به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از dualshockers، پس از مدت‌ها شایعه، لیست‌های Amazon و درجه بندی‌های سنی، به نظر فاصله کمی تا معرفی رسمی بخش داستانی Modern Warfare 2 داشته باشیم. این تصویر هنری در یکی از فایل‌های Call of Duty: Modern Warfare که در 2019 منتشر شد یافت شده و اکنون به شکل عمومی به اشتراک گذاشته شده است.

این عکس هیچ بخش خاصی ندارد و تقریباً همان چیزی است که می‌توانستید تصور کنید؛ کاور قبلی Modern Warfare 2 با متن اضافه شده‌ی Campaign Remastered در پائین آن. در زمان نوشته شدن این خبر، تصویر مربوطه همچنان در Reddit در دسترس است که به احتمال بسیار زیاد در آینده حذف خواهد شد. می‌توانید این عکس را در ادامه مشاهده کنید؛

علاوه بر این کاور، کاربری که خبر را لیک کرده اظهار داشته موارد تزئینی جالبی از Modern Warfare 2 به نسخه‌ی جدید Modern Warfare اضافه خواهد شد. ظاهراً در صورت خرید نسخه‌ی remaster دسترسی به پک DLC تزئینی جدیدی را به دست می‌آورید. اینطور که حدس زده می‌شود، باندل جدیدی در دسترس قرار خواهد گرفت که شامل نسخه‌ی 2019 و remaster عنوان Modern Warfare 2 می‌شود.

فعلاً، هیچ بیانیه‌ی رسمی از جانب Activision انجام نشده. اگرچه، با توجه به اطلاعات به اشتراک گذاشته شده و این موضوع که فرد لیک کننده اظهار داشته بازی در هفته آینده معرفی می‌شود احتمال پرده‌برداری رسمی در آینده نزدیک بالاست.

طبق این شایعه Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered برای PlayStation 4، Xbox One و Windows PC منتشر می‌شود.

