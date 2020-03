2 عنوان از سری بازی Tomb Raider برای بازه زمانی کوتاهی بر روی Steam رایگان شدند

به گزارش پردیس گیم به نقل از Guru3d به تازگی 2 نسخه از سری بازی Tomb Raider برای بازه زمانی کوتاهی بر روی Steam رایگان شده است که اگر پیش از اتمام این پیشنهاد آنها را به حساب خود اضافه کنید مالک آنها خواهید شد و میتوانید هر زمان که بخواهید به انجام آن 2 نسخه از سری بازی Tomb Raider بپردازید؛ این پیشنهاد فقط برای مدت زمان محدودی در دسترس است و پس از آن امکان دریافت رایگانِ 2 نسخه از سری بازی Tomb Raider وجود نخواهد داشت پس بهتر است هرچه سریع‌تر نسبت به اضافه کردن این 2 نسخه از سری بازی Tomb Raider به حساب خود در فروشگاه Steam اقدام کنید.

نامِ 2 نسخه از سری بازی Tomb Raider که برای بازه زمانی کوتاهی بطور رایگان در دسترس قرار گرفته‌اند همراه با تاریخ پایان یافتن این پیشنهاد به شرح زیر است:

- Tomb Raider 2013 (این پیشنهاد تا تاریخ 24 مارچ مصادف با 5 فروردین 1399 برای این عنوان در دسترس است)

- Lara Croft and The Temple Of Osiris (این پیشنهاد تا تاریخ 24 مارچ مصادف با 5 فروردین 1399 برای این عنوان در دسترس است)

نکته: به علت اختلاف ساعت و تفاوت منطقه زمانی توصیه میشود تا استفاده از این پیشنهاد را به لحظه‌ی آخر موکول نکرده و در صورت تمایل سریعاََ نسبت به دریافت آن اقدام کنید.

