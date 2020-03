به گزارش پردیس‌گیم انیماتور سابق ناتی‌‌داگ، جاناتان کوپر (Jonathan Cooper)، که سابقه کار بر روی عنوان‌هایی مثل The Last of Us Part II و Uncharted: The Lost Legacy را دارد؛ در مورد این استودیو گفت:

"داستان‌هایی بدتر از این در مورد ناتی‌داگ وجود دارد اما مانند چیزی که در توئیترم مشاهده می‌کنید، من فقط بر روی انیمیشن تمرکز می‌کنم. برای طرفداران TLOUS 2 بگویم که بازی بسیار فوق‌العاده از آب درآمده است زیرا که انیمیشن‌ها در آن از پیشرفته‌ترین‌ها در صنعت بازی است. من به هیچ کس پیشنهاد نمی‌کنم که در ناتی‌داگ کار کند تا زمانی که آن‌ها [ناتی‌داگ] اولویتشان را بر روی حفظ استعدادها بگذارند."

"در نهایت بگویم که بازی‌های خطی ناتی‌داگ، یک فرمول خاص دارند و با تمرکز خاصی قسمت‌های بد را از آن بیرون می‌آورند. در کنار استعداد، بیشتر موفقیت آن‌ها به دلیل این است که SONY با سرمایه‌گذاری زیاد در عرضه بازی‌هایش تاخیر ایجاد می‌کند و اینطور نیست که استعداد خاصی در کار باشد. یک تیم متشکل از کاربلدها می‌توانست TLOU 2 را یکسال پیش عرضه کند."

"واقعیت این است که برای من اتفاق بحرانی و بدی پیش نیامد. انیماتورهای بخش داستانی تا جایی که من می‌دانم و زمانی که من ناتی‌داگ را ترک کردم، چیزی به طور متوسط ۴۶ ساعت در هفته کار می‌کردند و من خودم هرگز از ۵۵ ساعت بیشتر کار نکردم. تیم داستانی به طور فوق‌العاده ای سازماندهی شده و ما تقریبا به هر آن چه که آن‌ها به ما می دادند، واکنش نشان می‌دادیم. این را برای این نمی‌گویم که نشان دهم بقیه زجر نمی‌کشیدند."

"برای نمایش دموی بازی در سپتامبر گذشته، انیماتورهای گیم‌پلی بیشتر از چیزی که من تا به حال دیده بودم خرد شدند به طوری که بعد از آن به چندین هفته استراحت نیاز داشتند. یکی از دوستان خوب من در آن زمان به دلیل کار زیاد در بیمارستان بستری شد، در حالی که هنوز بیشتر از نصف سال از قراردادش باقی‌مانده بود. بعد از او هم برای چندین نفر این اتفاق افتاد."

"بعد از اینکه من در اواخر سال قبل ناتی‌داگ را ترک کردم، آن‌ها مرا تهدید کردند که از نقد کردن آخرین چک من امتناع می‌کنند مگر آنکه برگه‌هایی که به من داده بودند را امضا می‌کردم، در آن برگه‌ها نوشته شده بود که من نباید روش‌های تولید آن‌ها را با کسی به اشتراک بگذارم. در نهایت به دلیل اینکه من به آن‌ها گفتم که این کار احتمالاً غیرقانونی است، کوتاه آمدند."

منبع متن: pardisgame