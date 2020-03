بازیکنان عنوان Warface بر روی کنسول Nintendo Switch از مرز 1 میلیون گذشت

به گزارش پردیس گیم به نقل از Nintendo Everything تعداد بازیکنانِ عنوان Warface تنها پس از گذشت یک ماه از عرضه‌ی عنوان Warface بر روی کنسول Nintendo Switch از مرز 1 میلیون بازیکن گذشت. عنوان Warface یک عنوانِ f2p (یا همان free to play) در سبک شوتر اول شخص است که پیش از این بر روی تمامی پلتفرم‌های اصلی یعنی PlayStation 4, Xbox One و PC در دسترس و به طور رایگان قابل بازی بوده و حدودا یک ماه پیش در تاریخ 18 فبریه 2020 (مصادف با 29 بهمن 1398) به طور رایگان بر روی کنسول Nintendo Switch نیز منتشر شد.

بنا بر گزارش ناشرِ عنوانِ Warface که در یک مصاحبه‌ی مطبوعاتی به اشتراک گذاشته شده است، عنوان Warface در کنار موفق شدن در به دست آوردنِ 1 میلیون بازیکن تنها در مدت زمانی یک ماهه، آمار درون بازی‌ایِ خوبی را هم به دست آورده و به جای گذاشته است؛ به استناد بر این گزارش بازیکنان عنوان Warface در این مدت زمان گذشته از عرضه‌ی این عنوان بر روی کنسول Nintendo Switch میزان 495.387 بار در مقابل هم در حالت PvP (یا همان بازیکن علیه بازیکن) به مبارزه پرداختند و آن مبارزه را تکمیل کردند، به طور مجموع میزان 83 هزار روز به بازی پرداختند (مجموع مدت زمانِ بازی کردنِ عنوان Warface توسط تمامی بازیکنان بر روی کنسول Nintendo Switch) و محبوب ترین حالت‌ها در عنوان Warface بر روی کنسول Nintendo Switch حالتِ PvE (بازیکنان علیه هوش مصنوعی) با میزان 1.285.309 بار بازی کردن و پس از آن همکاری کردن با یکدیگر (CO-OP) در حالتِ عملیات‌های ویژه (Special Operations) با میزان 148.507 بار هستند.

همچنین رییسِ عنوان Warface، آقای آیون پَبی‌اَژِن (Ivan Pabyarzhin) به این نکته اشاره کرد که آنها قصد دارند تا نسخه‌ی کنسول Nintendo Switch عنوانِ Warface را به واسطه‌ی بروزرسانی‌های محتوایی تازه نگه دارند.

