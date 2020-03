سازمان‌های درجه بندی سنی همیشه منبع موثقی برای پیش بینی عرضه‌ی بازی‌ها بوده‌اند، اخیرا سازمان درجه‌بندی کره‌ی جنوبی، در اقدامی عامدانه یا اتفاقی، خبر از ریمستر یا بازسازی کمپین عنوان محبوب Call of Duty: Modern Warfare 2 داد.

به گزارش پردیس‌گیم، در ابتدا یکی از کاربران Reddit این خبر را فاش کرده و گفته بود که عنوان مذکور درجه‌سنی 18 را دریافت خواهد کرد، اما چند روز بعد، سازمان درجه‌بندی کره، که بازی‌هایی مثل Outer Wilds و Octopath Traveler را قبل از معرفی در فهرست خود گذاشته و به قولی لو داده بود، هم‌اکنون از Call of Duty: Moden Warfare 2 Campaign Remaster پرده برداشته است.

البته این اولین بار نیست که رسانه‌های مختلف از بازسازی COD: MW 2 حرف می‌زنند، نباید فراموش کرد که در سال 2018 نیز نسخه‌ی ریمستر شده‌ی این بازی در وبسایت PEGI دیده شده بود و اتفاقا سال انتشار نیز به 2019 اشاره می‌کرد! اما پس از مدتی از وبسایت PEGI حذف شد.

ریمستر Call of Duty: Modern Warfare همزمان با عنوان جدید این فرنچایز یعنی Call of Duty :Infinite Warfare در سال 2016 عرضه شده بود، و بعید نیست که Activision بخواهد بار دیگر طبق همین برنامه جلو رفته، و همزمان با Call of Duty جدیدی که امسال منتشر خواهد شد، نسخه‌ای بازسازی شده از Call of Duty: MW 2 به بازار عرضه کند.

وجود Call of Duty: Warzone نیز کار سازندگان را سخت‌تر می‌کند، زیرا با وجود کاربران بسیار زیاد این عنوان بتل رویال، پشتیبانی از چندین بازی کار راحتی نیست.

