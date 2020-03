شایعه: نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 امسال عرضه خواهد شد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gamingbolt نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 خیلی زودتر از آنچه که فکر میکنیم قرار است عرضه شود... اخیرا شخصی با نام کاربری Okami که سابقه خوبی در لو دادن اطلاعات سری Call of Duty دارد طی ارسال پیام‌هایی در توییتر ادعا میکند که نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 امسال عرضه خواهد؛ در مدت زمان اخیر نیز شایعاتی مشابه به این گزارش شده‌اند اما در حالی که آن شایعات به عدم وجود بخش چند نفره (Multiplayer) در نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 اشاره می‌کنند Okami خبر از وجود بخش چند نفره (Multiplayer) در نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 می‌دهد. Okami طی 2 پیام مجزا در توییتر سخنان زیر را ارسال کرد:

پیام اول:

"نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 امسال عرضه خواهد شد و دارای بخش چند نفره (Multiplayer) خواهد بود."

تاریخ ارسال پیام: 29 فبریه 2020 (مصادف با 10 اسفند)

پیام دوم:

"من فکر میکنم که ما زودتر از آنچه که مردم فکر می‌کنند در این باره (عرضه نسخه بازسازی شده عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2) خواهیم شنید."

تاریخ ارسال پیام: 7 مارچ 2020 (مصادف با 17 اسفند)

در سال 2016 شرکت Activision و استودیوی Infinity Ward نسخه بازسازی شده Call of Duty: Modern Warfare (که دارای بخش چند نفره/Multiplayer بود) را در کنار عنوان Call of Duty: Infinite Warfare عرضه و پس از یک سال اقدام به فروش آن بطور جداگانه نمود. در ماه‌های اخیر شرکت Activision بارها به موضوع "در دست توسعه بودنِ نسخه‌های بازسازی شده‌ی بیشتر از عناوین خود" اشاره کرده است که به حقیقت بود این شایعه قوت می‌بخشد...

منبع متن: pardisgame