به گزارش پردیس گیم به نقل از وبسایت رسمی PUBG، طی چند روز آینده بروزرسانی 6.3 عنوان PUBG منتشر خواهد شد و لیست تغییراتی که این بروزرسانی با خود به همراه خواهد داشت نیز در وبسایت PUBG به اشتراک گذاشته شده است. حال قصد داریم تا با یک دیگر نگاهی به این تغییرات بی‌اندازیم، با ما همراه باشید. (کاربران عزیز در صورت تمایل به دانستن جزئیات بروزرسانی 6.2 عنوان PUBG میتوانند به این صفحه مراجعه کنند.)

نکته: علامت * در انتهای برخی موارد به معنای مشترک بودن آن بخش/مورد بین بروزرسانی نسخه کنسولی و بروزرسانی نسخه پی‌سی است.

- سلاحی جدید با نام Panzerfaust*

"ما سلاحِ Panzerfaust را در تریلر رونمایی از فصل ششم عنوان PUBG نمایش دادیم و حالا نوبت آن رسیده است تا آن را در دستان بازیکنان قرار دهیم. نکاتی که باید درباره‌ی سلاحِ Panzerfaust در نظر داشته باشید این است که سلاحِ Panzerfaust در بخش سلاح‌های اصلی بازیکن قرار خواهد گرفت (Primary Weapon slot)، فقط در نقشه‌ی Karakin در دسترس خواهد بود، گلوله‌ی این سلاح تاحدودی سریع خواهد بود اما این به معنای آن نیست که بازیکنانی که مراقب اطراف خود هستند نتوانند از برخورد گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust با خود جا خالی بدهند! و در نهایت به این نکته‌ی مهم توجه داشته باشید که در هنگام شلیک سلاحِ Panzerfaust افرادی که در پشت آن قرار دارند آسیب می‌بینند پس بهتر است تا پیش از شلیک این سلاح مطمئن شوید که هم‌تیمی‌های شما پشت سرتان نیستند!"

جزئیات سلاحِ Panzerfaust به شرح زیر است:

- در انحصار نقشه‌ی Karakin.

- در نقشه‌ی Karakin به سختی می‌توان آن را به عنوان سلاحِ موجود بر روی زمین پیدا کرد (سلاحِ کم‌یاب/نایاب).

- وجود یک عدد از سلاحِ Panzerfaust در تمامی محموله‌های هوایی (Air Drop) تضمین شده خواهد بود (قطعاً در درونش وجود خواهد داشت).

- گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust علاوه بر انفجار بر اثر برخورد در شرایطی خاص هوا نیز منفجر خواهد شد.

. اثر آسیب سلاح Panzerfaust تا 6 متر از محدوده‌ی برخورد (یا انفجار) خواهد بود.

. سلاح Panzerfaust قادر خواهد بود تا در صورت شلیک در فاصله‌ی نزدیک به بازیکنانِ پشت دیوارها یا اجسام باریک و نازک نیز آسیب وارد کند.

. میتوان از سلاح Panzerfaust همانند بمبِ چسبی (Sticky Bomb) برای تخریب دیوارهایی بخصوص در نقشه‌ی Karakin استفاده کرد.

. گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust درصورت آسیب دیدن به وسیله‌ی تیر در هوا منفجر خواهد شد.

- هر دونه از سلاح Panzerfaust تنها یک بار قابل استفاده خواهد بود.

. پس از شلیک گلوله، سلاحِ Panzerfaust بر روی زمین افتاده و دیگر قابل برداشتن نخواهد بود.

- شلیک گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust باعث آسیب دیدنِ افراد پشت سر شما (در واقع پشت سر سلاحِ Panzerfaust) خواهد شد، پس مراقب باشید!

. افرادی که تا شعاع ۳ متریِ پشت سر شما (در واقع پشت سر سلاحِ Panzerfaust) قرار داشته باشند در هنگام شلیک گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust آسیب خواهند دید.

. پیش از شلیک گلوله‌ی سلاحِ Panzerfaust حتماً بررسی کنید که در پشت سر شما دیوار یا یکی از هم‌تیمی‌های شما قرار نداشته باشد؛ هشدارهای لازم به شما داده شد.

- تغییراتِ اعمال شده در جهت متعادل سازیِ سلاح‌ها*

"همانطور که در حال نزدیک شدن به پایان فصل ۶ می‌شویم با خود گفتیم که کمی تغییرات در جهت متعادل سازیِ تعدادی از سلاح‌ها اعمال کنیم. سلاحِ Tommy Gun برای مدت زمان طولانی ضعیف بوده است و حال وقت آن است که با اضافه کردن قابلیت جایگذاری دوربین‌های Red Dot و Holographic بر روی آن و افزایش میزان آسیب وارده به دشمنان جانی دوباره به سلاحِ Tommy Gun بدهیم، سلاحِ‌های DBS و M249 از درون محموله‌های هوایی (Air Drop) خارج خواهد شد و همانند دیگر سلاح‌ها بر روی زمین قابل یافتن خواهد بود، اما این خروج از درون محموله‌های هوایی (Air Drop) برای M249 بدون هزینه نخواهد بود، اکنون سلاحِ M249 با کاهش جزئی مقدار آسیب وارده به دشمنان و افزایش جزئی لَگَد سلاح همراه خواهد بود و همچنین سلاحِ UMP 45 که پس از تغییر نوع تیر از نوع تیر 9mm به نوع تیر 45. با ضعیف شدن همراه بود در این بروزرسانی مقداری قوی‌تر از قبل ظاهر خواهد شد."

- سلاحِ Tommy Gun:

. اضافه شدن قابلیت جایگذاری دوربین‌های Red Dot و Holographic بر روی سلاحِ Tommy Gun.

. افزایش میزان شلیک تیر (Rate of Fire) از عدد 700 به عدد 750.

. افزایش دقتِ سلاحِ Tommy Gun در حین تیراندازی.

. کاهش میزان انحراف تیرهای سلاحِ Tommy Gun در هنگام تیراندازی برای طولانی مدت.

. افزایش دقتِ سلاحِ Tommy Gun در هنگام حرکت.

. کاهش میزان لگدِ سلاحِ Tommy Gun در هنگام تیراندازی برای طولانی مدت.

- سلاحِ M249:

. سلاحِ M249 اکنون از درون محموله‌های هوایی (Air Drop) خارج شده و در تمامی نقشه‌های بازی به عنوان سلاحِ کم‌یاب/نایاب مانند دیگر سلاح‌ها بر روی زمین قابل یافتن خواهد بود.

. اضافه شدنِ قابلیت استقاده از Tactical Stock بر روی سلاحِ M249 در راستای بهبود بخشیدن به پایدار بودنِ سلاحِ M249 در هنگام تیراندازی

. میزان تیر درون خشابِ سلاحِ M249 در حالت عادی از 100 عدد تیر به 75 عدد تیر کاهش پیدا کرده است اما با قرار دادنِ خشاب دارای ظرفیت بیشتر (Extended Magazine) بر روی سلاحِ M249 میتوان این میزان را از 75 عدد تیر به 150 عدد تیر رساند.(!!!)

. کاهش میزان آسیب وارده‌ی پایه به دشمنان از عدد 45 به عدد 40.

. افزایش لگدِ سلاحِ M249.

سلاحِ UMP 45:

. افزایش میزان آسیب وارده‌ی پایه به دشمنان از عدد 39 به عدد 41.

. افزایش میزان شلیک تیر (rate of fire) از عدد 650 به عدد 670.

. افزایش شتاب خروج تیر از لوله‌ی تفنگ از عدد 300 به عدد 360.

- سلاحِ DBS:

. سلاحِ DBS اکنون از درون محموله‌های هوایی (Air Drop) خارج شده و در تمامی نقشه‌های بازی به عنوان سلاحِ کم‌یاب/نایاب مانند دیگر سلاح‌ها بر روی زمین قابل یافتن خواهد بود.

در کنار تمامی تغییرات ذکر شده، صدای شلیک تیر و ظاهر سلاح‌های Tommy Gun و M249 دستخوش تغییرات شده‌اند.

- بهبود عملکرد درون بازی در حالت کنترل A

. در زمان بودنِ حالت کنترل بازی بر روی حالت کنترل A، دیگر لازم نیست تا زمانی که هدف گرفته‌اید و از جایی افتاده، پریده، نشسته و یا دراز کشیده‌اید پس از انجام اعمال ذکر شده و رها شدن هدف، مجدداً هدف گیری کنید زیرا اکنون خود بازی مستقیماََ به حالت هدف گیری باز خواهد گشت.

مثال: در هنگامی که شما با سلاحِ خود هدف گرفته‌اید از تپه یا ساختمانی به پایین می‌افتید:

قبل: شما مجبور بودید که برای هدف گیری مجدد یک بار دکمه‌ی هدف گیری را رها کرده و مجدداََ نگه دارید.

بعد: به محض اینکه فعالیت مربوط (افتادن، پریدن، نشستن و یا دراز کشیدن) به پایان رسید بدون نیاز به رها کردن و نگه داشتن مجدد دکمه‌ی هدف گیری شما به حالت هدف گیری باز خواهید گشت.

- بهبودهای کلی*

. بهبودِ قابل دیدن بودنِ آیتم‌های بر روی زمین به واسطه‌ی بهینه سازی اثرِ درخششِ (The Glowing Effect) آیتم‌های موجود بر روی زمین و اضافه کردنِ نوعی اثرِ تپشِ/ضربانِ جدید (New Pulse Effect)؛ میتوان اثرِ تپشِ/ضربانِ جدید (New Pulse Effect) را از درون تنظیمات، بخش Gameplay که با نامِ اثرِ برق زدنِ آیتم‌ها (Item Flashing Effect) قابل مشاهده است، غیر فعال کرد.

- صدا*

. اضافه شدنِ یک نوع صدا و زنگِ جدید به بمبِ چسبی (Sticky Bomb).

. اضافه شدنِ صدای ضعیفِ زِمزِمه کردن که در هنگام نزدیک شدنِ Blue Zone با فاصله‌ی 10 متر الی 15 متری بازیکنان قابل شنیدن خواهد بود. این قابلیت این امکان را به بازیکنان خواهد داد تا در هنگام نزدیک شدنِ Blue Zone به آنها از نزدیک شدنِ Blue Zone آگاه شده و برای جلو زدن و نماندن در پشتِ آن به راه بیوفتند.

- فصل

. فصلِ فعلی بازی (فصل 6ام) در تاریخ 24 آپریل (مصادف با 5 اردیبهشت 1399) به پایان خواهد رسید؛ در 2 هفته‌ی پایانی فصلِ فعلی بازی (فصل ششم) بر روی بَنِر فصل که در درون لابیِ بازی قرار دارد، یک شمارنده‌ی تاریخ (تا اتمام فصل 6) همراه با پیامی خطاب به بازیکنان که نسبت به استفاده‌ی کوپن‌های خود و دریافت یا خرید آیتم‌های مدنظر خود از میان آیتم‌های قابل خریدِ فصل 6 پیش از اتمام فصل اقدام کنند نمایش داده خواهد شد. سیزن پسِ این فصل همراه آیتم‌های ارتقای سطح (Level Up Items) تا آخرین روزِ فصل 6 (24 آپریل مصادف با 5 اردیبهشت 1399) قابل خریداری و استفاده خواهند بود.

- کاستوم مَچ(Custom Match)

. نقشه‌ی Karakin هم‌اکنون در مودِ کاستوم مَچ(Custom Match) در دسترس و قابل بازی خواهد بود.*

. نسخه کلاسیک و قدیمیِ نقشه‌ی Erangel در درون حالت کاستوم مَچ(Custom Match) در دسترس نخواهد بود.

. از این پس قابلیتِ مشاهده‌ی قاتل (Killer Spectate) در تمامی حالت‌های کاستوم مَچ(Custom Match) در دسترس و قابل استفاده خواهد بود.

- تغییراتِ متفرقه

. از این پس بمبِ چسبی (Sticky Bomb) در حالت آموزشی (Training Mode) در دسترس و قابل استفاده خواهد بود.*

. نقشه‌ی Miramar موقتاََ به علت ایجاد اشکال و کرش (Crashe) کردنِ متعددِ بازی PUBG در این نقشه تا رفع مشکل از مچ میکینگ (Matchmaking) عادی بازی حذف شد (نقشه‌ی Miramar همچنان در حالت کاستوم مَچ(Custom Match) در دسترس و قابل بازی خواهد بود).

- ایراداتِ رفع شده(Bug Fixes)

- گیم‌پلی:

. رفع ایرادی که کارکترِ بازیکنِ هم‌تیمی در شرایطی خاص قابل دیده شدن نبود.*(بسیار برای خودم پیش اومده این مورد...)

. رفع ایرادی که بازیکنان قادر به شنیدن صدای اسلحه در زمان مشاهده‌ی قاتل (Killer Spectate) و یا مشاهده‌ی هم‌تیمی (Teammate Spectate) نبودند.

- جهان*:

. رفع ایرادی که باعث نمایش داده شدنِ تکسچرهای نقشه‌ی بازی با کیفیتی پایین و بد برای بازیکن می‌شد.

- رابط کاربری*:

. رفع ایرادی که باعث نمایش داده شدنِ پشت سر همِ پیامِ راند سوم (Round 3) در حالت تیم دث مچ (Team Deathmatch) شده و مانع شروع شدنِ راند (Round) می‌شد.

- وُیس چَت (Voice Chat):

. رفع ایرادی که باعث شنیده نشدن صدای هم‌تیمی در درون لابی (Lobby) می‌شد.

- پوسته و آیتم*:

. رفع ایراد برخی لباس‌ها و آیتم‌های قابل پوشیدن.

- صدا:

. رفع ایراد بُلند بودنِ بیش از حدِ صدای آژیر و انفجارِ Black Zone در نقشه‌ی Karakin.

- مراحلِ فصل(Survivor Pass Missions):

. رفع ایرادی که باعث می‌شد تا بازیکنان بتوانند برخی مراحلِ فصل (Survivor Pass Missions) را با انجام دادنِ کارهای خاص (کارهایی جز آن چیزی که آن مرحله از آنها خواسته بود) به پایان برسانند.