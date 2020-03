برترین عناوینی که در سال 2020 برای Nintendo Switch منتشر خواهند شد

"گردآوری و ترجمه شده توسط امیر آزادی"

تقریباً سه سالی می‌شود که نینتندو سوییچ عضو مهمی از صنعت گیمینگ بوده و از زمان عرضه‌اش تعدادی از عناوین مولتی پلتفرم را در کنار چندین عنوان انحصاری شگفت انگیز دریافت کرده است. فرقی ندارد طرفدار عناوین بزرگ باشید و یا به دنبال عناوین مستقل، نینتندو سوییچ کنسولی برای همه گیمرهاست.

اکنون دلایل بسیاری برای خرید این کنسول هایبرید وجود دارد که یکی از مهم‌ترین این دلایل، عناوین انحصاری آن است. مطمئناً سوییچ امسال نیز عناوین هیجان انگیزی دریافت خواهد کرد؛ عناوینی که هرکدام می‌توانند به یکی از برترین های امسال تبدیل شوند. در این مقاله تعدادی از عناوین امسال که برای این پلتفرم منتشر خواهند شد را برایتان معرفی خواهیم کرد.

Animal Crossing: New Horizons

تاریخ انتشار: ۲۰ مارچ (۱ فروردین)

New Horizons ما را به جزیره‌ای متروکه خواهد برد؛ جایی که می‌توانیم جامعه‌ای با شهروندان متمایز و ساختمان های خاص برای خود خلق کرده و به عنوان نماد هر شهرک، یک میوه را انتخاب کنیم. این بازی قرار است مدت زیادی از وقت‌مان را صرف خود کند و واقعاً نمی‌توان تا انتشارش صبر کرد.

Bayonetta 3

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

در کنار دو نسخه قبلی از این سری که بر روی سوییچ قابل دسترسی هستند، نینتندو بار دیگر برای ساخت دنباله این سری سرمایه گذاری کرده است. با وجود انتشار تریلری شگفت آور، فعلاً اطلاعات زیادی درباره این بازی نداریم. به‌ هرحال، قرار است دوباره در نقش بایونتا ظاهر شویم و فرشتگان و شیاطین بی‌شماری را زمین گیر کنیم.

هیدکی کامیا که برای ساختن DMC، Okami و Viewtiful Joe میان گیمرها شناخته شده است، این عنوان را کارگردانی خواهد کرد؛ پس می‌توان انتظار عنوانی در حد نسخه های قبلی سری و حتی بهتر را داشت.

Metroid Prime 4

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

از زمان انتشار تریلری مختصر، به جز تعداد کمی از اظهارات مبهم، نینتندو درباره این بازی سکوت پیشه کرد. فعلاً هیچ اطلاعاتی از محیط، داستان و حتی سازنده این نسخه وجود ندارد. امیدواریم نینتندو درحال تلاش برای خلق اثری متمایز بر روی پلتفرم‌ سوییچ باشد. آخرین ماجراجویی Samus در یک عنوان Prime بیش از ۱۰ سال پیش بود، پس بدون شک اکتشافات جدیدی در انتظار این شکارچی جایزه‌ی میان‌کهکشانی است.

DOOM Eternal

تاریخ انتشار: ۲۰ مارچ (۱ فروردین)

بله، درست خواندید! DOOM Eternal بر روی سوییچ هم منتشر خواهد شد. طبق نظر افرادی که موفق به تجربه این بازی شده‌اند، این عنوان همه موارد شگفت انگیز نسخه قبلی اش را ارتقا و بهبود خواهد داد. دشمنان جدید، سلاح های بیشتر و مکان های متفاوت درکنار موسیقی هیجان انگیز از Mick Gordon منتظر شماست. بخش مولتی‌پلیر نیز برگشته، با این تفاوت که اینبار توسط خود id Software ساخته شده است.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

این بازی دنباله‌ای است که کسی انتظارش را نداشت، به‌خصوص در قالب یک عنوان انحصاری برای سوییچ. نسخه قبلی این بازی، عنوانی پیش پا افتاده، پر از مشکل و در کل متوسط بود که راندمان مزخرفی بر روی اکثر پلتفرم ها داشت. با وجود تمامی موارد ذکر شده، گیمر های سراسر جهان از بازی استقبال کردند.

Deadly Premonition 2 داستان نسخه قبلی را با تمامی اتفاقات غیرعادی‌اش ادامه خواهد داد. مکان های جدید، شخصیت ها و عجایب بیشتری نیز در بازی حضور خواهد داشت. این بازی تابحال از عجیب ترین عناوین نینتندو است و می‌تواند تبدیل به اثری غیرمنتظره شود.

Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

Battle for Bikini Bottom یکی از عناوین کلاسیک پلتفرمر است که اکنون برای مخاطبین جدیدش به‌طور کلی بازسازی شده است. شما در سرتاسر تعدادی از مکان های نمادین دنیای باب اسفنجی سفر خواهید کرد و می‌توانید ماجراجویی‌تان را با باب‌اسفنجی، پاتریک و اختاپوس(!) ادامه دهید. هر شخصیت قابل بازی توانایی و حرکت های خاص خودش را دارد.

همچنین نسخه Rehydrated دارای بخش چندنفره و قسمت های حذف شده از بازی خواهد بود.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

تاریخ انتشار: ۲۰۲۰

عناوین سری لِگو از محبوبیت بالایی میان گیمرها برخوردارند؛ خصوصاً عناوین Star Wars این سری که حتی از محبوبیت بیشتری برخوردارند. ترکیب این دو سری دوست داشتنی، اثر جدید Traveller’s Tale یعنی The Skywalker Saga خواهد بود. این کمپانی قبلاً هم دست به ساخت عناوینی از فیلم‌ها و جهان Star Wars زده بود اما اینبار قصد دارد داستان تمامی فیلم‌های این سری را در دنیای خودش بازسازی و عرضه کند. این عنوان شامل داستان تمامی فیلم‌های استاروارز و همچنین Rise of the Skywalker خواهد بود. بازیکنان می‌توانند رویداد های هر داستان حماسی را در کنار نقشه جهان باز و کلی Collectible تجربه کنند. هر فیلم در قالب گیم‌پلی و مکانیک های جدید و شخصیت های قابل بازی بیشتر بازسازی شده است. طبق چیزی که از دموی E3 2019 دیدیم، Skywalker Saga عنوانی خاص و کامل تر از عناوین قبلی‌اش خواهد بود.

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

تاریخ انتشار: ۶ مارچ (۱۶ اسفند)

این عنوان، بازسازی از دو عنوان قبلی‌اش است که بر روی Nintendo DS و Gameboy Advance منتشر شده بودند. در این بازسازی شاهد مکانیک ها و ظاهر تقویت شده از دو نسخه قدیمی هستیم.

برخلاف اکثر عناوین Pokemon، در این بازی در نقش یک تعلیم دهنده کوچک قرار نخواهید گرفت، بلکه در نقش خود موجودات بازی خواهید کرد. در طول کاوش کردن در دنیای زیبای بازی که با Collectibleها، کوئست‌ها و دیگر موارد پر شده، می‌توانید با دیگر Pokemon ها رابطه دوستی برقرار کرده و در کنار آنان بجنگید.

منبع متن: pardisgame