شبکه تلویزیونی اچ‌بی‌او قرار است به همراه خالق سریال چرنوبیل (Chernobyl) یک مجموعه تلویزیونی جدید بسازد که اقتباسی خواهد بود از بازی «آخرین بازمانده از ما» (The Last Of Us) از عناوین بسیار مشهور شرکت سونی که برای کنسول پلی‌استیشن تولید و روانه بازار شد.

«کریگ مازن» نویسنده و سازنده سریال پرطرفدار چرنوبیل به همراه «نیل دراکمن» نویسنده و کارگردان خلاق این بازی قرار است خالق این سریال جدید باشند که پتانسیل بالایی برای موفقیت دارد.

«کارولین استراوس» تولیدکننده سریال چرنوبیل که تا سال ۲۰۰۸ رییس بخش سرگرمی‌های شبکه اچی‌بی‌او بوده و ایوان والاس رییس استودیوی توسعه بازی ناتی داگ در امریکا از عوامل کلیدی این تیم برای ساخت این سریال جذاب هستند. این پروژه که تولید مشترکی است با بخش تلویزیونی سونی پیکچرز اولین سریال تلویریونی است که با اقتباس از یک بازی ویدیویی پلی‌استیشن ساخته می‌شود.

به گفته مازن، نیل دراکمن بدون شک بهترین داستان‌نویس در دنیای بازی‌های ویدیویی است و آخرین بازمانده از ما، بزرگترین اثر هنری او است. خالق چرنوبیل افزود: اینکه فرصتی برای ساختن این اثر هنری هیجان‌انگیز برای من به وجود آمده، سال‌ها بخشی از رویای من بوده است و بسیار مفتخرم که با همکاری نیل این کار را انجام می‌دهم.

سونی و ناتی داگ آخرین بازمانده از ما را در سال ۲۰۱۳ منتشر کردند و از سوی منتقدین به شکل گسترده‌ای تحسین شدند. داستانی که بیست سال بعد از نابودی تمدن مدرن یا بهتر است بگوییم آخرالزمان اتفاق می‎افتد و بر محوریت رابطه جوئل، مرد بازمانده‌ای که به سختی جان سالم به در برده و دختری چهارده ساله به نام الی است. جوئل قرار است الی را از منطقه قرنطینه خارج کند اما پیچ و خم‌های بعدی قصه رابطه‌ای عمیق میان این دو بازمانده شکل می‌دهد. در نهایت ماموریتی که در ابتدا چندان پیچیده و عجیب به نظر نمی‌رسید به سرعت تبدیل می‌شود به سفری بیرحمانه و دلهره‌آور. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از بیست میلیون نسخه از این بازی ویدیویی به فروش رفته است.

سریال جدید شبکه اچ‌بی‌او قرار است حوادث بازی اصلی را پوشش دهد و احتمال دارد محتواهای دیگری به خط اصلی قصه اضافه شود که مربوط می‌شود به قسمت دوم این بازی یعنی «آخرین بازمانده از ما: بخش دوم»؛ قسمت دوم این بازی قرار است بیست و نهم ماه می سال ۲۰۲۰ منتشر شود و بسیاری از هواداران بازی‌های ویدیویی بی‌تابانه منتظر تجربه این قسمت دوم این بازی ویدیویی برجسته هستند.

کیسی بلویز رییس بخش برنامه‌ریزی شبکه اچ‌بی‌او درباره تولید این مجموعه تلویزیونی می‌گوید: این برای ما یک فرصت فوق‌العاده هیجان‌انگیز است که با کریگ، نیل،کرولین و تیم‌های سونی، ناتی داگ و پلی‌استیشن همکاری کنیم تا این بازی تحسین‌شده را در دنیای واقعی زنده کنیم.

این پروژه، اولین تجربه تلویزیونی مازن بعد از سریال «چرنوبیل» است. چرنوبیل یک مجموعه تلویزیونی کوتاه است که با تمجید منتقدان روبرو شد و ظرف مدتی کوتاه توانست استقبال گسترده‌ای را در سراسر جهان جلب کند. این مجموعه درمورد پیامدهای فاجعه هسته‌ای در اتحاد جماهیر شوروی است؛ وقایعی که در سال ۱۹۸۶ رخ دادند. این سریال سال گذشته برنده دو جایزه گلدن گلوب و ده جایزه امی شد. از جمله این جوایز جایزه بهترین کارگردانی به مازن رسید. پیش از این اعلام شده بود که خالق چرنوبیل در حال حاضر مشغول همکاری با دیزنی در پرژه جدید «دزدان دریایی کارائیب» است.

دراکمن کارگردان و نویسنده بازی نیز درباره ساخت این مجموعه در اظهارنظری گفت: اولین باری که با کریگ صحبت کردم از نزدیکی‌اش به روایت و درک عمیقش از داستان آخرین بازمانده از ما متحیر شدم. کریگ و اچ‌بی‌او در چرنوبیل یک شاهکار احساسی و در عین حال دلخراش خلق کردند. من نمی‌توانستم به شرکای بهتری برای جان بخشیدن به داستان این بازی در دنیای واقعی فکر کنم.

کریس پارنل از روسای استودیوی تلویریونی سونی پیکچرز هم در این مورد گفته: این همکاری مشترک یک اتفاق هیجان‌انگیز برای ما در بخش تلویریونی سونی پیکچرز است. آخرین بازمانده از ما یک دستاورد درخشان در داستان‌پردازی و شخصیت‌سازی است و ما خیلی خوش شانس هستیم که فرصتی برای همکاری با این تیم داریم. درتمام نمایش‌هایی که تا به حال عرضه کرده‌ایم این اولین‌بار است که خیال داریم با دوستان خود در تولیدات پلی استیشن همکاری کنیم.

دراکمن از سال ۲۰۰۴ به عنوان کارورز وارد استودیوی ناوتی داگ شد و فعالیت برنامه‌نویسی خود را آغاز کرد. در سال ۲۰۰۷ بازی «آنچارتد: اقبال دریک» (Uncharted: Drake’s Fortune) که اولین بخش از سری بازی‌های آنچارتد بود را طراحی کرد. او در سال ۲۰۱۳ طرحی را که در زمان دانشجویی در دانشگاه کارنگی ملون مطرح کرده بود روی بازی «آخرین بازمانده از ما» پیاده کرد.

