نقد و بررسی بازی DOOM 64

“به قلم علیرضا رزمجویی”

این نقد براساس نسخه ارسالی سازندگان برای سایت پردیس‌گیم نوشته شده است.

تیره و خوفناک، DOOM 64 اولین نسخه‌ از این سری تلقی می‌شود که سعی داشت سری DOOM را از دیدگاه تاریک و دلهره‌آوری به مخاطبان ارائه کند؛ روندی که شاهد ادامه‌ پیدا کردن آن در DOOM 3 بودیم. حالا بالاخره پس از سال‌ها، اسارتش در پلتفرم Nintendo 64 به پایان رسیده است و می‌توانیم آن را به مجموعه‌ی ارزشمندمان از این سری خاطره‌انگیز اضافه کنیم. DOOM 64 تنها نسخه‌ از این سری است که به صورت داخلی در استدیوی id Software توسعه داده نشده است و Midway Games مسئولیت توسعه اولیه و Nightdive Studios وظیفه‌ی پورت کردن آن برای نسل حاضر را بر عهده داشته‌اند.

شاید نام Nightdive Studios را تا به حال نشنیده باشید اما تخصص آن‌ها بازگرداندن نسخه‌های قدیمی بازیها و ارائه دادن همان تجربه‌ی کلاسیک و خاطره‌انگیز بر روی پلتفرم‌های جدید است. حالا آن‌ها با DOOM 64 دوباره نشان داده‌اند که در کار خود تبحر کافی دارند و حتی سوپرایزهایی را نیز در بازی تعبیه کرده‌اند.

DOOM 64 ادامه‌ی داستانِ Doomguy پس از DOOM II را روایت می‌کند. شیاطین جهنم توسط موجود مرموزی دوباره احیا شده‌اند و کسی بهتر و باتجربه‌تر از DOOM Marine وجود ندارد که دوباره آن‌ها را به قعر جهنم بفرستد و درهای خروج آن‌ها را برای نجات دادن کره زمین و دنیاهای دیگر، ببندد. نکته‌ی طلایی این پورت از DOOM 64 این است که کمپینی با مراحل کاملاً جدید به بازی اضافه شده است تا داستان DOOM 64 را با داستان نسخه‌ی 2016 و Eternal پیوند دهد؛ بنابراین علاوه بر ۳۲ مرحله‌ی کلاسیک این نسخه، به ۷ مرحله‌ی جدید نیز دسترسی خواهید داشت که به طور کامل اختصاصی برای این پورت ساخته شده‌اند.

همانطور که گفتیم، از نظر فضا و لحن، DOOM 64 عنوان تاریک و جدی‌تری است. دشمنان از طراحی جدید و رنگ‌بندی‌های تاریک و ترسناک‌تری بهره‌مند هستند و مطمئناً مواجه با Cacodemonدر DOOM 64 بسیار دلهره‌آورتر است؛ مخصوصاً اگر در دسته‌های چندتایی و به همراه انواع دیگری از دشمنان مانند Baron of Hell به سمت‌تان هجوم بیاورند. مراحل نسبت به دو نسخه‌ی کلاسیک این سری، پیچیده‌ و گسترد‌ه‌تر هستند و معماها کمی بیشتر مانع راه‌تان می‌شوند. چنین چیزی در برخی مراحل که از طراحی مرحله‌ی جذابی برخوردار هستند، بسیار سرگرم‌کننده است، اما در موارد دیگر پیج و خم بودن محیط دیگر باعث سردرگمی می‌شود و باعث می‌شود پیدا کردن کلیدهای آبی، قرمز و زردِ کلاسیک این سری و پیدا کردن Exit به تلاش و دقت بیشتری نیاز داشته باشد. همینطور مکانیک باز و بسته شدن درها در این نسخه ایراداتی دارد که در برخی مواقع باعث آزاردهنده شدن حرکت سریع در محیط می‌شود.

DOOM 64 ثابت می‌کند که در صورت دگرگونی اتمسفر و موسیقی—حتی با وجود فرمول یکسان گیم‌پلی—بازی به طور کامل می‌تواند به تجربه‌ی دیگری تبدیل شود. آن موسیقی انرژی‌دهنده‌ی نسخه‌های کلاسیک را با نواهای ترسناک و شیطانی عوض کنید و آن معماری روشن با رنگ قرمز براق در جهنم را با سیاه‌چاله‌های تاریک پر از شیطان جا‌به‌جا کنید تا بازی کاملاً متفاوتی بدست بیاید؛ تجربه‌ای که می‌تواند برای طرفداران DOOM بشدت جذاب و متفاوت باشد. با اینکه به پناه گرفتن از شیاطین نیازی ندارید و دوباره کنترل ماشین کشتار قدرتمندی را بر عهده دارید، اما با وجود دالان‌های تاریک و پیچ در پیچ و طراحی جدید و خوفناک‌ترِ شیاطین، مطمئناً اگر توسط آن‌ها غافل‌گیر شوید، امکان ندارد از جای خود نپرید.

در مراحل مربوط به جهنم که آسمان به وضوح در آن دیده می‌شود، برای اولین بار در سری DOOM رعد و برق‌های وحشتناکی را شاهد هستیم که از میان ابرهای سیاه خود را نشان می‌دهند. حتی ممکن است در لابه‌لای موسیقی پریشان‌کننده‌ی بازی، صدای بچه‌ای گریان را بشنویم که در جهنم گرفتار شده است. هر عنصر بصری و صوتی که در بازی طراحی شده است، می‌خواهد از جهنم فضایی وحشتناک به شما متصور کند، فضایی که به آن تعلق ندارید و سریعتر از همیشه باید نشانِ Exit را پیدا کرده و از آن خارج شوید. نه به خاطر اینکه شیاطین برای شما خطر محسوب می‌شوند؛ خیر...به خاطر اینکه ماندن در جهنمی که DOOM 64 به نمایش گذاشته شده است، می‌تواند حتی Doomguy را نیز به مرز جنون بکشاند.

اسلحه‌ها نیز مانند دشمنان طراحی کشنده‌تری به خود گرفته‌اند و به نظر می‌رسد بُرد بیشتری نیز نسبت به نسخه‌های کلاسیک دارند؛ بطوری که حتی با Double Shotgun می‌توان از راه دور نیز دشمنان را هدف قرار داد. چارچوب و حس و حال استفاده از سلاح همانند نسخه‌های کلاسیک هنوز جذاب و سرگرم‌کننده است و به نظر می‌رسد این فرمول هنوز هم پس از بیش از ۲۰ سال کارایی و درگیرکنندگی خود را از دست نداده است. لازم به ذکر است که اگر پس از تجربه‌ی DOOM Eternal به سراغ DOOM 64 بروید، کمی زمان می‌برد تا بتوانید با محدودیت‌های پرش و مبارزه‌ای خود کنار بیایید. البته نگران اسلحه‌ی جدید و منحصربفرد خود در این نسخه نباشید، چون Unmaker قدرتمند هنوز هم به همراه BFG 9000 در کنار شماست تا در شرایط سخت و وقتی که محاصره شده‌اید، بتوانید دریایی از خون راه بیاندازید.





Nightdive Studios خوشبختانه نسبت به تغییر حس و حال و ساختار بازی در مراحل کلاسیک اقدامی نکرده است و DOOM 64 را به عنوان جواهری از گذشته، بدون دست‌خوردگی ارائه داده است تا دارندگان پلتفرم‌های دیگر نیز همان تجربه را داشته باشند. البته ارتقای رزولوشن و بافت‌های HD، به همراه ارائه‌ی ابزار کنترلی و تنظیمات مختلفِ متناسب با پلتفرم‌ها و کنترلرهای جدید که در بازی در دسترس قرار داده شده است، تجربه‌ی سازگاری را برای پلتفرم‌های جدید ارائه داده است. در واقع Nightdive Studios بدون دخالت در ساختار نسخه‌ی اصلی، سعی کرده است مراحل جدید خود را به بازی اضافه کند که از نظر وسعت و جذابیت می‌توان گفت با مراحل اصلی هم‌رده بوده و ارزش این پورت را بالا برده است.

در نهایت باید به این اشاره کنیم که DOOM 64 عنوانی پر از مراحل کلاسیک به علاوه‌ی مراحل اضافی به تازگی توسعه داده شده است که تنها با قیمت ۵ دلار در دسترس قرار گرفته است و یک عنوان کلاسیک را با محتویات تازه، به پلتفرم‌های جدید آورده است. عنوانی که هنوز هم پس از سالها تجربه‌ی آن لذت‌بخش مانده است و هنوز هم با اتمسفر و موسیقی خود می‌تواند باعث ایجاد فضایی دلهره‌آور شود؛ فضایی که جای خالی آن در نسخه‌های جدید DOOM حس می‌شود.

بازبینی تصویری:

اسلحه Unmaker که برای اولین بار در DOOM 64 کنترل آن را بر عهده گرفتیم

اتمسفر تاریک و خوفناک DOOM 64

Hell is empty and all the devils are here

مراحلی که بعضا معماها و پیچیدگی بی‌دلیلی دارند

تمام داستانی که نیاز دارید؛ مختصر و مفید!

نکات مثبت:

اضافه شدن کمپینی جدید و جذاب به ۳۲ مرحله‌ی کلاسیک بازی

ارائه‌ی فضایی متفاوت با اتمسفر و موسیقی ترسناک و دلهره‌آور

فرمول گیم‌پلی و اسلحه‌هایی که پس از دو دهه هنوز سرگرم‌کنندگی خود را از دست نداده‌اند

محتوای قابل‌توجه نسبت به قیمت ۵ دلاری

نکات منفی:

پیچیدگی غیرضروری در برخی مراحل

مکانیزم ناکارآمد باز و بسته شدن درها در برخی مراحل

سخن آخر: یک پورت وفادار برای نسخه‌ای ترسناک و اتمسفریک از سری کلاسیک DOOM به همراه مراحل کاملا جدید که مطمئنا ارزش قیمت ۵ دلاری خود را دارد.

Verdict

A faithful port for an atmospheric and grim classic doom experience that contains new levels and definitely worth the 5$ price point

Final Score: 8.5 out of 10

منبع متن: pardisgame