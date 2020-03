بسته الحاقی جدید بازی Cities: Skylines با نام Sunset Harbor معرفی شد + ویدئو

به گزارش پردیس‌گیم Paradox Interactive، ناشر و سازنده این بازی که به بازی‌کنندگانش به شدت اهمیت می‌دهد، از جدیدترین بسته الحاقی Cities:Skylines با نام Sunset Harbor رونمایی کرد. این بسته الحاقی برای PC و کنسول‌ها عرضه خواهد شد. این بسته ماهیگیری جدید، صنعت دریایی و با تم جدید حمل و نقلی برای بردن جایزه سازنده شهر با انجام دستورهای بزرگ است. این بسته الحاقی جدید، تعداد زیادی از محتواهای جدیدی شامل صنایع شیلات، اتوبوس‌های بین شهری، بالگردهای مسافربری، گیاهان آبی با خاصیت درمانی و چیزهای زیاد دیگری را به بازی اضافه می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی این بسته:

Underwater Friends: صنایع شیلات با قابلیت کنترل‌‌کردن قایق‌های ماهیگیری در دریا و مزرعه‌های ماهی، همچنین اضافه‌شدن یک ابزار تبلیغاتی جدید به شهر شما؛ به این دلیل که مطمئن شوید از سیاست‌های جدید پیروی می‌شود و این صنعت جدید بتواند ماهی‌های تازه را به فروشگاه‌ها برساند.

Water Water Everywhere: هیچ منبع آب آزادی ندارید؟ از این به بعد با گیاهان درمانی آبی هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که آب‌های استفاده‌شده را برای استفاده‌های اضافی تصفیه می‌کند.

Find Your Route: سیستم اتوبوس‌رانی جدید برای جابه‌جایی شهروندان شما، شامل خدمات اتوبوس بین‌شهری برای جابه‌جایی بین شهرها در بزرگراها، خدمات اتوبوس‌های برقی شهری که یک سفر پاک را با قدرت برق و از سیم‌های بالای اتوبوس تامین می‌کند.

Fly In Style: دور کردن ترافیک با بردن مردم به آسمان با خدمت بالگردهای مسافربری، وصل‌کردن مردم و مکان‌ها به هم با یک روش کاملا جدید. باشگاه هوایی همچنین صاحبان هواپیماهای کوچک را به شرکت در این خدمت تشویق می‌کند، این کار به جذابیت و ایجاد سرگرمی در شهر کمک می‌کند.

Five New Maps: برای ساختن شهر خود بهترین مکان را پیدا کنید! این بسته شامل چندین نوع نقشه متفاوت از نظر آب‌وهوایی شامل مناطق شمالی (سرد)، گرمسیری و معتدل می‌باشد.

All Together Now: مراکز حمل‌ونقل که شبکه‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی را به هم وصل می‌کند، که باعث آسان‌سازی جابه‌جایی بین حالت‌های مختلف حمل‌ونقل برای شهروندان شما می‌شود.

Stash Your Trash: توانایی مدیریت زباله‌های خود را افزایش دهید. با امکانات جابه‌جایی که به شما اجازه می‌دهد، آسان‌تر زباله‌های خود را مدیریت کنید بدون آنکه چیدمان شهر را عوض کنید و به زمین‌های باارزش خود دست بزنید.

به علاوه بسته Sunset Harbor، شرکت Paradox همچنین یک محتوای اضافی را که معماری شهر را جذاب و فضای شهر را دل‌انگیز می‌کند، را به بازی اضافه می‌کند که شامل یک بسته سازندگی و یک ایستگاه رادیویی جدید می‌باشد. تمامی این بسته‌ها در تاریخ ۷ فروردین برای تمامی پلتفرم‌ها در دسترس هستند.

در انتها می‌توانید تریلر رونمایی از این بسته الحلاقی جدید را ببینید:

منبع متن: pardisgame