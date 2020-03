Call of Duty تمام رقبا را هدشات کرد؛ 15 میلیون کاربر در عرض سه روز!

به گزارش پردیس‌گیم، همین سه روز پیش بود که Call of Duty:Warzone برای رایانه‌های شخصی، پلی‌استیشن 4 و ایکس باکس وان به صورت رایگان در دسترس قرار گرفت و در این مدت بسیار کم، توانست رکوردی خیره‌کننده از خود به جا بگذارد. این بازی در 24 ساعت اول، توانست شش میلیون کاربر را از سرتاسر جهان جذب خود کند، که در مقایسه‌ای عجیب می‌توان گفت این تعداد، از جمعیت کشور تورکمنستان نیز بیشتر است!





در بیست و چهار ساعت بعدی تعداد کاربران به عدد هشت میلیون رسید، که این بار از جمعیت سیرالئون پیشی می‌گرفت! اما رکورد Call of Duty در روز سوم بود که با افزایش چشمگیری به دوبرابر رسیده و از مرز 15 میلیون گذشت، و این بار کاربران Call of Duty:Warzone از جمعیت کشور زیمبابوه نیز بیشتر بودند! بازی Apex Legends توانسته بود در سه روز اول انتشار، به عدد 10 میلیون کاربر برسد، که Call of Duty:Warzone توانست از Apex جلو زده و در رده‌ی نخست قرار بگیرد. آیا Call of Duty:Warzone را تجربه کرده‌اید؟ نکات مثبت و منفی بازی چه بود؟ با ما در اشتراک بگذارید.

منبع متن: pardisgame