتمال اینکه گروه‌های Cleaners و Rikers موفق به انجام این کار شوند بسیار زیاد است!

7- Halo

نام ویروس: The Flood

فقط سیاره‌ زمین نیست که خانه‌ی تعدادی از بیماری‌ها و عفونت‌های منحصر به فرد است، اگر ماجرا در مورد ویروس موجود در درون عنوان Halo (با نام The Flood) باشد ویروس‌های فرازمینی می‌توانند اثرات بزرگی داشته باشند. در حقیقت، این The Flood بود که تقریبا باعث نابودی کامل حیات در درون کهکشان راه شیری شد. به طور غیر قابل باوری، این ویروس قادر است تا اَشکال مختلفی از انواع حیات را به خود آلوده کند؛ از انسان‌ها و نوع بشر گرفته تا پیشگامانشان. ویروس موجود در درون عنوان Halo قادر است تا موجودات آلوده شده را به موجوداتی به شدت پرخاشگر تبدیل کند. جای تعجبی وجود ندارد که چرا دیگر گونه‌های کهکشانی که در حال مبارزه با این موجوداتِ مهاجم بوده‌اند در انجام این کار با مشکل رو به رو شده بودند...

نظر متخصص: ویروس فرازمینی The Flood به علت دارا بودن ژن‌های خاص، دارای عملکردی متقاوت با ویروس‌های زمینی می‌باشد؛ به طوری که بر خلاف ویروس‌های زمینی که میزبان خاص خود را دارند، می‌تواند همه‌ی موجودات زنده را آلوده کند و به این طریق باعث از بین بردن کامل حیات شود.

6- Mass Effect

نام ویروس: Genophage

هرچند که موجودات آلوده به ویروس موجود در درون عنوان Halo (با نام The Flood) موجودات ترسناکی هستند، اما ویروس موجود در درون عنوان Mass Effect (با نام Genophage) داستان بسیار ناراحت کننده‌تری در پشت خود دارد. این عفونت توسط Turianها برای هدف قرار دادن نژاد خشن Kroganها گسترش یافت که باعث جهش یافتنِ گونه‌ی این جانداران شده و به یک ناباوری عظیم منتهی شد. این کار تلاشی بود در راستای کم کردنِ تعداد گونه‌ی Kroganها که به شکل باورنکردنی‌ای هم موفقیت آمیز عمل کرد اما هزینه‌ی آن برای خود این جانداران بسیار گران تمام شد. تلاش‌های بی‌شماری برای ساختن درمانی برای این ویروس صورت گرفت، هرچند که این تلاش‌ها هرگز برای بهبودی سلامتی خود Kroganها نبود بلکه برای جمع کردن ارتش‌هایی برای تصرفِ کهکشان بود. البته برخی افراد درون دنیای Mass Effect بر این باورند که این کار برای حفظ صلح و ثبات در کهکشان الزامی بود اما با این حال همچنان طعم تلخی را در دهان بازیکنان باقی می‌گذارد.

نظر متخصص: به دلیل جهش مؤثری که بر روی این ویروس‌ها رخ داده، آنتی ژن‌های سطحی ویروس دائما در حال تغییر است؛ در نتیجه نمی‌توان واکسن و درمان موثری برای این ویروس پیدا کرد.



5- The Walking Dead

نام ویروس: Zombie Virus

ایده‌ی شیوع ویروسی که باعث به وجود آمدنِ زامبی‌ها شود طی قالب‌های مختلفی در انواع رسانه‌ها به نمایش گذاشته شده است، اما احتمالا تاریک ترین و لرزه به اندام‌اندازترین نسخه‌ از این ویروس چیزی است که در عنوان The Walking Dead می‌بینیم. تمام بشریت به نوعی بیماری آلوده شده‌اند که مردگان را در حالی به زندگی برمیگرداند که به موجوداتی پرخاشگر و بی‌مغز تبدیل شده‌اند. با کم شدن تعداد انسان‌های عادی نسبت به دسته‌های عظیمی از زامبی‌ها، شرایط فوراََ به تلاش محض صرفاََ برای بقا تبدیل می‌شود. این احساس در هیچ نوع رسانه‌ی دیگری به اندازه اقتباس شاهکار استودیوی Telltale Games از این سبک بخصوص از سری عناوین ژانر وحشت قابل لمس نمی‌باشد. بازیکنان مجبورند انتخاب‌های سختی بکنند که باعث می‌شود سؤال‌های اخلاقی ذهن‌شان را درگیر کنند؛ آن هم زمانی که از همه طرف در محاصره‌ی خطر هستند. علاوه براین، شخصیت‌های درون بازی به خوبی آگاه هستند که هیچ راه فرار دائمی در برابر این بیماری وجود ندارد. در نهایت همه خواهند مرد و به عضو دیگری از دسته‌ی زامبی‌ها تبدیل می‌شوند.

نظر متخصص: چیزی که Zombie Virus را از سایر ویروس‌ها متفاوت کرده این است که برخلاف آن‌ها که برای همانندسازی و تکثیر به سلول زنده نیاز دارند، این ویروس توانایی تکثیر در سلول‌های مرده را نیز دارند و به طوری باعث زنده شدن و بازسازی سلول می‌شوند.



4- Dead Space

نام ویروس: Necromorph

از راهروهای تنگ و باریکِ Ishimura تا محل ضایعات منجمد در Tau Volantis، جایی وجود ندارد که ویروس سری بازی Dead Space (با نام Necromorph) در خِفت کردن شما در گوشه‌ای ناتوان باشد! این ویروس از طریق افراد جهش یافته‌ی (آلوده به این ویروس) و به وسیله‌ی سیگنال‌های الکترومغناطیسی که توسط شخصی ناشناس ارسال می‌شوند، پخش می‌شود. ویروس Necromorph به ۲ شکل خود را نمایان می‌کند: اول از طریق جنون، افکار آدمکشی و حتی فلجی افراد زنده و دوم از طریق احیای مجدد و جهش یافتن مردگان. نتیجه نهایی این ویروس می‌شود موجوداتی کابوس‌وار با بدن‌هایی وحشتناک که با توجه به قد و هیکل شخص میزبان (ویروس) می‌توانند متفاوت باشند. هدف نهایی ویروس Necromorph آلوده کردن حیات در تمامی سیارات است که باعث به وجود آمدن موجوداتی عظیم، با نام Brethren Moon شده است. پس با توجه به این اطلاعات باید ویروس Necromorph را خطری بزرگ برای بشریت در نظر گرفت.

نظر متخصص: این ویروس باعث تأثیرات متفاوتی در فرد میزبان می‌شود. به عنوان مثال، بعد از اینکه فرد با این سلول آلوده می‌شود ماده ژنتیکی این ویروس با DNA انسان ترکیب می‌شود و همزمان با تکثیر سلول‌های انسان، ژن‌های ویروس نیز در پی آن تکثیر پیدا می‌کنند و تعدادشان در بدن فرد زیاد می‌شود. این ویروس‌ها با تولید پروتئین‌هایی بر دستگاه عصبی تاثیر می‌گذارند و باعث پرخاشگری یا حتی قطع نخاع می‌شوند.



3- Left 4 Dead

نام ویروس: The Green Flu

هرچند که زامبی‌ها معمولا در قالب موجوداتی آهسته و آرام با شیوه‌ی راه رفتنی کَج و معوج دیده شده و می‌شوند، اما بعضی اوقات این هیولاهای کلاسیک ژانر وحشت تصمیم می‌گیرند تا کمی سرعت خود را افزایش دهند و این دقیقا نوع و حالتی از زامبی‌هاست که در سری عناوین Left 4 Dead مشاهده خواهید کرد؛ موجوداتی که به همان اندازه‌ای که کشنده هستند، سریع و پُر انرژی نیز می‌باشند. برای بدتر کردن وخامت اوضاع باید به این نکته اشاره کرد که علاوه بر انسان‌های آلوده شده به ویروس (زامبی) در حالت سنتی (همانطوری که در همه‌جای دیگر وجود دارد) تعدادی افراد آلوده شده نیز وجود دارند که نسبت به بقیه‌ زامبی‌ها "خاص" تلقی می‌شوند و قادرند تا خطر خود را بر روی بازماندگانی که امیدوارند تا یک پناهگاه پیدا کنند به شیوه‌ی "خاص" خود قالب کنند. باید توضیح داد که در ابتدای شیوع این ویروس کسانی که فوراََ آلوده نشده و از مرحله‌ی اول شیوع ویروس جان سالم به در بردند تصور می‌کردند که این ویروس (با نام The Green Flu) درواقع نوع و گونه‌ای جهش یافته از بیماری هاری است! متأسفانه تاریخچه‌ی دقیق این ویروس بطور واضح در دسترس نیست اما چیزی که از تاریخچه‌ی این ویروس در دسترس است این است که این ویروس (با نام The Green Flu) بشدت مسری بوده و افراد آلوده به آن، خطری جدی تلقی می‌شوند.

نظر متخصص: ویروسی که باعث تبدیل انسان‌های عادی به زامبی‌های آدم خوار شده، طی انتقال از فردی به فرد دیگر و در حین همانندسازی‌هایش دچار یک جهش موثر در ژن‌هایش می‌شود. در نتیجه این جهش، سرعت زامبی‌ها افزایش پیدا می‌کند و دیگر آن زامبی‌های کم سرعت سابق نیستند.



2- Gears Of War

نام ویروس: Rust Lung

جدای از این حقیقت که در سری بازی‌های Gears Of War گونه‌ی Locustها به اندازه‌ی کافی مشکل بزرگی برای شخصیت‌های اصلی بازی بودند که باید به آنها رسیدگی می‌کردند اما در عین حال، قهرمانان بازی باید با مشکلی دیگر هم دست و پنجه نرم می‌کردند، Lambentها! یک اسم برای کسانی که از مراحل آخر Lambency رنج می‌بردند. این ویروس قادر بود تا گونه‌های مختلف و وسیعی از جانداران را آلوده کند. مراحل اولیه این ویروس Rust Lung نامیده می‌شود و اثرات نهایی آن برای شخص میزبان (ویروس) اصلاً خوشایند نخواهند بود. این ویروس به وسیله قرار گرفتن طولانی مدت در معرض Imulsion پدیدار می‌شود و پس از آلوده شدن مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید تا فرد میزبان ویروس به حالتی وحشی و جهش یافته تغییر شکل پیدا کند. هرچه این ویروس بیشتر کنترل بدن میزبان را در دست می‌گیرد فرد میزبان پرخاشگرتر می‌شود و در نهایت زمانی که ویروس کنترل کامل بدن فرد میزبان را در اختیار بگیرد آن شخص نسبت به فردی که قبل از آلوده شدن به ویروس بوده کاملا متفاوت خواهد بود. همچنین این ویروس عادتِ کثیف و حال بهم زن دارد که آن ترکیدن است. این عادت باعث می‌شود تا بدن میزبان با ترکیدنش ویروس را در محدوده‌ی اطراف خود در هوا پخش کند، پس بهتر است که شما در درون آن محدوده نباشید!

1- Resident Evil

نام ویروس: T-Virus

شاید بتوان گفت که ویروس T یا همان T-Virus از سری بازی Resident Evil تعریف نهایی ویروس در بازی‌های ویدیویی باشد. این ویروس که توسط شرکت مشکوک Umbrella با هدف استفاده به عنوان یک سلاح بیولوژیکی و واگیر دار ساخته شد، خود طی دفعات متعددی از عمد پخش شد و ویرانی‌های بسیاری باقی گذاشت. این ویروس اولین بار در یک آزمایشگاه مخفی رها شد که باعث وقوع وقایع و خرابی‌های به بار آمده در شهر راکون سیتی (Raccoon City) بود. این ویروسِ به شدت واگیردار که شدیداََ در برابر انواع مختلف واکسن‌ها مقاوم است تغییراتی عظیم در بدن میزبان به وجود می‌آورد. هرچند که هدف اصلی طراحی آن این بود که با کمک علم بیولوژیک، موجودات زنده را به ماشین کشتار تبدیل کند؛ شاید بتوان گفت که ویروس T یا T-Virus نابود کننده‌ترین تغییرات را بر روی جمعیت عمومی اعمال می‌کند. با تبدیل کردن انسان‌های عادی به زامبی‌هایی گرسنه که به سختی قابل کشتن هستند، جای تعجبی وجود ندارد که این ویروس در دنیای بازی‌های ویدیویی بدنام باشد...





این هم از ۱۰ تا از بدترین ویروس‌های موجود درون بازی‌های ویدیوئی که بازیکنان باید از آنها دور بمانند. ممکن است بعضی از موارد بالا نسبت به دیگر موارد بالاتر یا پایین‌تر از خود از خطر کمتری برخوردار باشند اما بدون شک این لیست باعث می‌شود تا برخی افراد دست‌های خود را بیشتر از حالت عادی بشورند!





منبع: Gamerant



منبع متن: pardisgame