چه شد که Kratos از یونان به اسکاندیناوی رفت؟ جواب اینجاست

به گزارش پردیس‌گیم، کامیک God of War: Fallen God که در سال جاری منتشر خواهد شد، به بررسی زندگی کریتوس افسانه‌ای در بازه‌ی زمانی God of War 3 و God of War 2018 می‌پردازد و اتفاقاتی که بر او گذشته است را دنبال می‌کند. پس از اتمام God of War 3 دیدیم که کریتوس، زئوس را شکست داده و دشمن اصلی خود، یعنی خودش را نیز مجازات می‌کند، شاید یکی از شوکه کننده‌ترین لحظات این فرنچایز زمانی بود که کریتوس را صحیح و سالم، با ظاهری متفاوت و همراه یک فرزند، آن هم نه در یونان، بلکه در اسکاندیناوی دیدیم.

هوادارن سوالات زیادی می‌پرسیدند که چگونه کریتوس به سرزمین اودین رفته و چرا بدون هیچ‌گونه توضیحی چنین تغییرات بزرگی در خود دیده است، سازندگان هیچ جواب صریحی به شبهات نمی‌دادند، تا اینکه کوری بارلوگ در توئیتی گفت در عنوان بعدی این فرنچایز به جواب سوالات خود پی خواهید برد، اما به نظر می‌رسد قبل از بازی بعدی، این کتاب کامیک God of War است که به سوالات جواب خواهد داد.

در خلاصه‌ای از این کتاب مصور آمده است:

" God of War: Fallen God داستان Kratos را دنبال خواهد کرد، او که پس از غلبه بر زئوس و پایان کار با آتنا هم‌اکنون احساس عذاب وجدان دارد و می‌خواهد به رنج و عذاب درونی‌اش پایان دهد، راهیِ سفری به سرزمین‌های دوردست می‌شود، شاید که مرهم دردهای خود را بیابد. کریتوس که می‌خواهد بر بزرگترین دمشن‌اش یعنی نفسِ خود پیروز شود، تمام تلاشش را خواهد کرد، اما جدال و مبارزه با نفسِ خود می‌تواند باعث دیوانگی هرکسی شود..."

داستان God of War: Fallen God از جایی آغاز خواهد شد که کریتوس به سرزمین نورس وارد شده و در تلاش برای سرکوب خشم بی‌امان خود است و می‌خواهد آرامش را بیابد. احتمالا پس از این با Faye آشنا شده و با او ازدواج می‌کند و...

این کتاب کامیک در تاریخ 4 تیر 1399 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame