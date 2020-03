به گزارش پردیس‌گیم، استدیوی CyberConnect 2 که ساخت بازی ویدیویی Naruto را نیز در کارنامه دارد، چندی پیش اعلام کرده بود که چندین عنوان معرفی نشده‌ی در دست ساخت دارد که با حدس و گمان‌هایی می‌شد پی برد که یکی از این عناوین، Kimetsu No Yaiba است. با توجه به اینکه Kimetsu No Yaiba به شهرت زیادی رسیده و در فروش مانگا نیز رکوردهای بسیاری را جابجا کرده، ساخت بازی ویدیویی از روی Kimetsu No Yaiba چندان هم غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد.

طبق گفته‌های سازندگان، Kimetsu No Yaiba Hinokami Keppuutan در راضی کردن هواداران انیمه و مانگای این عنوان بسیار خوب عممل خواهد کرد، و جلوه‌های بصری خوبی نیز خواهد داشت، در اسکرین‌ شات‌های جدیدی که از بازی منتشر شده هم می‌توان پی برد که گرافیک داخل بازی تفاوت زیادی با گرافیک خود انیمه ندارد.

هنوز اطلاعاتی درمورد گیمپلی منتشر نشده و باید منتظر بمانیم تا CyberConnect 2 جزئیات بیشتری از بازی جدید خود در معرض عموم بگذارد. در توضیحات کوتاهی که از بازی داده شده، می‌بینیم که در Kimetsu No Yaiba تنها به شیطان‌کُش بودن منحصر نیستیم و در کنار شکار هیولاها، می‌توان در نقش همان شیاطین نیز ظاهر شد و ماجراهای مخصوص به خود را داشت.

این بازی در سال 2021 به صورت انحصاری باری کنسول Play Station 4 منتشر خواهد شد. شما می‌توانید تصاویر و تریلر معرفی این بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame