با توجه به مشکلاتی که ساخت The Last of Us II برای ناتی‌داگ به وجود آورده است، و با در نظر گرفتن اینکه حدود 70 درصد کسانی که بر روی Uncharted 4 کار می‌کردند، حال ناتی‌داگ را ترک کرده‌اند، کارکنان فعلی این استدیو از خود می‌پرسند که این روند تا کی ادامه خواهد داشت؟ و مهم‌تر از همه، آیا چنین فداکاری‌هایی برای ساخت The Last of Us II عاقلانه است؟



یکی از سازندگان بازی اخیرا گفته بود "این بازی عالی است، اما هزینه‌های سنگینی برای کسانی که در حال کار هستند داشته است."



به گزارش پردیس‌گیم، بسیاری از کسانی که در سال‌های اخیر در ناتی‌داگ مشغول به کار بوده‌اند از تضادی که در فضای کاری این کمپانی وجود دارد حرف می‌زنند، تضادی که می‌تواند ناتی‌داگ را هم تبدیل به آرزوی یک بازیساز بکند و در عین حال کابوسی باشد برای کارکنان. کار کردن در این استدیو می‌تواند شما را به برخی از بزرگترین بازی‌های ویدیویی و هنرمندان و کارشناسانی که در حوزه‌ی خود بهترین هستند نزدیک بکند. اما برای بعضی افراد دیگر ناتی‌داگ یعنی کار کردن بدون وقفه و گاهی اوقات بیشتر از دوازده ساعت در روز که بعضا منجر به ادامه‌ی کار حتی در تعطیلات آخر هفته می‌گردد.



کارکنان ناتی‌داگ معتقدند که در حال حاضر آنها برای رساندن بازی به بهترین سطح ممکن، مجبور به قربانی کردن روابط و زندگی‌ شخصی، و به خطر انداختن سلامتی خود هستند. یکی از کارکنان سابق ناتی‌داگ می‌گوید:



"در اصل آنها خیلی سعی می‌کنند که مراقب کارمندان خود باشند، برای مثال غذا و خوراکی را به بهترین شکل ممکن آماده می‌کنند، بین ساعات کاری استراحت می‌دهند، اما اصل قضیه اینجاست که شعار آنها همیشه این بوده: به هر قیمتی باید کار را به سرانجام برسانید."





صحبت‌هایی که در بالا آورده شد از 13 کارمند سابق و فعلی ناتی‌داگ می‌باشد که البته همگی به صورت ناشناس مصاحبه کرده‌اند و به دلیل تعهداتی که داده‌اند اجازه‌ی فاش کردن هویت خود را ندارند. داستان مصائب کارکنان ناتی‌داگ، داستان جدیدی نیست و این صحبت‌ها و گلایه‌ها در زمان عرضه‌ی Uncharted 4 نیز وجود داشت و به نظر می‌رسد که سونی و ناتی‌داگ هنوز هم روال کار خود را تغییر نداده‌اند. نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید هیچ‌کاری به باارزشی سلامتی کارکنان نیست، یا معتقد هستید که هدف، وسیله را توجیح می‌کند؟ با ما در اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame