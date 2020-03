نینتندو از شیطنت یکی از کاربران Dreams به سونی شکایت برده است!

کاربران Dreams از زمان انتشار بازی دست به خلق چیزهای زیادی زده‌اند و کلمه‌ی Dreams را به واقع معنی کرده‌اند. از بازسازی The Last of Us، تا بازی فعلا در دست ساخت Ghost of Tsushima. استدیوهای مختلف بازیسازی هم واکنش خاصی به این عمل نشان نداده و به‌گونه‌ای چراغ سبز خود برای طراحی IP های محبوبشان در Dreams را نشان داده‌اند، اما به نظر می‌رسد Nintendo به هیچ وجه از چنین اتفاقی خشنود نیست.

به گزارش پردیس‌گیم، اخیرا یکی از کاربران Dreams دست به بازسازی سری محبوب Mario زده بود و در شبکه‌های اجتماعی شهرت خوبی دست و پا کرد. اما Nintendo که حق ساخت این بازی را برای خود محفوظ می‌داند، با سازنده‌ی Mario در Dreams تماسی حاصل کرده و از او درخواست توقف کار خود را داشته. طبق گفته‌های این سازنده‌ی خوش ذوق، اندکی پس از تماس Nintendo با او، ایمیلی از طرف Sony برای او فرستاده شده و آنها نیز گفته‌اند که Nintendo از کار او خرسند نیست و تقاضای توقف پروژه را درد.

این کاربر نیز اعلام کرد که تمام کارهای خود را به حالت تعلیق درآورده و دیگر ادامه‌ی Mario را در دست ساخت نخواهد داشت. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا حساسیت به خرج دادن در این حوزه به نفع سازندگان است یا باید اجازه داد که مخاطبان هر رویایی را که دوست داشته‌ باشند در Dreams تجربه کنند؟

منبع متن: pardisgame