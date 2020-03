اگر منتظر شنیدن خبرهای تازه درمورد The Last of Us Part 2 بودید، واقعاً اتفاق جدیدی نیفتاده است. اگرچه، توسعه دهنده‌ی این عنوان یعنی ناتی‌داگ در توئیتر دست به کار شده و قسمتی از ویدئوی قدیمی گیم‌پلی را به اشتراک گذاشته است. این توئیت ساده بیشتر به منظور تأیید توجه ناتی‌داگ به عدم رضایت گیمرها درباره اشکالات مطرح شده گذاشته شده است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از dualshockers، در این ویدئو، Ellie ، شخصیت اصلی بازی را می‌بینیم که از مانع‌های پوشیده شده از برف بالا می‌رود و از یک شکاف چند متری می‌پرد. حالا فضای مجازی پر شده از کنایه‌های طرفداران درباره جالب نبودن اثرات روی برف و نحوه‌ی انجام پرش‌ها.

در اصل، این نمایش از گیم‌پلی برای اعلام اینکه می‌توانید در محیط بازی آزادانه‌تر گشت و گذار کنید به اشتراک گذاشته شد. مکانیکی که در اکثر بازی‌های ویدئویی وجود دارد. اما، در نسخه اول، بازیکنان فقط می‌توانستند از نردبان بالا بروند و نمی‌توانستند فاصله‌های زیاد را بپرند. به طور کلی، ناتی‌داگ فقط قصد داشته اعلام کند نسخه دوم دارای ویژگی‌هایی خواهد بود که در سری اول ندیدیم.

اگر ویدئو را دیده باشید، می‌بینید که Ellie در حین حرکت اثراتی روی برف باقی می‌گذارد، حتی بعد از پریدن و بدون اینکه روی قسمت بعدی پا گذاشته باشد. این نمایش پیش‌تر در سپتامبر 2019 به اشتراک گذاشته شد پس به احتمال زیاد بازی نهایی تغییرات زیادی داشته است و ممکن است شاهد این ایراد جزئی نباشیم.

اخیراً The Last of Us Part 2 به دلیل منتشر شدن اخبار ساعات کاری طولانی در استودیو در مرکز توجه قرار گرفته و با اینحال نسبت با تاریخ انتشار اولیه در فوریه 2020 به می با تأخیر مواجه شد. با وجود این تأخیر و طبق گزارشی از Kotaku، تلاش‌ها برای کامل کردن بازی کمتر از قبل نشده.

The Last of Us Part 2 در 9 خرداد 1399 برای PS4 منتشر می‌شود.

منبع متن: pardisgame