به گزارش پردیس‌گیم، فرنچایز Kingdom که تاکنون با دو عنوان Kingdom New Lands و Kingdom Two Crowns به بازار آمده بود، در سال 2021 تحت پکیجی ویژه که شامل هردو بازی ذکر شده است، قابل دسترسی خواهد بود. این باندلِ ویژه، برای دارندگان PS4، Xbox One و Nintendo Switch قابل بازی است و خبری از نسخه‌ی رایانه‌های شخصی Kingdom Majestic منتشر نشده است.

فرنچایز Kingdom که پس از عرضه‌ی هر دو عنوانِ این سری، با تحسین هواداران و منتقدان روبرو شده و در عرصه‌ی فروش نیز به خوبی ظاهر شده بود، از گرافیکی دو بعدی و جلوه‌های پیکسلی بهره می‌برد، می‌توان گفت این فرنچایز اثبات کرد که بازی‌های دو بعدی هنوز هم زنده هستند و خلق بازی‌های زیبا تنها محدود به بازی‌هایی با گرافیک‌های بسیار بالا نیست. این مهم، در کنار داستان زیبای Kingdom که شما را در مقابل موجودات شب قرار می‌داد، جمع شدند و توانستند عنوان بهترین بازی مستقل در سبک Arena را در مراسم Gamescom به خود اختصاص دهند.





ناشرِ این بازی Microdis که حالا با نام Microdis Indie شناخته می‌شود، با استدیوی Raw Fury دست به دست یکدیگر داده‌اند تا Kingdom Majestic را منتشر سازند. این عنوان هم در بخش سینگل پلیر و هم مولتی پلیر قابل بازی خواهد بود. البته باید خاطر نشان کرد که کاربران نینتندو سوئیچ قادر به اجرای بخش Co-op نخواهند بود، و محدود به بخش تک‌نفره یا سینگل پلیر هستند.





داستان Kingdom از این قرار است که شما باید در نقش پادشاه یک سرزمین، در حین حفاظت از قلمروی خود از دشمنان خارجی و داخلی، به گسترش پادشاهی بپردازید. در روشنایی روز شما سوار بر اسب به مناطق مختلف سرزمین خواهید رفت تا با پیدا کردن نیروهای جدید و به خدمت درآوردن آنان، برای پیشرفت قلمرو تلاش کنید. اما در تاریکی شب، موجودات هیولایی و شیطانی به شهر شما حمله خواهند کرد تا تاج و تخت ارزشمندتان را تصاحب کنند.





در Kingdom شما قادر به استخدام نیروهای جدید، بنا کردن سساختمان‌های جدید، اکتشاف و ماجراجویی در نقاط مختلف و... خواهید بود. Kingdom Majestic در تاریخ 29 خرداد 13999 در دسترس خواهد بود. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از این بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:





منبع متن: pardisgame