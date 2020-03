نسخه بازسازی شده بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare 2 بر روی شعبه آلمان PlayStation Store قرار گرفت + اولین نمایش و تصاویر

به گزارش پردیس گیم به نقل از وبسایت Push Square، همانطور که پیش‌بینی می‌شد، لحظاتی قبل نسخه بازسازی شده بخش داستانی Call of Duty: Modern Warfare 2 شعبه آلمان فروشگاه PlayStation قرار گرفت.

طبق اطلاعات به دست آمده نسخه‌ بازسازی شده‌ Call of Duty: Modern Warfare 2 تحت عنوان یک محتوای قابل دانلود (Downloadable Content یا همان DLC) برای برای بخش تک نفره‌ جدیدترین نسخه از سریِ Call of Duty: Modern Warfare یعنی نسخه‌ی ریبوتِ این سری (Call of Duty: Modern Warfare 2019) عرضه خواهد شد و نسخه‌ای جداگانه و واحد نخواهد بود (این محتوای قابل دانلود با هر دو نسخه‌ی Call Of Duty: Modern Warfare و Call Of Duty Warzone سازگار بوده و بر روی هر دوی آنها قابل استفاده و اجرا خواهد بود).

بسته‌ محتوای قابل دانلود نسخه‌ بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 بر روی تمامی پلتفرم‌های مقصدِ نسخه‌ی ریبوتِ این سری یعنی پلتفرم‌های Xbox One ،PlayStation 4 و PC عرضه خواهد شد و به گفته‌ی منابع 30 دلار قیمت خواهد داشت که در درون این بسته‌ی دانلودی محتویاتی هم بطور اختصاصی برای برای بخش چند نفره‌ی نسخه‌ی ریبوتِ این سری وجود خواهد داشت که به عنوان مثال می‌توان به کارکترِ کلاسیک و قدیمی شخصیت Ghost، یک سلاحِ کُلت، یک سلاحِ رایفل و چند آیتم برای شخصی‌سازیِ سلاح‌ها و نوع نمایش اطلاعات بازیکن در درون بازی اشاره کرد.

و در پایین شما می‌توانید تصاویر و تریلر لو رفته از نسخه‌ی بازسازی شده‌ی عنوان Call of Duty: Modern Warfare 2 را تماشا کنید.

<جهت مشاهده در اندازه واقعی بر روی تصاویر کلیک کنید.>









دانلود با کیفیت SD

تماشا بصورت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame