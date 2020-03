با عرضه نسخه دوم و همچنین تأیید خبر تولید سریالی تلویزیونی، سال 2020 برای هواداران Naughty Dog و بازی بسیار موفق The Last of Us شدیداً هیجان‌انگیز خواهد بود. نویسندگی سریال The Last of Us که قرار است توسط شبکه نامدار HBO ساخته شود بر عهده کارگردان این بازی یعنی نیل دراکمن (Neil Druckmann) و کریگ میزین (Craig Mazin) که سابقاً مینی سریال موفق Chernobyl را در کارنامه دارد قرار گرفته. با اینکه هنوز مشخص نیست در این سریال چه برداشتی از بازی به ما نشان داده خواهد شد، آقای میزین این نکته را به اشتراک گذاشته که هسته‌ی شخصیت Ellie در تلویزیون بدون تغییر باقی می‌ماند.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، این خبر به دنبال پاسخ میزین به یکی از طرفداران در توئتیر که درباره تمایلات ج*ن*سی Ellie سوال پرسیده بود منتشر شد. ایشان در توئیت خود گفت؛ «قول می‌دهم» ورژن تلویزیونی Ellie مو به مو شبیه به شخصیت داخل بازی خواهد بود و این شامل تمایلات به خصوص او نیز می‌شود.

موضوع تمایلات Ellie نخستdن بار در The Last of Us: Left Behind که یک DLC داستانی برای بازی اصلی بود مشخص شد. همانطور که در تریلرهای مختلف The Last of Us Part II نیز دیدیم به نظر می‌آید که شاهد ادامه این بُعد شخصیتی Ellie و روابط او با Dina (شخصیتی جدید با هنرنمایی Shannon Woodward) خواهیم بود.

همچنین میزین جزئیات دیگری را نیز درمورد توسعه و تولید سریال به اشتراک گذاشته. یکی از قابل توجه‌ترین این جزئیات، خبر در دست تولید بودن این سریال قبل از سپتامبر 2019 است.. و اینکه Woodward فردی بوده که Mazin را به Druckmann معرفی کرده و احتمالاً باعث به وجود آمدن شرایط اولیه برای همکاری با HBO شده.

The Last of Us Part II به صورت انحصاری باری PS4 در 9 خرداد ماه 1399 منتشر خواهد شد. سریال HBO درحال حاضر در دست تولید قرار داشته و فعلاً هیچ تاریخ تا پنجره‌ی مشخصی برای پخش آن در نظر گرفته نشده است.

منبع متن: pardisgame