نقد و بررسی بازی Granblue Fantasy: Versus

"به قلم علی حسن زاده"

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

شاید بتوان گفت که سبک فایتینگ در طی سال‌های اخیر جولانگاه عناوین بی‌شماری بوده است. عرضه‌ عناوین کوچک و بزرگ از طرف سازنده‌های معروف و ایضاً کمتر شناخته شده، باعث شد که نگاه ویژه‌ای از طرف بازیکنان به این سبک اندوخته شود؛ هر چند که بعضی از این عناوین تنها برای مدت کوتاهی در معرض دید بوده و به راحتی از خاطرات فراموش شده و به تاریخ پیوستند. به جرأت می‌توان گفت که ۳ کمپانی بزرگ در این سبک یعنی Capcom, Namco Bandai و Netherrealm Sudion و عناوین معروف آن‌ها یعنی Street Fighter, Tekken و Mortal Kombat، تنها پرچمداران این سبک بوده و هر تلاش دیگری از سوی سازنده‌های دیگر برای عرض اندام در این سبک با چالش‌های فراوانی روبرو بود که بعضاً با شکست روبرو شدند. اما در طی دهه‌ی اخیر کمپانی Arc System Works با عرضه‌ی عناوین معروفی چون BlazBlue و Guilty Gear ثابت کرد که می‌تواند در این سبک حرفی برای گفتن داشته باشد و به سرعت توانست در بین بازیکنان جایگاه خوبی برای خود دست و پا کند. حتی اگر بگوییم کمپانی ASW را می‌توان به لیست بالا افزود، اغراق نکرده‌ایم. اگرچه در کارنامه‌ی ASW عناوین با مقیاس کوچک‌تر به وفور یافت می‌شود، اما جدیدترین تلاش این استودیو برای خلق یک عنوان مبارزه‌ای بر اساس سری معروف Granblue Fantasy که پسوند Versus را با خود به یدک می‌کشد، به نظر حرف‌هایی برای گفتن دارد. سری Granblue در ژاپن از محبوبیت بی‌شماری برخوردار بوده و این موفقیت را می‌توان مدیون عرضه‌ی اولین عنوان در این سری بر روی گوشی‌های همراه دانست.

همانند دیگر عناوین ASW، عنوان GBFV حالت انیمه مانند خود را نیز در این عنوان حفظ کرده و شاهد رنگ‌بندی و طراحی‌های بسیار خوب و با جزئیاتی در این زمینه هستیم. شاید در این‌جا گفتن این نکته بی ضرر نباشد که بر خلاف آن‌چه در نگاه اول به چشم می‌آید، مدل‌های استفاده شده در این عنوان به هیچ عنوان دو بعدی نبوده و در واقع همانند شخصیت‌های عناوین Tekken و SF و MK، مدل‌های کاملاً سه بعدی با کیفیت هستند. این موضوع در واقع جادوی منحصر به فرد ASW در طراحی عناوین خود بوده که پیش‌تر نظیر آن را در عنوان Guilty Gear Xrd نیز دیده بودیم. در واقع تنها نوع رندر شدن بازی به حالت انیمه‌ای انجام شده تا حس و حال انیمه‌ای را در خود حفظ کرده باشد.

۱۱ شخصیت به عنوان شخصیت‌های پایه در نظر گرفته شده‌اند. معمولاً این تعداد شخصیت در زمان عرضه یک عنوان مبارزه‌ای به شدت کم است و حداقل انتظار می‌رود ۲۰ شخصیت در ابتدا برای انتخاب وجود می‌داشت؛ به خصوص که گیم‌پلی این عنوان به صورت محدود طراحی شده است که در ادامه به این موضوع نیز خواهیم پرداخت. این در صورتی است که در این عنوان شاهد یکی از بدترین سیاست‌هایی که ناشران عناوین مبارزه‌ای اتخاذ می‌کنند هستیم؛ یعنی تأیید و عرضه‌ی چندین شخصیت در قالب DLC پیش از عرضه‌ی بازی. در واقع ساخت تمامی این شخصیت‌ها حتی پیش از انتشار بازی به اتمام رسیده بوده است اما طمع ناشران برای گرفتن پول بیشتر از بازیکنان، بدون شک ضربه‌ی جبران ناپذیری به بازی زده و طبعات خود را در طول عمر بازی نشان خواهد داد. این در حالی است که حتی قبل از عرضه نه تنها فصل اول تایید شد‌، که از فصل دوم نیز رونمایی شده بود.

در زمینه گیم‌پلی، عنوان GBFV از گیم‌پلی دو بعدی بهره‌مند شده و از این رو از استانداردهای موجود در این سبک استفاده می‌کند. حرکات و جا‌به‌جایی شخصیت‌ها یادآور عنوان Guilty Gear بوده و به طور کلی متناسب با سیستم مبارزات در نظر گرفته شده است.

همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، گیم‌پلی بازی بسیار ساده و سیستم کامبو زدن بسیار محدود طراحی شده است اما این بدان معنا نیست که با عنوانی ساده روبرو هستیم. مبارزات بر اساس ۵ دکمه طراحی شده است. ۳ دکمه برای ضربات سبک، معمولی و سنگین، ۱ دکمه برای قابلیت مخصوص به هر شخصیت و ۱ دکمه برای دفاع ویژه که قابلیت Dodge کردن را نیز دارد. در نهایت ۱ دکمه دیگر نیز وجود دارد که برای سهولت در اجرای Special Moveها طراحی شده است. شاید جالب‌ترین بخش گیم‌پلی، در طراحی سیستم Special Moveها نهفته شده باشد. بر خلاف عموم بازی‌های مبارزه‌ای که اجرای Special Moveها با محدودیت خاصی روبرو نیست، در عنوان GBFV هر شخصیت تنها به ۴ نوع Special Move مجهز بوده و در صورت استفاده از هر یک، باید چند ثانیه سپری شود تا بتوان دوباره از آن استفاده کرد. در واقع نوعی Cooldown برای Special Moveها در نظر گرفته شده است که بازیکنان را بیشتر به چیدن استراتژی‌های مختلف سوق دهند. علاوه براین، بر خلاف دیگر عناوین سبک مبارزه‌ای در GBFV شاهد کامبوهای طولانی نیستیم. در واقعا پس از اجرای ضربات معمولی، کامبوها با اجرای Special Move به اتمام می‌رسند؛ مگر این‌که در کناره‌های استیج باشید و یا از قابلیت‌های برخی شخصیت‌ها برای وارد کردن ضربات بیشتر استفاده کنید. شاید با خود فکر کنید که با عنوانی ساده روبرو هستید، اما اصلا این‌گونه نیست.

برای اجرای همین کامبوهای ساده نیز به زمان‌بندی دقیق و رعایت فاصله‌ی مناسب با حریف نیاز دارید. بسیار پیش می‌آید که به راحتی در اجرای کامبوها اشتباه کنید و این اشتباه در مبارزات آنلاین، به ضرر شما تمام شود. در کنار این موارد، Super Moveهای سینماتیک و فوق‌العاده نیز در بازی حضور دارند که اجرای آن‌ها به نوار مخصوصی که در زیر خط سلامتی تعبیه شده است، نیاز دارد. این نوار به صورت خود به خود و به آرامی پر شده و چنان‌چه ضربه‌ای به حریف وارد کرده و یا ضربه‌ای دریافت کنید، سریع‌تر پر می‌شود. در نهایت می‌توانید دو نوع Super Move را انجام دهید که برای اجرای یکی از آن‌ها علاوه بر پر شدن نوار مخصوص، باید زیر ۳۰% از سلامتی شما باقی مانده باشد. جالب است بدانید چنان‌چه در انتهای راند دوم، این حالت Super Move را اجرا کنید، پس از اتمام آن شاهد آسیب دیدن و خراب شدن لباس‌ها و زره‌های شخصیت‌ها خواهید بود.به جرأت می‌توان گفت یکی از زیباترین و هیجان‌انگیزترین بخش‌های گیم‌پلی به لطف طراحی بی‌نظیر بازی، در این بخش قرار گرفته که خستگی مبارزات را از تن بیرون می‌کند.

برای افراد تازه وارد به این عنوان هم طبق رسم همیشگی، سیستم Auto Combo در نظر گرفته شده است که با فشردن چندین باره‌ی یک دکمه، کامبوی کوچکی اجرا خواهد شد؛ هرچند طبق توضیحاتی که در بالا ذکر شد، این قابلیت به دلیل محدود بودن سیستم کامبو زدن چندان ضروری به نظر نمی‌رسید. با این حال برای سهولت بیشتر در اجرای Special Moveها، میان‌برهایی طراحی شده‌اند که اجرای این حرکات را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کنند.

مسلماً داشتن یک بخش آموزشی کامل یا همان Tutorial در هر عنوان مبارزه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یاد دادن زیر و بم مبارزات اولین چیزی است که تمامی بازیکنان به آن نیازمند هستند. خوشبختانه در این زمینه با یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین بخش‌های بازی روبرو هستیم که از پایه‌ترین مسائل تا پیچیده‌ترین آن‌ها را پوشش می‌دهد. به طور مثال از موارد ساده‌ای همانند چگونگی حرکت کردن گرفته تا اجرای انواع و اقسام ضربات، کامبوها و نکات ریز قابل توجه در برابر تک تک شخصیت‌ها در این بخش گنجانده شده است که پس از کامل کردن همه‌ی این موارد، درک بسیار خوبی از بازی نصیب بازیکنان می‌شود. بخش تمرینی یا همان Training نیز صرفاً یک بخش ساده نبوده و ابزارهای متنوعی برای شبیه سازی موقعیت‌های مختلف در هنگام رویارویی با شخصیت‌های مختلف تدارک دیده شده است که این نیز به نوبه‌ی خود از اهمیت ویژه‌ای در عناوین مبارزه‌ای برخوردار بوده و حتی می‌توان گفت تبدیل به یک استاندارد شده است.

برای خالی نبودن محتوای بخش تک نفره، حالتی به نام RPG Mode طراحی شده است. همان‌طور که از نام آن نیز پیدا است، در این بخش بازیکنان در مراحل مختلف به سبک بازی‌های Beat’em Up در مقابل خیل دشمنان قرار گرفته و با نابودی آن‌ها و انجام مأموریت‌های مختلف، سلاح‌ها و قابلیت‌های جدیدی پیدا می‌کنند تا در ادامه‌ی این بخش به بازیکن کمک کنند. با تمامی این تفاسیر و علی‌رغم آن‌چه که در ابتدا به نظر می‌رسد، این بخش از عمق کافی برخوردار نبوده و به سرعت حالت کسل کننده‌ای به خود می‌گیرد. در واقع اگر بخواهیم مثال بهتری در این زمینه بزنیم، می‌توان گفت حالت Libra of Soul که در عنوان Soul Calibur VI بود، از تنوع و عمق بیشتری برخوردار بود.

در بخش آنلاین نیز بازیکنان می‌توانند به رقابت با دیگر افراد در سرتاسر جهان بپردازند اما از آن‌جا که بازی از نت کد تاریخ مصرف گذشته‌ی Delay Based استفاده می‌‌کند، انتظار کیفیت اتصال خوبی حتی با داشتن یک اینترنت قوی نداشته باشید

بازبینی تصویری:

حالت RPG Mode که به سبک بازی‌های Beat’em Up می‌باشد، بازیکن را در برابر خیل دشمنان قرار می‌دهد

طراحی بازی بی‌نظیر است

بخش آموزشی که شامل چندین قسمت مجزا به همراه نکات اساسی و مفید است

تعداد شخصیت‌های بازی بسیار کم است و چند شخصیت به صورت DLC عرضه شده‌اند

Special Moveهای بازی که در زیر خط سلامتی تعبیه شده‌اند، به مرور زمان قابل استفاده می‌شوند

نکات مثبت:

گیم‌پلی ساده و در عین حال جذاب و پیچیده

طراحی بی‌نظیر بازی

بخش آموزشی بسیار کاربردی

نکات منفی:

سیاست‌های پیرامون شخصیت‌های DLC

کیفیت نه چندان خوب بخش آنلاین

کمبود محتوای بخش تک‌نفره و کسل‌آور بودن بخش RPG Mode

برخی مشکلات فنی

سخن آخر: عنوان Granblue Fantasy Versus که حاصل تلاش کهنه کاران کمپانی Arc System Works بوده است، در زمینه‌ گیم‌پلی از طراحی جالب و منحصر به فردی استفاده کرده که در عین سادگی، از عمق خوبی برخوردار است. این عنوان با داشتن یک بخش آموزشی بسیار خوب، به افرادی که به تازگی عناوین مبارزه‌ای را شروع کرده‌اند، پیشنهاد می‌شود. هر چند کمبود محتوای بخش تک نفره، حالت RPG Mode کسل‌آور، حواشی پیرامون شخصیت‌های DLC و نت کد نه چندان خوب، ضربه‌هایی به پیکر بازی وارد کرده است.

Verdict



Granblue Fantasy: Versus, made by the veteran developers in Arc System works, utilizes a unique and interesting gameplay which has good depth despite its simplicity. The excellent tutorial section of this title has made it easy to recommend to players new to fighting games. Nevertheless, the scarcity of singleplayer content, boring RPG Mode, controversies surrounding DLC characters, and a net code that leaves much to be desired, have somewhat hurt the game

Final Score: 8 out of 10

منبع متن: pardisgame