بازی ترسناک و شوتر اول شخص Quantum Error برای PS5 معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، Teamkill Media با معرفی Quantum Error خبر از ساخت این بازی ترسناک و شوتر اول شخص، برای کنسول‌های PS4 و PS5 داد. پس از معرفی Godfall حال Quantum Error به عنوان بازی دیگری که برای نسل نهم کنسولِ سونی درنظر گرفته شده، معرفی می‌شود. Quantum Error در اتمسفری ترسناک و البته با المان‌های شوتر اول شخص ساخته می‌شود، زمین دیگر جای زندگی نیست و امنیت سابق را ندارد. اطلاعات چندانی درمورد بازی منتشر نشده اما شما می‌توانید به برخی مکانیزم‌های گیم‌پلی بازی در تریلر معرفی Quantum Error پی ببرید.

Teamkill Media سابقا بازی Kings of Lorn: The Fall of Ebris ساخته و منتشر کرده بود که در سبک اول شخص و فضایی تخیلی جریان داشت. با توجه به سابقه‌ی تقریبا مثبت این استدیو، می‌توان امید داشت که بازی بعدی آنها نیز با استقبال طرفداران مواجه شود.

با توجه به تریلر منتشر شده، گرافیک بازی قابل قبول است و می‌توان امید داشت که در کنسول PS5 بهتر نیز باشد. تاریخ انتشار مشخصی برای این بازی مشخص نشده و باید منتظر ماند و دید که آیا در آینده‌ی نزدیک شاهد Quantum Error خواهیم بود، یا باید چندین ماه منتظر این عنوان باشیم. شما می‌توانید تریلر منتشر شده از این بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

دانلود با کیفیت SD-دانلود با کیفیت HD

تماشا در حالت تمام صفحه

منبع متن: pardisgame