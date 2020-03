نقد و بررسی اپیزود اول بازی 1:011

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

"به قلم عرفان حائری"



از زمان عرضه بازی 41148، پنج سالی می‌گذرد و هنوز خیلی‌ها آن را بهترین بازی موبایلی ایرانی می‌دانند. موفقیت این عنوان به حدی بود که اکنون نسخه کامپیوترهای خانگی آن در پلتفرم‌هایی همچون هیولا، استقبال بالایی دارد و هنوز هم می‌تواند سرگرم کننده و جذاب باشد. اکنون اولین اپیزود از بازی جدید مهدی فنایی منتشر شده است که دنباله‌ای از بازی قدیمی او، سرزمین رویا و ماجرای افسانه‌های هیلاس، محسوب می‌شود. اما آیا این بازی توانسته ایرادات 41148 را برطرف کند و به همان چیزی تبدیل شود که طرفداران انتظارش را داشتند؟

بازی 1:011 نیز به مانند 41148 یک عنوان ماجراجویی می‌باشد. اما این‌بار بخش نسبتاً زیادی از بازی به اکشن و مبارزات اختصاص پیدا می‌کند و تمرکز صرفاً روی حل معما نیست. اولین چیزی که هنگام تجربه این بازی، توجه شما را به خود جلب می‌کند؛ حالت دوربین بازی و نماهای سینمایی آن است که به هنگام راه رفتن در محیط، حس شگفت‌انگیزی ایجاد می‌کند. محیط‌ها و شخصیت‌های بازی، این‌بار از جزئیات بیشتری برخوردار هستند و همه چیز به صورت پویا طراحی شده تا زنده بودن محیط را بیشتر احساس کنید. از همان لحظه آغازین، افکت‌های صوتی بازی به خوبی خود را نشان می‌دهند. اگر با هدفون به تجربه بازی بپردازید، غرق در صدای محیط آن می‌شوید که همراه با موسیقی زیبا، کمک زیادی به جذاب‌تر شدن اتمسفر کرده است.

با وجود اینکه صداگذاری بازی در سطح بسیار خوبی قرار دارد اما برخی از این صداها مانند صدایی که شخصیت اصلی هنگام شمشیر زدن از خود در می‌آورد و حتی صدای برخی از دشمنان، تا حدی ضعیف کار شده و بیشتر یادآور عناوین قدیمی است. با این حال، این موضوع چندان لطمه‌ای به کیفیت کلی بازی نزده است و مطمئناً می‌تواند تا اپیزودهای بعدی بهبود پیدا کند.

همانطور که گفتم، این‌بار مبارزات حرف زیادی برای گفتن دارند. مانند مجموعه بازی‌های Devil May Cry، لحظاتی در بازی وجود دارد که دروازه‌هایی مسیر حرکت شما را می‌بندند و مجبور به از بین بردن دشمنان می‌شوید. حتی در پایان اپیزود، یک باس فایت نیز وجود دارد که می‌توان گفت طراحی ساده‌ای دارد. اگر بخواهیم مفصل به بررسی مبارزات در بازی بپردازیم، احتمالاً موسیقی این بخش و لحظات سینمایتک حضور پیدا کردن دشمنان، جذاب‌ترین بخش آن باشد. نوع حمله‌ها بسیار ساده هستند و فقط سه انیمیشن برای ضربات شمشیر طراحی شده است که پشت هم تکرار می‌شوند. دشمنان از تنوع نسبتا خوبی—برای یک اپیزود کوتاه—برخوردار هستند و از این لحاظ بازی ایرادی ندارد. اما به طور کلی مبارزات هیجان خاصی ندارند و صرفاً اگر در مکانی مناسب بایستید و پشتِ سر هم ضربه بزنید، مشکلی نخواهید داشت و به راحتی می‌توانید از پس دشمنان ترسناک بازی برآیید. البته دشمنان تا حدودی از هوش مصنوعی خوبی برخوردار هستند. آن‌ها گاهی به عقب باز می‌گردند تا شما دست از ضربه زدن بردارید و ناگهان شما را قافل‌گیر می‌کنند. اما فقط کافی است تا گول این حرکات‌شان را نخورید تا بدون از دست دادن ذره‌ای از جان خودتان، پیروز از میدان نبرد بیرون بیایید.

اما در نهایت، این مبارزات نیستند که هسته اصلی بازی را شکل می‌دهند. تعداد دفعاتی که مجبور به مبارزه می‌شوید شاید به ۷ بار هم نرسد، پس لازم نیست خود را نگران کنید و از بازی نا امید شوید. خوشبختانه طراحی بازی به گونه‌ای است که تناسب خوبی میان جاگذاری لحظات مهم داستانی، مبارزات و حل معما شکل گرفته است و اجازه نمی‌دهد تا هیچ ‌یک از این بخش‌ها برای شما تکراری و خسته کننده شوند. این ویژگی باعث شده تا بازی جذابیت بیشتری از 41148 پیدا کند که در آن به خوبی نمی‌شد این تناسب را احساس کرد و گاهی معماهای سخت بازی ممکن بود شما را کلافه کنند. از دیگر مواردی که تجربه این بازی را روان‌تر می‌کند، نحوه کنترل بازی و رابط کاربری ساده‌تر آن است. اینبار نیمه چپ گوشی خود مخصوص راه رفتن و نیمه راست مخصوص ضربه زدن، پرش و برداشتن آیتم می‌باشد. همچنین این‌بار شما تعامل بیشتری با وسایل داخل بازی دارید؛ به گونه‌ای که با شکستن خیلی از آن‌ها می‌توانید الماس دریافت کنید—که برای خرید جان اضافه، لباس و اسلحه جدید کاربرد دارد—و همچنین می‌توانید گاهی تنه‌ی درخت را با خود حمل کنید تا بتوانید معمای پیش رو را حل کنید.

زمانی که اپیزود اول 41148 را از کافه بازار دانلود کردم، مشکلات زیادی با بازی داشتم که مهم ترین‌شان این بود که نمی‌توانستم به درستی تشخیص دهم کدام آیتم را می‌توان برداشت. هر از گاهی حتی اگر هنگام برداشتن یک آیتم مطمئن هم بودم، کنترل عجیب بازی اجازه نمی‌داد تا به راحتی آن را بردارم. خوشبختانه در این بازی هنگامی که نزدیک آیتم‌های قابل تعامل قرار می‌گیرید، شخصیت اصلی نگاه خود را به سمت آن آیتم می‌برد تا توجه شما را جلب کند. در چنین شرایطی با نگه داشتن دست خود روی گوشه سمت راست گوشی، می‌توانید به راحتی و با خیال آسوده آیتم را بردارید.

روایت داستان در این بازی تا حدودی متفاوت شده و از مهم‌ترین تغییرات آن می‌توان به قابلیت انتخاب دیالوگ اشاره کرد که در پیشروی داستان بی‌تاثیر هم نیست. گاهی انتخاب‌های بد ممکن است منجر به مرگ شود، پس لازم است که با دقت حرف‌های خود را انتخاب کنید. این موضوع ارزش تکرار بازی را بالا می‌برد. از آنجایی که برای هر بار ادامه بازی پس از مرگ لازم است تا یک جان خرج کنید، باید با دقت بیشتری به انجام بازی بپردازید و سعی کنید الماس‌های زیادی جمع کنید تا بتوانید به اندازه کافی جان اضافه بخرید. به طور کلی این‌بار داستان پیچیدگی فراوانی ندارد و با وجود مرموز بودن‌، فهم کلیت آن چندان دشوار نیست و تجربه لذت بخشی را برای شما به ارمغان می‌آورد. همچنین به لطف طراحی‌های بهتر شخصیت‌ها—به لحاظ ظاهری و شخصیت پردازی—می‌توان به سادگی با آن‌ها ارتباط برقرار کرد. به خصوص شخصیت اصلی بازی، دختر شجاعی به نام روشان است که شک و تردیدهای فراوانی دارد و به هیچ وجه شبیه به شخصیت‌های کلیشه‌ای بسیاری از داستان‌ها نیست.

بازبینی تصویری:

پیشرفت چشمگیر طراحی محیط که این‌بار واقعاً چشم‌نواز است

انتخاب‌ها یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین بخش‌های بازی هستند

کات-سین‌های بازی موسیقی زیبایی دارند و حس سینمایی را به خوبی القا می‌کنند

خوشبختانه اگر جان شما به صفر برسد می‌توانید با دیدن یک تبلیغ جان اضافه بگیرید

جملات مربوط به مرگ یاد آور بازی Dante’s Inferno می‌باشد

نکات مثبت:

تجربه روان بازی در اکثر بخش‌ها

داستان بسیار جذاب و گیرا

طراحی محیط و شخصیت‌ها به خوبی کار شده

موسیقی و صداگذاری قوی

انتخاب‌های تاثیر گذار

نکات منفی:

مبارزات ساده و باس فایتی که چندان جذابیتی ندارد

تمامی معماها به اندازه کافی چالش برانگیز نیستند

سخن آخر: اپیزود اول 1:011 را نمی‌توان بی نقص و شاهکار دانست اما به اندازه کافی موارد خوب و عالی دارد که شروعی خارق‌العاده برای یک بازی مستقل محسوب شود. آن هم بازی‌ای که صرفاً توسط یک نفر ساخته شده است. داستان این بازی آنقدر گیرایی دارد که باید بی صبرانه منتظر ادامه ماجرای "روشان" در جستجوی آزادی باشیم. می‌توان امیدوار بود که در اپیزودهای بعد شاهد مراحل جذاب‌تر، معماهای بهتر و حتی شاید پیشرفت در بخش مبارزات باشیم.

Verdict



The first episode of 1:011 can’t be called perfect or a masterpiece, but It has enough high points to be regarded as a prologue to an amazing indie title. A title that was made through the efforts of a single person no less. The story is enjoyable enough that makes you want to experience the rest of the adventures of Roshan in search of freedom. Hopefully, in the upcoming chapters, we will get to see more interesting levels, better puzzles and, hopefully, an improved combat

Final Score: 8 out of 10

