سخن مانَد از عاقلان یادگار| قسمت اول

همراهان عزيز پرديس‌گيم، تصميم گرفتيم که بخش سخنان ناب را دوباره از سر بگيريم، با اين اميد که بتوانيم کمي باهمديگر خاطره‌بازی کنيم و ياد جملات ماندگاری که در قلمروی شگفت‌آور و عظيم بازی‌های ويديويي مي‌شنيديم را خوش بداريم. مطمئنا همه‌ی ما خاطراتي با اين جملات، و موقعيتي که کاراکترها در آن قرار داشتند داريم. شما می‌توانيد در بخش نظرات خاطرات خود را با ما در اشتراک بگذاريد.



Ingun Black-Briar در بازی The Elder Scrolls V:Skyrim





"دنيای ما از هزاران عضو تشکيل شده که براي زنده موندن همه بدون توقف در حال کار هستند، اما با اين حال حتی اگر يکي از ما توقف بکنه کار همه‌ی ما متوقف ميشه، ميبينی؟! همينقدر به هم وابسته و همينقدر به همديگه نياز داريم!"



The Jackal در بازی Far Cry 2





"تو هيچوقت نمي‌تونی با يک انسان، مثل سگ يا اسب رفتار بکنی. برخلاف حيوانات، هرچقدر که آدم‌ها رو محکم‌تر بزنی، اون‌ها هم محکم‌تر ايستادگی ميکنن."



Master Chief در بازی Halo





"يک قهرمان نيازی به حرف زدن نداره، وقتي که از دنيا بره، جهان از جانب اون حرف خواهد زد."



Alan Wake در بازی Alan Wake





"اگر سرنوشت ما از قبل مشخص شده‌است، فقط يک انسان شجاع می‌تونه اون نوشته‌ها رو تغيير بده."



Waka در بازی Okami





"اولويت در زندگی تلاش کردنه، کسب نتيجه چندان هم مهم نيست!"



Andrew Ryan در بازی Bioshock





"تفاوت اينجاست: مردها انتخاب می‌کنند، اما برده‌ها اطاعت."



Pandora در بازی God of War 3







"چيزی که همه‌ی ما رو قوی می‌کنه اميده. اميد دليلِ بودنِ ماست. اميد تنها سلاح ماست هنگامی که همه‌چيز رو از دست داديم."



Lulu در بازی Final Fantasy X





"اهمیتی ندارد که شب چقدر طولانی و تاریک خواهد بود، سپيده هميشه خواهد دميد، و ما داستانی نو رقم خواهيم زد."



Kratos در بازی God of War







"متأسف نباش، بهتر باش."



Grimsley در بازی Pokemon Black and White





"سعی کن به جای گله کردن از مهارت رقيب‌هات، استعدادهای خودت رو بالاتر ببری."



Joel در بازی The Last of Us





"مدت‌های زيادی براي زنده موندن تلاش کردم. مهم نيست چه اتفاقي قراره بيفته، هميشه چيزی هست که بايد بخاطرش بجنگی."





همانطور که ديديد در اين قسمت سعی را بر آن گذاشتيم که جملات انتخاب شده، بيشتر بر روی اميد و انسانيت تأکيد داشته باشند. اميدوارم از اين بخش راضی بوده باشيد و با حمايت‌های خود، ما را در جهت بهتر شدن ياری کنيد.

منبع متن: pardisgame