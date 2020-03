با این انیمه‌ها، در ایام عید از دنیای واقعی فرار کنید!

"به قلم کامیاب قربان‌پور"



خیلی‌ها معتقدند که هدف اصلی سرگرمی‌هایی مثل ویدئوگیم، سینما، رمان و انیمه، فرار از واقعیت ملال‌آوری است که هر روز با آن باید دست و پنجه نرم کنیم. بحث‌های زیادی حول محور این قضیه انجام شده و می‌شود. حتی اگر جزو کسانی باشید که ترجیح می‌دهند با نگاهی هنری سرگرمی را بررسی کنند، نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که «فرار از واقعیت» حداقل بخشی از این سرگرمی‌ها را تشکیل می‌دهند. در این مطلب می‌خواهیم به ژانر ایسِکای (Isekai) بپردازیم که کانسپت «فرار از واقعیت» را به معنای واقعی کلمه، تحت یک ساختار روایی برای دوست‌داران انیمه، ویدئوگیم و به‌طور کلی جهان‌های غیرواقعی پیاده می‌کند. در ژانر ایسکای، شخصیت (شخصیت‌های) اصلی داستان از دنیای واقعی جدا می‌شود و خود را در جهانی غریب (عموماً براساس بازی‌های کامپیوتری) می‌یابد. این سبک از داستان سرایی به لطف فرانچایز Sword Art Online در چند سال گذشته شهرت زیادی پیدا کرده است و انواع و اقسام ایده‌ها در این قالب پیاده شده‌اند. مثلاً داستانی درمورد شخصیتی که به شکل یک شمشیر وارد دنیایی خیالی می‌شود! یا داستانی درمورد شخصیتی که باید دختربچه‌ی بزرگترین اهریمن فلان جهان فانتزی را بزرگ کند! خیلی از این داستان‌ها بلاهت‌وار و خنده‌دار هستند و خیلی دیگر، جدی و مهیج.

این روزها که همه در خانه‌های خود قرنطینه شده‌اند، به‌نظرم تماشا کردن انیمه‌های ایسِکای می‌تواند به ما کمک کند تا از این شرایط برای مدت کوتاهی هم که شده جدا شویم و همراه با قهرمانان این داستان‌ها وارد جهانی خیالی و متفاوت شویم.

The Rising of the Shield Hero

نائوفومی، یک جوان سرخوش و عادی درحالی که قصد مطالعه‌ی یک لایت ناول را دارد، همراه با چند جوان دیگر به‌عنوان قهرمانانی افسانه‌ای، در جهانی فانتزی با مکانیک‌های ویدئوگیمی احضار می‌شود. هر یک از قهرمانان درخت مهارت مشخصی دارند (مانند بازی‌های نقش آفرینی) و فقط با یک اسلحه‌ی خاص می‌توانند ماهر شوند. مهارت نائوفومی در استفاده از «سپر» است و برخلاف دیگر قهرمانان احضار شده، توانایی جنگیدن ندارد و صرفاً می‌تواند به دفاع و درمان کردن بپردازد.

به دلایلی نامعلوم، دخترِ پادشاه سرزمین برای نائوفومی پاپوش درست می‌کند و مقام وی را از قهرمانی افسانه‌ای به یک مجرم خطرناک و آواره پایین می‌آورد. حالا نائوفومی علاوه بر وفق گرفتن با این دنیای جدید، باید راز پشت این احضار و پاپوشی که برایش درست کرده‌اند را کشف کند.

دنیای «شیلد هیرو» نسبتاً تاریک‌تر و واقع‌گرایانه‌تر از دیگر جهان‌های ایسِکای است. برای مثال تبعیض‌های نژادی و دینی جزو مسائل عرف محسوب می‌شوند و مردم روزانه باید با مسائلی مثل تندروی و برده‌داری دست و پنجه نرم کنند. مسائلی که در تار و پودِ سیستم سیاسی جا باز کرده‌اند و به این راحتی‌ها قابل حل نیستند.

شیلد هیرو در عین اینکه یک ایسِکای مفرح است، گاهاً دست روی موضوعاتی جدی و حساس می‌گذارد که شاید برای برخی افراد با سنین پایین مناسب نباشند.

That Time I Got Reincarnated as a Slime

“ساتورو میکامی”، یک فرد سی و هفت ساله است که از زندگی کارمندی و کسالت‌آورش خسته شده. یک روز ساتورو مانند نائوفومی، به جهانی فانتزی با مکانیک‌های ویدئوگیمی احضار می‌شود اما نه به‌عنوان یک قهرمان افسانه‌ای، بلکه به‌عنوان یک “اسلایم”! بله، منظور از اسلایم همان دشمن‌های ژله‌ای و آبی‌رنگی است که در “دراگون کوئست” وجود دارند. ساتورو با اینکه یک دشمن رده پایین است، موفق به دوست شدن با اژدهایی بسیار قدرتمند می‌شود که صدها سال توسط انسان‌ها در غاری نفرین‌شده محبوس مانده. این دوستیِ غریب، آغازگر زندگیِ جدیدی برای ساتورو خواهد بود.

«That Time I Got Reincarnated as a Slime» درباره‌ی موقعیت‌های غیرممکن است؛ موقعیت در شرایطی که همه چیز به ضرر فرد طراحی شده‌اند. با این حال، قهرمان داستان سعی می‌کند تا از بدترین عناصرِ موجود، بهترین فرصت‌ها را تولید کند و راهی جدید برای صعود در این جهان خیالی باز کند؛ ضمن اینکه این انیمه بامزه‌ترین گابلین‌های دنیا را دارد! اگر دوست دارید برای اولین بار عاشق گابلین‌ها شوید، این عنوان را از دست ندهید!

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World!

اگر قرار بود فقط یک انیمه ایسِکای برای معرفی انتخاب کنم، بدون شک کونوسوبا را انتخاب می‌کردم. کونوسوبا یک “پارودی” خنده‌دار و طعنه‌آمیز از دیگر انیمه‌های ایسِکای و به‌طور کلی، جهان‌های فانتزی و بازی‌های کامپیوتری است. ماجرا درمورد پسر نوجوانی است که وارد جهانی خیالی شده و تیمی از بدترین قهرمانان ممکن را تشکیل داده! یک مبارز قدرتمند که هیچ یک از ضربات‌ش به هدف نمی‌خورد، یک جادوگر ماهری که می‌تواند هر روز فقط یک جاودی انفجار انجام دهد و بعد از آن هم بی‌هوش می‌شود و یک الهه‌ی آب بی‌مصرف که جز وقت گذرانی کار دیگری نمی‌کند.

نکته‌ی بسیار جالب و فکاهی درمورد شخصیت‌های بخت برگشته‌ی انیمه این است که برخلاف دیگر انیمه‌های مشابه، قهرمانان داستان هرچقدر که جلوتر می‌روند، خود را در موقعیتی بدتر از قبل پیدا می‌کنند!

این عنوان برای تمام کسانی که دوست‌دار انیمه، فانتزی، ویدئوگیم و ژانر کمدی هستند، اوقات بسیار خوشی را رقم می‌زند.

Overlord

داستان درباره‌ی یک گیمر کهنه‌کار به اسم “مومونگا” است که مدت‌های مدید، سرگرم بازی Yggdrasil (یک DMMO-RPG) بوده و ناگهان می‌فهمد که در این بازی حبس شده است؛ به این معنا که نمی‌تواند از آن خارج شود و گویی دیگر زندگی واقعی‌اش خارج از Yggdrasil وجود ندارد.

مومونگا به کمک یاران NPCاش تصمیم می‌گیرد تا راز این اتفاق عجیب را کشف کند و در این راه وارد مسیری می‌شود که پیش‌تر، تصور آن هم غیرممکن به‌نظر می‌رسید.

عنصر جالب درباره‌ی اورلرد، قدرت مومونگا است. وی عملاً قوی‌ترین شخصیت در این جهان فانتزی محسوب می‌شود و قدرت بی‌انتهایش به او اجازه‌ی هرکاری می‌دهد. بنابراین داستان درباره‌ی پشت سر گذاشتن موانع نیست بلکه درباره‌ی چگونگی انجام اینکار است.

Ascendance of a Bookworm

“موتوسو اورانو” یک دانشجوی عاشق کتاب است که فقط و فقط دوست دارد کتاب بخواند (شبیه به آن اپیزود مشهور توایلایت زون). متأسفانه یک روز، موتوسو زیر کتاب‌های زیادی که در کتابخانه‌اش جمع کرده کشته می‌شود و در جهانی جدید به‌عنوان کودکی کم سن و سال احضار می‌شود.

در این جهان جدید که شکل و شمایل قرون وسطیِ اروپا را دارد، کتاب چیز کمیاب و گرانی است و عملاً رعایا دسترسی به کتاب ندارند. موتوسو که دیگر نمی‌تواند کتاب بخواند، تصمیم می‌گیرد تا خودش دست به تولید کتاب بزند و با درست کردن ورق و جوهر کتاب چاپ کند!

ماجرای Ascendance of a Bookworm یک جورهایی شبیه به Dr. Stone است و تمرکز زیادی روی اختراعات و نحوه‌ی شکل‌گیری تکنولوژی‌های اولیه دارد. شاید این سبک انیمه در ظاهر هیجان‌انگیز به‌نظر نرسد اما Ascendance of a Bookworm جزو بهترین عناوین ایسِکای است که سال گذشته عرضه شدند.

The Hero is Overpowered but Overly Cautious

اگر اهل گیم باشید حتماً به کسانی برخورده‌اید که قبل از انجام هر مأموریت در بازی‌های نقش آفرینی، گرایند می‌کنند تا بتوانند مانند آب خوردن تمامش کنند. شاید خودتان جزو همین افراد باشید که اگر بازی ازتان بخواهد تا لول ۳۰ باشید، شما به ۵۰ هم راضی نمی‌شوید! خوب، این انیمه دقیقاً درمورد چنین افرادی است.

“سِیا” (قهرمان داستان) که مانند تمام قهرمانان ایسِکای به جهانی فانتزی احضار شده، به حدی محتاط و ترسو است که حاضر نیست حتی کوچکترین ریسکی انجام دهد. او اگر بداند حتی یک درصد امکان شکست وجود دارد، قبلش ساعت‌ها لول آپ می‌کند و برای مبارزه آماده می‌شود تا آن احتمال را از یک به صفر تبدیل کند.

Isekai Quartet

این عنوان درواقع کراس اوری کمدی بین انیمه‌های مشهور ایسِکای است که به بسیاری از آن‌ها در این مطلب اشاره شد. انیمه‌ی «Isekai Quartet» را برای خوره‌های این سبک تولید کرده‌اند و اگر هیچکدام از شخصیت‌های این انیمه را نشناسید، ارتباط گرفتن با آن تقریباً غیرممکن است.

امیدوارم از این لیست لذت برده باشید. اگر به این سبک علاقه دارید و دنبال عناوین بیشتری می‌گردید، علاوه بر موارد ذکر شده، این‌ها نیز انیمه‌هایی هستند که می‌توانند برای شما جالب باشند: Re:Zero – Starting Life in Another World، The Saga of Tanya the Evil، Gate و No Game, No life

منبع متن: pardisgame