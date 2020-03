نقدها و نمرات بازی Ori and the Will of the Wisps منتشر شدند؛

Ori and the Will of the Wisps دنباله‌ای است بر بازی Ori and the Blind Forest که در سال 2015 به بازار عرضه شده بود. در جریان نسخه‌ی دوم، در این بازی شما باید راز پنهان شده پشت جنگل Nibel را کشف کرده، حقیقت های پنهان شده افراد گم شده را برملا کرده و از سرنوشت واقعی Ori پرده بردارید. حال امروز مراجع گیمینگ نقدهای خود از بازی Ori and the Will of Wisps را به اشتراک گذاشتند که می‌توانید خلاصه‌ای از آن‌ها را در پردیس‌گیم مطالعه نمایید.

VGC 100

"پلتفرمری چشم‌نواز که برپایه‌ی نسخه‌ی اوریجینال و بدون از بین بردن چیزی که آن را بسیار ویژه کرده بود، بنا شده است. اگر شما Game Pass دارید، هیچ دلیلی برای عدم تجربه‌ی این عنوان وجود ندارد."

Gameinformer 95

"داستان شگفت‌انگیز است، جهان بازی نفس‌گیر می‌باشد و تمام آن رنگ‌آمیزی‌ها با گیم‌پلی‌ای ترکیب شده است که هم به عنوان یک پلتفرمر و هم به عنوان یک بازی مبارزه‌ای در اوج قرار دارد . استودیوی Moon با Will of the Wisps خودش را کنار زده و تجربه‌ای را ارائه داده است که هیچ وقفه‌ای نداشته و به بازیکن حس باهوش بودن می‌دهد و با پیش روی در بازی بهتر هم می‌شود."

Vandal 94

"Ori anf the Will of the Wisps یک پلتفرمر استثنایی است و از نظر دیداری-شنیداری در سطح فوق‌العاده‌ای قرار دارد و به شما یادآوری می‌کند که هنگامی که سازندگان کار خود را به درستی انجام دهند، چیزی ویژه و منحصر به فرد در رابطه با پریدن وجود دارد."

COGConnected 94

"Ori and the Will of the Wisps اقعا یک بازی چالش‌برانگیز است، اما در حدی سخت نیست که باعث خشمگین شدن شما شود. همچنین بازی از نظر هنری، گیم‌پلی و روایت بسیار زیبا است. چه شما به عنوان یک گیمر فصلی که قصد تجربه‌ی یک چالش را دارد و چه به عنوان کسی که فقط شیفته‌ی زیبایی این بازی شده است، به سراغ این بازی بیاید، از آن لذت برده و چندین ساعت را صرف تجربه‌ی آن خواهید کرد."

Windows Central 90

"به هیچ عنوان اشتباه نکنید، Ori and the Will of the Wisps یک کار هنری واقعی، یک مشخصه‌ی عالی بودن در صنعت گیم و یک الگو برای پیروی است. با این وجود اما مقدار بیشتری پولیش هماننند خامه‌ای بر روی کیک عمل می‌کرد."

God is a Geek 90

"Ori and the Will of the Wisps یک دنباله‌ی شگفت‌انگیز است. این بازی بر پایه‌ی نسخه‌ی اول ساخته شده و همزمان ایده‌های جدیدی برای ارائه‌ی تجربه‌ای کامل به آن اضافه شده است."

Wccftech 87

"Ori and the Will of the Wisps یک بازی لذت‌بخش و آزاردهنده است که ایده‌هایی جدید را با پایه‌‌های نسخه‌ی اول ترکیب می‌کند و مراحل نفسگیر بیشتری نیز برای اکتشاف وجود دارد.

Areajugones 86

"استودیوی Moon با دنباله‌ای بازگشته است که موفق شده تا پایه‌های استوار نسخه‌ی اول را با موفقیتی عظیم و حفظ ماهیت فرنچایز، گسترش دهد. Ori and the Will of the Wisps بزرگتر، جاه‌طلبانه‌تر و بازی کامل‌تری در مقایسه با نسخه‌ی اصلی است. گیم‌پلی، طراحی هنرمندانه و موسیقی متن این عنوان به شکل ترکیبی دلربا جدایی‌ناپذیر جلوه کرده و یکی از بهترین تجربیات یک گیمر را رقم می‌زنند؛ تجربه‌ای که شما فراتر از انتظارات از آن لذت می‌برید."

Dualshockers 80 "Ori and the Will of the Wisps یک ماجراجویی استثنایی است که تمامی دارندگان Xbox One باید آن را تجربه کنند." EGM 80 "Ori and the Will of the Wisps تمامی مواردی که یک دنباله‌ی خوب باید انجام دهد را انجام می‌دهد. این بازی مکانیک‌های Blind Forest را بهبود می‌بخشد، جهان آن را گسترش می‌دهد و حرکات و مفاهیم جدیدی نیز در بر دارد. اما در دورانی که از نظر "پلتفرمرهای احساسی" غنی است، Will of the Wisps کاری برای متمایز کردن خود انجام نمی‌دهد. این بازی تجربه‌ای خوب است، البته اگر فراموش نشود." میانگین نمرات بازی بر اساس 23 نقد بر روی وبسایت متاکریتیک: 92

میانگین نمرات بازی بر اساس 34 نقد بر روی وبسایت اوپن کریتیک : 89

منبع متن: pardisgame