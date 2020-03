خبری عالی برای بازیکنان Call Of Duty Warzone بر روی کنسول Ps4 + جزئیاتی از بتل پس بازی

دیروز بود بود که حالت بتل رویال جدیدترین نسخه سری Call Of Duty یعنی عنوان Call of Duty: Modern Warfare با نام Call of Duty: Warzone به طور رسمی از سوی شرکت Activision معرفی شد، حال Activision خبری بسیار خوب و خوشحال کننده را برای بازیکنان Call Of Duty Warzone بر روی کنسول Ps4 تایید و به اشتراک گذاشت که قطعا تمامی بازیکنان این عنوان از شنیدن آن خوشحال خواهند شد.

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gamingbolt شرکت مالک و ناشر سری Call Of Duty یعنی شرکت Activision ساعاتی پیش خبری بسیار خوب را به اطلاع بازیکنان بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare که بر روی کنسول Ps4 به انجام این بخش خواهند پرداخت رساند که بسیاری از شندیدن آن خوشحال و خشنود خواهند شد؛ شرکت Activision ساعاتی پیش بطور رسمی اعلام کرد که بازیکنان بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare برای انجام دادن این بخش روی کنسول Ps4 نیازی به داشتن اشتراک پلی‌استیشن پلاس (PlayStation Plus) نخواهند داشت و بدون داشتن این سرویس قادر به انجام این بخش از بازی خواهند بود؛ اما متاسفانه این موضوع شامل بازیکنان بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare بر روی کنسول Xbox one نبوده و آنها لازم است تا برای انجام دادن این بخش (و بطور کُلی بخش چندنفره این بازی و یا هر بازی دیگری) از مشترکان سرویس اکس باکس لایو گُلد (Xbox Live Gold) باشند...

همچنین شرکت Activision در کنار اعلام این خبر به موضوعی دیگر نیز اشاره کرد و آن بتل پس (Battle Pass) بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare بودT شرکت Activision رسما اعلام کرد که بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare و بازی اصلی از یک بتل پس (Battle Pass) بهره برده نیاز به خریداری بتل پس (Battle Pass) متفاوت برای هر بخش از بازی نخواهد بود.

بخش Warzone عنوان Call of Duty: Modern Warfare هم اکنون برای همگان بر روی تمامی پلتفرم‌های مقصد عنوان Call of Duty: Modern Warfare یعنی PlayStation 4, Xbox one و PC برای کسانی که عنوان Call of Duty: Modern Warfare را از خریداری کرده‌اند با حجمی بین 18 تا 22 گیگابایت و برای کسانی عنوان Call of Duty: Modern Warfare را از خریداری نکرده‌اند با حجمی بین 83 الی 101 گیگابایت بطور رایگان در دسترس بوده و قابل بازی میباشد.

منبع متن: pardisgame