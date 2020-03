سازندگان عنوان Tell Me Why اطلاعات جدیدی از این بازی به اشتراک گذاشتند

به گزارش پردیس گیم به نقل از سایت رسمی عنوان Tell Me Why به تازگی یکی از اعضای استودیوی DONTNOD Entertainment، سازنده‌ی سری بازی Life Is Strange، که در حال کار بر روی عنوان جدید این استودیو یعنی عنوان Tell Me Why است اطلاعات جدیدی را در رابطه با جزئیات و اتمسفر فضای داستان بازی و همچنین مدت زمان فصل‌های بازی و روند طی شدنشان را به اشتراک گذاشته است.

آقای آرنارد د پیشآف (Arnaud de Pischof) صحبت‌های زیر را در رابطه با بازی در سایت رسمی عنوان Tell Me Why به اشتراک گذاشتند:

"در این تابستان بازیکنان خواهند توانست تا در عنوان Tell Me Why برای یافتن رازها و معماهای دوران کودکیِ خواهر و برادری دو قلو با نام خانوادگی Ronan به گشت و گذار در گذشته‌ی آنها بپردازند؛ داستان عنوان Tell Me Why طی 3 فصل روایت خواهد شد که هر 3 فصل این عنوان با اختلاف چند هفته از هم در دسترس بازیکنان قرار خواهند گرفت. ما میخواستیم تا مطمئن شویم که بازیکنان هر فصل را پیش از انتشار فصل بعدی بازی به اتمام برسانند؛ طی آزمایش بازی به دست برخی از بازیکنان آنها موفق شدند تا هر فصل را در مدت زمان 2 الی 3 ساعت به اتمام برسانند اما این مدت زمان برای برخی دیگر از بازیکنان که در محیط بازی به گشت و گذار پرداختند و همواره در جستجوی چیزهای پنهان بیشتری بودند بیشتر به طول انجامید که از نظر من این عالی است! ما نمیخواهیم تا بازیکنان احساس کنند که برای اتمام بازی در زمان عرضه نیازی به عجله کردن وجود دارد."

عنوان Tell Me Why در فصل تابستانِ امسال با قیمت 30 دلار بر روی پلتفرم‌های Xbox one و PC (فروشگاه Microsoft و Steam) منتشر خواهد شد؛ همچنین دارندگان سرویس Xbox Game Pass چه بر روی Xbox one و چه بر روی PC قادر خواهند بود تا به انجام بازی را در روز عرضه بپردازند. شما میتوانید تریلر عنوان Tell Me Why را در اینجا مشاهده کنید.

