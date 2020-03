به گزارش پردیس گیم به نقل از VG247 طبق ادعای گفته شده توسط یک شخص که سابقه‌ی خوبی در لو دادنِ وقایع، اطلاعات، جزئیات و تاریخ‌ها از عناوین سری Call Of Duty دارد (کاربر شبکه‌ی اجتماعیِ توییتر با نام کاربری Okami13) نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 فردا منتشر خواهد شد. چند روز پیش بود که طی انتشار بروزرسانی‌ای جدید برای نسخه‌ی ریبوت این سری یعنی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2019 تصویری از کاورِ نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در درون فایل‌های نسخه‌ی ریبوت این سری یعنی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2019 پیدا شد و باری دیگر به شایعات عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 جانی دوباره بخشید، چند روز پیش از آن نیز نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در کره‌ی جنوبی رده بندی و لیست شد اما پیش از تمامی این اتفاقات همان شخصی که خبر از عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در درون امسال را داده بود و اطلاعات جدیدی از این نسخه‌ی بازسازی را نیز همراه با اعلام خبر عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در درون امسال را منتشر کرده بود، یعنی Okami13، حالا خبر از عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در فردا را می‌دهد!

Okami13 چند ساعت پیش در شبکه‌ی اجتماعی توییتر توییتِ زیر را به اشتراک گذاشت:

"من در حال دعا کردن هستم چونکه نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در واقع فردا منتشر خواهد شد پس من شبیه احمق‌ها به نظر نخواهم آمد."

تاریخ ارسال پیام: 30 مارچ 2020 (مصادف با 11 فروردین 1399)

زمانی که از Okami13 این سوال توسط دیگر کاربرها در زیر توییت‌اَش پرسیده شد که آیا نسبت به عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در این تاریخ (یعنی فردا) اطمینان دارد Okami13 به آنها پاسخ داد که او به میزان 99.9999 درصد از عرضه‌ی نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در این تاریخ (یعنی فردا) اطمینان دارد! همچنین Okami13 که پیش از این خبر از وجود بخش چند نفره در درون نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 می‌داد به تازگی ادعا می‌کند که نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 تنها دارای بخش تک نفره و داستانیِ این عنوان خواهد بود و بجای وجود بخش چند نفره، نقشه‌های بخش چند نفره‌ی این عنوان (یعنی Call of Duty: Modern Warfare 2) برای بخش چند نفره‌ی جدید ترین نسخه از سریِ Call of Duty: Modern Warfare یعنی نسخه‌ی ریبوتِ این سری (یعنی Call of Duty: Modern Warfare 2019) عرضه خواهد شد.

کاربر Okami13 در شبکه‌ی اجتماعی توییتر سابقه‌ی خوبی در لو دادنِ وقایع، اطلاعات، جزئیات و تاریخ‌ها از عناوین سری Call Of Duty دارد و بارها بسیاری از وقایع از عناوین سری Call Of Duty را پیش از تایید و عرضه‌ی رسمی‌شان پیش بینی و تایید کرده و به اشتراک گذاشته است، پس میتوان به اطلاعات Okami13 اعتماد کرد آنها را چیزی بیشتر از شایعه شمُرد؛ اما حتی اگر نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 در فردا منتشر نشود نیز ممکن است که Activision امروز تنها از نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 رونمایی کرده و آن را در آینده‌ای نزدیک عرضه کند؛ باید منتظر ماند و دید که در 24 ساعت آینده چه اتفاقی خواهد افتاد...

منبع متن: pardisgame