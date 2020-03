به گزارش پردیس‌گیم، گروه NPD گزارش مربوط به ماه فبریه‌ی 2020 را به اشتراک گذاسته است گه درآمد صنعت بازی‌های ویدئویی در منطقه‌ی ایالات متحده را نشان می‌دهد. در غیاب عرضه‌ی عنوانی بزرگ و مهم، Call of Duty: Modern Warfare موفق شد تا صدرنشین چارت آمریکا شود و به دنبال آن، بازی‌های NBA 2K20 و GTA V قرار دارند. مجموع درآمد بخش نرم‌افزار به مبلغ 307 میلیون دلار در این ماه رسیده است که در مقایسه با سال گذشته، 36 درصد افت پیدا کرده است.

با وجود اینکه Call of Duty Modern Warfare پرفروش‌ترین بازی این ماه و حتی 12 ماه گذشته(تا قبل از پایان فبریه‌ی 2020) بوده است، اما عنوان دیگری از نظر فروش در سال 2020 حکمرانی می‌کند. این عنوان Dragon Ball Z: Kakarot است که پرفروش‌ترین بازی ماه ژانویه‌ی 2020 بوده و در چارت فبریه نیز در رتبه‌ی چهارم قرار دارد. The Division 2 نیز به لطف تخفیف بزرگی که خورد، رتبه‌ی پنجم را به خود اختصاص داده است.

تنها تازه عرضه‌ی این ماه Yakuza Remastered Collection بود که به صورت فیزیکی بر روی PS4 منتشر شد و به جایگاهی بهتر از 33ام دست نیافت. انتظار می‌رود تا مارچ با وجود انتشار عناوین مورد انتظاری چون Doom Eternal، Nioh 2 و Ori and the Will of the Wisps ماه بهتری باشد.

Call of Duty: Modern Warfare

NBA 2K20

Grand Theft Auto 5

Dragon Ball Z: Kakarot

The Division 2

Mario Kart 8

Ring Fit Adventure

Madden NFL 20

Super Smash Bros. Ultimate

Star Wars Jedi: Fallen Order

منبع متن: pardisgame