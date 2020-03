نقد و بررسی بازی Bloodroots

"به قلم عرفان جلیلی"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۲ بازی Hotline Miami توسط استودیو Devolver Digital منتشر شد که توانست با سبک خاص خود و همچنین گیم‌پلی سریع و خشن، نمرات خوبی را از سوی منتقدان دریافت کند و طرفداران خود را پیدا کند. پس از آن نیز این شرکت نسخه دوم این بازی و همچنین در سال ۲۰۱۹ بازی Ape out را منتشر کرد که هر کدام بازخوردهای خوبی را دریافت کردند. از سوی دیگر، بازی Katana Zero ساخته شرکت Askiisoft، با الهام گرفتن از هسته بازی‌های قبلی توانست تجربه دو بعدی لذت بخشی را برای بازیکنان رقم بزند. حال Bloodroots ساخته جدید استودیو Paper Cult اینجاست؛ عنوانی در سبک Beat them up که سعی دارد ادامه دهنده راه بازی‌های قبلی باشد.

شما در نقش یک جنگلبان قرار دارید که توسط گروه خود به نام Blood beasts به او خیانت شده است. در ابتدای بازی افراد این گروه، شما را در خارج از روستای خود می‌کشند و همان‌جا رها می‌کنند. اما پس از چند ماه شما ناگهان به زندگی باز می‌گردید و حال به دنبال انتقام از گروه قبلی خود هستید. داستان بازی روایتی جذاب دارد و دریافتن سرگذشت هر کدام از شخصیت‌ها و ارتباط آن‌ها با یکدیگر و شخصیت اصلی بازی برای بازیکن سرگرم کننده می‌باشد. در انتهای هر مرحله سکانسی وجود دارد که اطلاعاتی راجع به گذشته شخصیت‌ها از طریق دیالوگ در اختیار شما گذاشته می‌شود. خواندن این دیالوگ‌ها ممکن است برای بعضی خسته کننده باشد؛ به همین دلیل اگر فقط گیم‌پلی بازی را می‌خواهید، سازندگان امکان رد کردن همه این سکانس‌ها را در اختیار شما قرار داده‌اند.

گیم‌پلی بازی تلفیقی از Hotline Miami و Katana Zero می‌باشد و تجربه‌های سریع، پرهیجان و چالش‌برانگیز به مخاطب ارائه می‌دهد. شما با یک ضربه دشمن خود را از پا در می‌آورید ولی خود نیز همچنین با یک ضربه کشته می‌شوید. در اکثر مواقع علت مرگ شما به دلیل بی‌دقتی و عجله می‌باشد و همین باعث می‌شود که بی‌هوا جلو نروید و از قبل حرکات خود را برنامه ریزی و حرکات دشمنان را پیشبینی کنید. تنوع سلاح‌هایی که می‌توانید در بازی استفاده کنید بسیار زیاد است و تقریباً هر چیزی که فکرش را بکنید را می‌توانید به عنوان سلاح استفاده کنید؛ از مسلسل، تفنگ، شمشیر، تبر و چاقو گرفته، تا یک تکه چوب، میز، صندلی، لیوان و حتی گلوله برفی. البته تعداد دفعاتی که از هر‍کدام می‌توانید استفاده کنید محدود است و باید همیشه حواستان به امکانات اطراف باشد.

دشمنان بازی نیز از طراحی و تنوع خوبی برخوردارند. هرچند در اوایل بازی تنوع آن‌ها کم است، ولی هرچه جلوتر میروید تعداد جدیدی معرفی می‌شوند که هر کدام قابلیت خاص خود را دارند و این کار – به همراه تنوع بالای سلاح‌ها – به خوبی از تکراری شدن بازی جلوگیری می‌کند. در بازی ۳ عدد باس وجود دارد که مبارزه با هر کدام منحصربه‌فرد و لذت‌بخش است. در کنار این‌ها، موسیقی بازی نیز به ساختن اتمسفر بازی کمک می‌کند و به هیجان بازی می‌افزاید.

طراحی مراحل بازی نیز به زیبایی صورت گرفته است. در بازی انواعی از محیط‌ها مانند محیط‌های برفی، صحرا و جنگلی را داریم که هرکدام جذاب و زیبا هستند. آیتم‌های قابل استفاده مکان مناسب خود را دارند و با وجود زیاد بودن آن‌ها بازیکن هیچ گاه احساس سردرگمی نمی‌کند. سایر موارد نیز همگی در دید شما قرار دارند؛ به طوری که همیشه می‌توانید موقعیت خود یا دشمنانتان را تشخیص داده و هیچگاه به خاطر پیچ در پیچ بودن محیط گم نمی‌شوید. با این حال، در بعضی موارد تعداد دشمنان یا طراحی محیط، کار را کمی برای شما سخت خواهد کرد که البته تعداد آن‌ها در بازی کم است. مثلاً ممکن است شما در یک مسیر نازک و لغزنده قرار داشته باشید و به خاطر دشمنان مجبور باشید دائما حرکت کنید. این باعث می‌شود که مدام از گوشه و کنار به پایین بیافتید و جان خود را از دست دهید. با نگاه کردن به مواردی که اشاره شد مشخص است که یکی از مشکلات سازندگان در بازی تکراری شدن آن بود که آن‌ها توانسته‌اند با تنوع بالا در عناصر مختلف بازی، از پس این مشکل برآیند.

بازبینی تصویری:

برای پیشروی در بعضی مناطق فقط به پلتفرمینگ نیاز دارید.

محیط‍‌های زیبا در بازی

مینی‌گیم بازی که از Flappy Bird الهام گرفته است.

هر‍ کدام از ‍ماسک‍ها ویژگی خاصی را به شما اضافه می‍کنند ولی فقط در مراحل تکمیل شده قابل استفاده هستند که به ارزش تکرار بازی می‌افزاید.

اگر قسمتی از بازی را نمی‌توانید رد کنید. از بخش assist option استفاده کنید.

نکات مثبت:

گیم‌پلی سریع و هیجان‌انگیز

تنوع بالا در سلاح‌ها و دشمنان

داستان جالب و مناسب

ارزش تکرار بالا

نکات منفی:

سختی زیاد در بعضی بخش‌های بازی

سخن آخر: Bloodroots توانسته تجربه‌های لذت بخشی برای بازیکنان فراهم کند. سازندگان به خوبی بر روی هر یک از عناصر موجود در بازی کار کرده‌اند و همه این‌ها در کنار هم یک بازی کامل و هیجان‌انگیز را در اختیار شما قرار می‌دهند. Bloodroots نه تنها گزینه‌های مناسب برای طرفداران Hotline Miami یا Katana zero محسوب می‌شود، بلکه شاید بتواند کسانی که تمایل چندانی به این سبک ندارند را نیز به خود علاقه‌مند کند.

Verdict



Bloodroots has managed to deliver an enjoyable experience. The developers have worked nicely on each of the games elements and together, these give you a complete and exciting game. Bloodroots not only is a suitable choice for Hotline Miami or katana zero fans, but it might also interest those who are not into this genre

Final Score: 8 out of 10

منبع متن: pardisgame