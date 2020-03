بازی‌هایی که دوست داریم در سال ۱۳۹۹ منتشر شوند (بخش اول)

“به قلم عرفان جلیلی”

سال ۹۸ نیز با همه بدی‍ها و خوبی‍هایش گذشت و سال ۹۹ پیش روی ماست. در این مدت عناوینی هیجان‍انگیز—چه بزرگ و چه کوچک—منتشر شدند و توانستند خاطرات بسیار خوبی را برای ما گیمرها رقم بزنند. اینطور که معلوم است سال ۹۹ نیز بسیار برای ما جذاب خواهد بود و عناوین زیادی هستند که لحظه شماری می‍کنیم تا منتشر شوند. در این میان بازی‍هایی هستند که فعلاً تاریخ انتشار دقیقی دریافت نکرده‍اند؛ عناوینی که مخاطبان بسیاری منتظر آن‍ها هستند. در این مقاله نگاهی می‍اندازیم به بازی‍هایی که دوست داریم در ساال ۱۳۹۹ منتشر شوند.

12 Minutes (PC, Xbox One)

استودیو Luis Antonio با انتشار تریلری در E3 2019 این عنوان را معرفی کرد. شما در نقش مردی می‍باشید که با همسر خود در آپارتمانی زندگی می‌کند. در ابتدای بازی همه چیز طبیعی به نظر می‍رسد ولی ناگهان شخصی که ادعا می‍کند پلیس است وارد خانه شما می‍شود و با این ادعا که همسر شما پدر خود را به قتل رسانده است، شما و همسرتان را می‍کشد. پس از مرگ شما، دوباره به ابتدای حادثه بر می‍گردید و همه چیز از اول تکرار می‍شود. شما می‍توانید در طول بازی تصمیمات مختلفی بگیرید که هر کدام مسیر بازی را عوض می‌کند و نتایج مختلفی را در پیش دارد ولی در نهایت باید با انتخاب تصمیم درست، این چرخه ۱۲ دقیقه‌ای را بشکنید.

Bravely default 2 (Switch)

نسخه اول این بازی که در سبک نقش‍آفرینی می‍باشد و از سیستم مبارزات نوبتی استفاده می‍کند، در سال ۲۰۱۲ توسط استودیو Square Enix منتشر شد. این عنوان به دلیل داستان جالب و جدید خود و همچین سیستم مبارزات بهینه و کار شده، با استقبال زیادی مواجه شد که خود سازندگان بازی را شوکه کرد و باعث شد که این بازی در اروپا، استرالیا و آمریکا نیز منتشر شود. پس از آن نسخه بعدی این عنوان در سال ۲۰۱۵ با نام Bravely Second: End Layer نیز منتشر شد. در نهایت Bravely Default 2 در مراسم Game Awards 2019 معرفی شد و قرار است که در سال 2020 منتشر شود.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (PlayStation 4, Xbox One X, Switch, PC)

سری بازی‍های LEGO طرفداران خود را دارد. بازی‍هایStar Wars نیز از این قاعده مستثنی نیستند. یکی از ویژگی‍های این عنوان بر خلاف بیشتر عناوین LEGO، جهان باز بودن بازی می‍باشد که آزادی عمل بیش‍تری در اختیار بازیکنان قرار می‍دهد. همچنین قرار است که سیستم مبارزات بازی نیز نسبت به نسخه‍های قبلی پیشرفت داشته باشد و کامبو‍ها و حرکات جدیدی به بازی اضافه شود. این عنوان ششمین نسخه از سری Lego Star Wars می‍باشد و هنوز تاریخ انتشار دقیقی را دریافت نکرده است.

No More Heroes 3 (Switch)

No More Heroes از آن دسته بازی‍هایی است که راه خود را از بقیه جدا می‍کند و هر کاری که خود دوست داشته باشد انجام می‍دهد. بازی درباره شخصی به نام Travis Touchdown می‍باشد که به عنوان یک قاتل سعی دارد تا نامی برای خود دست و پا کند. گیم‍پلی خونین و هیجان‌انگیز بازی و همچنین سبک خاص طراحی باعث شده تا بازی در میان هواداران این سبک، محبوبیت پیدا کند و در میان سایر عناوین Hack and Slash خودی نشان بدهد. حال نسخه چهارم این سری با نام No More Heroes 3 در راه است و دوباره شخصیت اصلی بازیTravis می‌باشد که باید از زمین در برابر حمله گروهی از موجودات فضایی محافظت کند. سرنوشت این کره خاکی در دستان او قرار دارد.

Psychonauts 2 (PlayStation 4, Xbox One, PC)

محبوبیت نسخه اول این عنوان به دلیل پلتفرمینگ روان و طراحی لایه‌ای و تو در توی مراحل بازی می‍باشد. شما در نقش پسر بچه ای به نام Raz وارد ذهن افراد مختلف می‍شوید و وظیفه دارید تا مشکلاتی را که در ذهن دارند حل کنید. گیم‍پلی این عنوان بیشتر شامل پلتفورمینگ و پیدا کردن آیتم‍های مختلف می‍شود؛ بنابراین سازندگان توجه زیادی به این موضوع کرده‍اند و سیستم کنترل بازی تقریباً مشکلی ندارد. نسخه دوم این عنوان در سال ۲۰۱۵ معرفی شده و قرار است که در تاریخ نامعلومی در سال ۲۰۲۰ منتشر شود.

Biomutant (PlayStation4, Xbox One, PC)

Biomutant عنوانی نقش‍آفرینی و سوم شخص می‍باشد که یکی از عناوین مورد انتظار نسل هشتم به حساب می‍آید. شما در نقش یک راکون مبارز باید درخت زندگی را که در حال نبودی می‍باشد، نجات دهید. گیم‍پلی بازی هم شامل مبارزات تن به تن و هم شامل تیراندازی می‍شود و جهان بازی گسترده و زیبا می‍باشد. سازندگان بازی گفته‌اند که یکی از بزرگترین مشکلات‌شان در ساخت بازی، ایجاد تعادل در سیستم مبارزات بازی می‌باشد که باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه نهایی آن چه می‌شود. این عنوان در سال ۲۰۱۷ معرفی شد و قرار بود که در سال ۲۰۱۹ منتشر شود، ولی متسفأنه تا کنون خبری از تاریخ انتشار این عنوان از استودیو THQ Nordic گزارش نشده است.

Rainbow Six Quarantine (PlayStation4, Xbox One, PC)

تقریبا همه ما عنوان Rainbow Six Siege را می‍شناسیم. گیم‍پلی چالش‍برانگیز، ارزش تکرار بالا و محتوای زیاد این بازی، آن را به یکی از عناوین محبوب دنیای آنلاین تبدیل کرد. بازیQuarantine هم در E3 2019 معرفی شد و تا کنون خبر جدیدی از بازی دریافت نشده است. این نسخه چند سال پس از نسخه اول اتفاق می‍افتد؛ زمانی که یک انگل بیگانه در زمین پخش شده است تیم Rainbow وظیفه دارد تا در مناطق قرنطینه به مقابله با این موجودات بپردازد. تا این جای کار استودیو Ubisoft به انتشار یک تریلر سینماتیک از این عنوان اکتفا کرده است و اطلاعات زیادی از بازی در دسترس نیست. امیدواریم که این بازی نیز بتواند موفقیت‍های نسخه قبلی را تکرار کند.

Twin Mirror (PC, PlayStation4, Xbox One)

Twin Mirror سخته استودیو Dontnod، عنوانی معمایی و سوم شخص می‍باشد که در E3 2018 معرفی شد. شخصیت اصلی بازی فردی به نام سم یک نویسنده بازجو می‍باشد که به شهر خود، Basswood در ویرجینیای غربی بازگشته است. در بازی شما با تعامل با محیط، پیدا کردن سرنخ‍ها و قرار داند آن‍ها در کنار هم باید به وقایع پشت پرده پی‍ببرید. این عنوان ۳ قسمت دارد که قسمت اول آن قرار بود در سال ۲۰۱۹ منتشر شود ولی در ماه ژوئن تاخیر خورد و هنوز تاریخ انتشار دقیق آن مشخص نیست.

Stronghold: Warlords (PC)

اینبار سری Stronghold در دوران جنگ‍های صلیبی قرار ندارد، بلکه به شرق آسیا رفته و وقایع آن در دوران مغول‍ها اتفاق می‍افتد. شما در این نسخه می‍توانید به عنوان مغول‍ها، ژاپنی‍ها یا چینی‍ها بازی کنید. تغییرات زیادی در در بخش گیم‍پلی و ساختار‍های بازی صورت گرفته است و سربازان و نیرو های جدیدی وارد بازی شده‍اند. یکی از مهم‌ترین این تغییرات توانایی کنترل کردن سایر لورد‍های بازی می‍باشد. هر کدام از این لوردها قابلیت‍ها و ویژگی‍های خاص خود را دارند که می‍توانید از آنها به نفع خود علیه حریفتان استفاده کنید. این عنوان قرار است در تاریخی نامشخص در سال ۲۰۲۰ منتشر شود.

Watch Dogs: Legion (PlayStation4, Xbox One, PC)

در این نسخه دوباره هکرهای ما باز می‍گردند و اینبار در برابر دولت فاسد لندن که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته همه حرکات مردم را کنترل می‍کند، قرار گرفته‌اند. در این نسخه برخلاف نسخه‍های قبلی بازی، روی یک شخصیت اصلی تمرکز ندارید، بلکه می‍توانید گروهی از هکرها را استخدام کنید و کنترل هر یک از آن‍ها را به دست بگیرید. هر کدام از این افراد پس از ورود به تیم در یکی از گروه‍های مخفیکاری، هکر یا مبارز قرار می‍گیرند که هر کدام درخت مهارت مخصوص به خود را دارند. همچنین این کاراکتر ها هر کدام وقتی تحت کنترل شما نیستند زندگی شخصی خود را دارند و در بازی ناپدید نمی‍شوند. نکته جالب در باره این سیستم این است که اگر کاراکتر شما در طول بازی کشته شود، برای همیشه از بازی حذف میشود و دیگر قابل بازی نیست. یکی از ایراداتی که این تصمیم شجاعانه سازندگان می‍تواند داشته باشد، نبود شخصیت پردازی مناسب و ناتوانی بازیکنان در ارتباط بر قرار کردن با هر یک از شخصیت‍ها می‍باشد. باید ببینیم که سازندگان بازی چگونه با این مشکل مقابله می‍کنند و نتیجه نهایی آن چه می‍شود.

منبع متن: pardisgame