به گزارش پردیس‌گیم یک منبع غیررسمی تعداد زیادی از جزئیات را در مورد Call of Duty بعدی منتشر کرد. این منبع ادعا کرد که این نسخه یک ریبوتی از Call of Duty: Black Ops خواهد بود.

در حالی که همه در حال بازی‌کردن Call of Duty: Warzone هستند، استودیوهای درونی Activision درحال کار بر روی نسخه بعدی Call of Duty، که اواخر سال میلادی عرضه خواهد شد، هستند. اگرچه هنوز قطعی نیست که Treyarch همان راه Infinity Ward را برود و ریبوتی از Call of Duty: Black Ops را معرفی کند، اما اخیرا یک شایعه این احتمال را تایید کرد.

این شایعه توسط صفحه یوتیوب TheGamingRevolution مطرح شد که نسخه بعدی Call of Duty ریبوتی از سری Black Ops است. همچنین اظهارکرد که از همان موتور جدیدی که Modern Warfare استفاده می‌کند، استفاده خواهدکرد. داستان بازی در همان زمانی که نسخه اول Black Ops رخ داد، به وقوع می‌پیوندد، اما رویدادهایش بسیار به آن چیزی که در دنیای واقعی و در جنگ سرد رخ داد، نزدیک‌تر است. به‌علاوه اینکه این نسخه جدید به طور ویژه بر روی جنگ ویتنام تمرکز دارد.

براساس این منبع، ریبوت Black Ops بسیار واقعی تر از Modern Warfare خواهد بود و در آن صحنه‌های بسیار حماسی رخ خواهند داد. کاراکترهای Alex Mason و Frank Woods در این نسخه بازخواهند گشت اما صداگذاری آن‌ها توسط افراد دیگری صورت می‌گیرد.

در کنار جزئیاتی در مورد بخش داستانی، این منبع اطلاعاتی در مورد ویژگی‌های بخش چندنفره این ریبوت نیز منتشر کرد. ظاهرا، این نسخه دارای حالت Battle Royal نخواهد بود اما یک حالتی شبیه به تم Black Ops به Warzone اضافه خواهد شد. نقشه‌های موجود در این بازی شبیه به طراحی‌های Black Ops 4 خواهد بود، با این حال یک نقشه بزرگ برای جنگ‌هایی با افراد زیاد خواهد داشت که جزوی از بازی خواهد بود.

شما در ادامه می‌توانید این ویدئو را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame