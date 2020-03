فیلم‌های سرگرم کننده‌ای که ما را با مفهوم اپیدمی آشنا می‌کنند

“به قلم ابوالفضل مولایی”

طبیعت همیشه ثابت کرده است اگر بزرگ‌ترین دوست ما باشد، بزرگ‌ترین دشمن ما نیز هست. طبیعت اگر مادر ما باشد قطعا می‌تواند قاتلمان هم باشد. در طول تاریخ همیشه میکروب‌هایی بوده‌اند که جان بشر را تهدید کرده‌اند؛ میکروب‌هایی که پرچم قرمز طبیعت بوده‌اند. خوشبختانه اغلب انسان‌ها با همکاری با یکدیگر—حداقل در چنین شرایط حساس—سعی کرده‌اند تا حد ممکن جلوی فاجعه را بگیرند. آن‌ها با رعایت نکات بهداشتی، نوشتن تجربیاتشان، و در نهایت، با درمان و تولید واکسن موفق به حفظ بشر شده‌اند. با این حال، تمامی جنگ‌های ما با طبیعت—برای نسلی که درگیر بودند—ابتدا تبدیل به نگرانی می‌شود، بعدها خاطره و درنهایت بجای عبرت برای نسل‌های آینده، تبدیل به تاریخ می‌شود (و چه تفاوت‌های بزرگی دارند این دو لغت).

صنعت سرگرمی و کسانی که در آن فعالیت می‌کنند، هیچگاه نمی‌توانند فهم عمیقی از مسئله‌ی اپیدمی داشته باشند؛ چون نه از تجربه‌ی کافی برخوردار هستند و نه تحصیلات کافی در این زمینه دارند. آ‌ن‌ها با اینکه سعی خود را می‌کنند، قادر نیستند عمق فاجعه را در خانواده، یا روح و روان فرد نشان دهند. با این حال، صنعت سرگرمی می‌تواند تصویر خوبی از ترسی که اپیدمی در اجتماع ایجاد می‌کند ارائه دهد و صد البته، شعله آن را زیاد هم بکند. صنعت سرگرمی می‌تواند ویروس‌هایی را خلق کند که حتی به ذهن طبیعت هم نمی‌رسد؛ ویروس‌هایی که همه‌گیر هستند و انسان‌ها را تسخیر و کنترل می‌کنند. زامبی‌ها، مثال خیلی خوبی می‌باشند. سالانه چندین فیلم، سریال و بازی ویدیوئی بلاک‌باستر و همچنین میلیون‌ها جلد کتاب، با این مضمون منتشر می‌شوند؛ کتاب‌هایی که در واقع بی‌ارزش نیستند. این آثار آنچنان هولناک و هیجان انگیزند که مشاهده‌ی از بین رفتن انسانیت شخصیت‌ها و تبدیل شدن آن‌ها به یک زامبی، حس می‌کنیم خود در آن فاجعه قرار داریم.

اما ویروس‌های زامبی‌ساز تنها موضوع صنعت سرگرمی نیستند، بلکه بحث اپیدمی می‌تواند بسیار گسترده‌تر باشد. بعید نیست در سال‌های آینده فیلم‌هایی با مضمون کرونا نیز ساخته شود و خود نسل ما که شاهد این اپیدمی بوده‌ایم، به تماشای آن‌ها بپردازیم. البته برای لذت بردن از چنین فیلم‌هایی لازم نیست چند سال صبر کنیم، چراکه امروز به معرفی چند فیلم خواهیم پرداخت؛ فیلم‌هایی که در این روزها، می‌توانند به ما کمک کنند تا هم سرگرم شویم و هم با مفهوم اپیدمی بیشتر آشنا شویم و بهتر با آن مبارزه کنیم.

Contagion

ویروسی با ریشه‌ی شرقی از ترکیب ژنی خفاش و خوک بوجود آمده است و تبدیل به یک نگرانی جهانی شده. حضور این ویروس بسیار کشنده و وحشتناک، باعث می‌شود برخی شهرها قرنطینه شده و سازمان بهداشت جهانی (WHO) وارد عمل شود. با وجود شباهت‌های این ویروس به کرونا، سازندگان این عنوان از بیماری‌های خطرناک‌تر سار و مرس برای خلق آن الهام گرفته‌اند. این فیلم در به تصویر کشیدن چگونگی جنگ آدمها با اپیدمی به شدت موفق ظاهر می‌شود. علاوه براین، کشمکش بین دانشمندان و بُعد خانوادگی و کشندگی ویروس واقعاً دیدنی هستند.

Blindness

یک جوان ژاپنی به صورت ناگهانی در ماشین خود نابینا می‌شود و چشمانش به رنگ سفید تغییر می‌کند، اما چشم پزشک بعد از معالجه متوجه چیز خاصی نمی‌شود و او را ترخیص می‌کند. روز بعد خود پزشک نیز مانند این جوان، بینایی خود را از دست می‌دهد. با انتشار ویروس ناقل، این بیماری رفته رفته تبدیل به یک اپیدمی شده و دولت وارد عمل می‌شود. تمام کسانی که نابینا شده‌اند در داخل یک تیمارستان قرنطینه می‌شوند، اما همسر یکی از بیماران وانمود می‌کند نابیناست تا او را همراهی کند. این فیلم، یک فاجعه‌ی انسانی را در زمان اپیدمی و در ابعادی گسترده، نمایش می‌دهد و آدمهایی را به تصویر می‌کشد که هرکاری می‌کنند تا زنده بمانند.

Viral

دو خواهر که به تازگی به یکی از شهرهای ایالت کالیقرنیا اسباب‌کشی کشی کرده‌اند، با پدیده ویروسی جدی مواجه می‌شود که موجب یک‌سری تغییرات ذهنی، همراه با استفراغ خونی می‌شود. این فیلم در به تصویر کشیدن بُعد کوچک‌تر مواجهه‌ی یک خانواده با ویروسی جدید، قابل قبول عمل می‌کند. البته این اثر ابداً پشتوانه علمی ندارد و بیشتر سرگرم‌کننده است. ماجرا به دولت و قرنظینه هم می‌رسد که در فیلم خوب کارنشده‌اند و مورد بحث ماهم نیستند؛ گرچه فیلم ادعایی هم در این زمینه ندارد.

The Happening

در پارک مرکزی نیویورک ویروسی شیوع می‌کند که با تأثیر بر روی نوروترنسمیترهای اعصاب مرکزی باعث خودکشی فرد گیرنده می‌شود. الیوت که یک معلم مدرسه است توسط دوستانش متقاعد می‌شود که همراه با خانواده‌ی خود به سفری در فلوریدا برود تا زنده بماند. فیلم تماماً بُعد ترس خانوادگی و مواجهه با اپیدمی را نشان می‌دهد؛ کسانی که بدون ذره‌ای علم و دانایی در رابطه با ویروس سعی در زنده ماندن دارند. البته بازی درخشان مارک والبرگ نیز از نکته‌های خوب و قابل توجه فیلم می‌باشد. بعد از تماشای فیلم شاید کمی از اوضاع کنونی نگران شوید که ابداً چیز بدی نیست، چراکه باعث می‌شود بیشتر مراعات کنید و محتاط‌‌تر عمل کنید.

Carriers

بالاخره رسیدیم به فیلمی که تم آخرالزمانی و تماماً بعد سرگرمی دارد. ویروسی که اغلب جمعیت جهان را کشته است، حال در کمین چند جوان است که در داخل یک ماشین در حال سفر کردن هستند؛ کسانی که در سالیان دراز با ویروس آشنا شده‌اند و تجربه‌ی مواجهه با قربانیان آن را دارند. فیلم حال و هوایی شبیه به بازی The Last of Us را دارد، با این تفاوت که خبری از Joel گردن کلفت نیست!

یک گروه زرهی نیز سعی دارند از بروز بیشتر ویروس جلوگیری کنند و از بازماندگان دفاع کند، ولی در عوض افرادی هم هستند که قصد دارند از این شرایط سوء استفاده کنند. تماشای فیلم خالی از لطف نیست و حداقل بعد از تماشای آن با بی‌رحمی و فداکاری آدمها در مواقع اپیدمی، بیشتر آشنا می‌شویم. البته در این میان چند رابطه احساسی هم به وجود می‌آید.

Outbreak

در سال ۱۹۶۷ یک ویروس کشنده در جنگل‌های آفریقا کشف می‌شود و اکنون ارتش آمریکا در تلاش است که به هر قیمتی که شده است، جلوی مطلع شدن مردم را بگیرد. فیلم با بازی ستارگانی همچون داستین هافمن، مورگان فریمن و کوین اسپیسی ارزش دیدن دارد. این فیلم بعد دیگری از مواجه با اپیدمی را نشان می‌دهد و تجربه متفاوت‌تری از آثار هم سبک خود ارائه می‌دهد.

امیدوارم این آثار بتوانند اوقات فراغت شما را به خوبی پر کنند. در انتهای مقاله اجازه دهید صحبتی با شما کاربران سایت خوب پردیس‌گیم داشته باشم.

ویروس کرونا یا همان COVID19 که در حال حاضر تبدیل به یک نگرانی جهانی شده، درصد کشندگی بالایی ندارد و این نکته قابل قبول است. با این حال، دو هفته پیش یک مطالعه در دانشگاه جان هاپکینز نشان داده بود که اگر به زودی یک واکسن کشف نشده و کنترل کافی برای جلوگیری از انتشار این ویروس اعمال نشود، می‌تواند منجر به ابتلای ۱ الی ۲ سوم جمعیت دنیا شود. البته با وجود پیشرفت علم و سرمایه‌گذاری روی این بخش به احتمال قریب به یقین، جلوی پیشروی این ویروس گرفته خواهد شد.

با این وجود، در نظر داشته باشید که افراد کهنسال و یا دارندگان بیماری‌های زمینه‌ای در خطر بیشتری هستند و جان تقریبا ۱۵۰ الی ۲۰۰ میلیون نفر از آن‌ها در خطر است. در حال حاضر، شما که این مقاله را می‌خوانید احتمالاً زیر ۳۰ سال دارید و خطر زیادی شما را تهدید نمی‌کند. شاید به همین دلیل، ویروس را جدی نگرفته باشید. اما بخاطر داشته باشید که ما جدا از سلامتی خود، ممکن است نقش یک قاتل خاموش را ایفا کرده و جان افراد دیگری را که در مقابل این بیماری ضعیف هستند، به خطر بیندازیم. بیایید با رعایت موارد بهداشتی محافظ جان یکدیگر باشیم.

منبع متن: pardisgame