سیستم مورد نیاز بازی Doom Eternal مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamespot، کمپانی Bethesda از سیستم مورد نیاز بازی Doom Eternal رونمایی کرد، که در ادامه می‌توانید مشاهده نمایید. همانطور که قبلا نیز اشاره شده‌ بود، Doom Eternal توانایی اجرای بازی در 1000 فریم بر ثانیه را نیز خواهد داشت. سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بدین گونه هستند:



سیستم مورد نیاز





سیستم عامل: ویندوز 7 / ویندوز 10 (نسخه‌های 64 بیتی)

پردازنده: Intel Core i5 @ 3.3 GHz or better / AMD Ryzen 3 @ 3.1 GHz or better

RAM یا حافظه‌ی مورد نیاز یا : 8GB

کارت گرافیک: Nvidia GeForce GTX 970 (4GB)، GTX 1060 (6GB)، GTX 1650 (4GB) / AMD Radeon R9 290 (4GB)، RX 470 (4GB

میزان فضای مورد نیاز بر روی هارد: 50GB



سیستم پیشنهادی



سیستم عامل: ویندوز 10 نسخه‌ی 64 بیتی

پردازنده: Intel Core i7-6700K یا AMD Ryzen 7 1800X or better

حافظه‌: 16 GB RAM

کارت گرافیک: (NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB), RTX 2060 (8GB یا AMD Radeon RX Vega56 (8GB

میزان فضای اشغالی بر روی هارد: 50 GB available space



DOOM Eternal در تاریخ 1 فروردین بر روی پلتفرم‌های PC، PS4، Xbox One و سوئیچ عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame