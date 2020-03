در سال پیش رو با عرضه‌ی دومین قسمت از سری بازی‌های آخرالزمانی Naughty Dog به نام The Last of Us Part II به اندازه کافی دلیل برای هیجان‌زده بودن داشتیم. با اینحال، این استودیو مدتی پیش با اعلام در دست تولید بودن سریال تلویزیونی به تهیه‌کنندگی و نویسندگی Craig Mazin از سریال Chernobyl همه را سورپرایز کرد، حالا، در خبری دیگر مشخص شد آقای Gustavo Santaolalla نیز قرار است در ساخت این سریال همکاری داشته باشد.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، کارگردان و نویسنده‌ی TLOU Part II یعنی Neil Druckmann این جزئیات را در حساب توئیتر خود به اشتراک گذاشت و اعلام کرد نوازنده‌ی بازی‌های «آخرین ما» استعداد خود را در دنیای تلویزیون هم به نمایش خواهد گذاشت. درحال حاضر، سانتائولالا مشغول ضبط موسیقی متن Part II است... البته این اولین باری نیست که هنر ایشان را در فیلم‌ها و تلویزیون می‌بینیم.

خب، این (خبر) خیلی هیجان‌انگیز است! جدا از قرض دادن استعداد فوق‌العاده‌ش به The Last of Us Part II، گوستاوو سانتائولالا کمک خواهد کرد تا The Last of Us را به HBO بیاوریم!

به جز اینکه احتمالاً داستان سریال مربوط به وقایع بازی اول می‌شود، فعلاً جزئیات زیادی زیادی درباره آن نداریم. در هر صورت، دلگرم کننده است که ببینم اعضای تیم اصلی سازنده‌ی بازی (در کنار دراکمن) برای این اقباس کنار هم جمع می‌شوند. جدا از داستان زیبا و اجرای فوق‌العاده روی کنسول، موسیقی کمک بسیاری به فضاسازی و آوردن احساسات به بازی داشت و نمی‌توان منکر تأثیرگذاری بیشتر آن در به یاد ماندنی بودن بازی شد.

عنوان The Last of Us Part II در 9 خرداد 1399 به شکل انحصاری برای PS4 منتشر خواهد شد. سریال تلویزیونی نیز درحال حاضر در درست ساخت قرار دارد و هیچ پنجره‌ی زمانی‌ای برای پخش شدن آن توسط HBO یا Naughty Dog مشخص نشده.

منبع متن: pardisgame