به گزارش پردیس‌گیم، Bandai Namco که ساخت بیشتر عناوین انیمه‌ای در دنیای بازی‌های ویدیویی را به نام خود ثبت کرده‌است، جزئیات جدیدی از بازی پیش‌روی خود منتشر کرد. Capitan Tsubasa:Rise of New Champion که قرار است برای رایانه‌های شخصی، سوئیچ، و پلی‌استیشن 4 عرضه شود دارای حالتی به نام New Hero خواهد بود که به شما اجازه می‌دهد با شخصیت‌های دیگر وارد روابط دوستانه شوید و مهارت‌های جدیدی کسب کنید و مهم‌تر از همه داستانی منحصر بفرد را تجربه کنید. برای جزئیات بیشتر با پردیس‌گیم همراه باشید:



در حالت New Champion شما قادر خواهید بود که کاراکتر مخصوص خود را بسازید و یکی از سه دبیرستان موجود در بازی را برای ادامه‌ی فعالیت‌های خود اتنخاب کنید، هر یک از این سه دبیرستان قابلیت‌های متفاوتی دارند که به شرح آنها می‌پردازیم:



مدرسه‌ی Furano: آنها معروف به بهترین کار تیمی در ژاپن هستند.

مدرسه‌ی Toho: یکی از بزرگترین آکادمی‌های سراسر کشور.

دبیرستان Musashi: میسوگی محبوب و دوست‌داشتنی هدایت تیم این مدرسه را برعهده دارد.



پس از کامل کردن مراحل شخصی‌سازی، باید تیم سوباسا اوزارا را شکست دهید تا به لیگ New Hope راه پیدا کنید!



لیگ New Hope در راستای انتخاب بهترین بازیکن‌های ژاپن برای بازی در تیم منتخبان این کشور برگزار می‌شود.



با توجه به مدرسه‌ای که انتخاب می‌کنید داستان متفاوتی را نیز تجربه خواهید کرد و قادر خواهید بود سطح دوستی خود با دیگر بازیکنان هم‌تیمی را افزایش دهید.



اگر با یکی از کاراکترهای سطح بالا و حرفه‌ای دوست شدید احتمال اینکه مهارت‌های آنها را به دست آورید نیز وجود دارد.



بازی Capitan Tsubasa:Rise of New Champion در تاریخ نامشخصی و در سال 2020 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame