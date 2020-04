به گزارش پردیس‌گیم، بازی void tRrLM(); //Void Terrarium در تاریخ 20 تیر برای اروپا، 24 تیر برای آمریکای شمالی، و 27 تیر در اقیانوسیه، برای کنسول‌های پلی‌استیشن4 و نینتندو سوئیچ عرضه خواهد شد. شما باید کنترل تنها انسان باقی‌مانده در جهان را به دست بگیرید و او را زنده نگه دارید. Toriko که در دنیایی آلوده و مسموم به شکل عجیبی زنده مانده باید بقای بشریت را به تنهایی ادامه دهد. در خلاصه‌ای از بازی چنین آمده:

"در دنیایی مسموم، روباتی موفق به یافتن یک دختر جوان در میان زباله‌ها می‌شود. او با بررسی وضع و حال او، پی می‌برد که دخترک توانایی زنده ماندن را دارد، لذا به دنبال وسایلی برای مراقبت از او می‌گردد. ربات و دوستش که یک هوش مصنوعی است با یکدیگر تصمیم می‌گیرند که از دختر مواظبت کنند. شما باید در نقش روبات به دنیای خطرناک و مسموم بیرون قدم بگذارید، از میان ماشین‌ها و ربا‌ت‌های ترسناک عبور کرده و برای پیدا کردن دارویی برای سلامتی Toriko تلاش کنید."

این بازی که توسط سازنده‌ی A Rose in the Twilight و htoL#NiQ: The Firefly Diary ساخته می‌شود از گرافیکی زیبا و جلوه‌های بصری ویژه‌ای بهره خواهد برد که با ترکیب جهانی پساآخرالزمانی یک تجربه‌ی منحصر بفرد ارائه می‌کند.

شخصی‌سازی‌های موجود در بازی در طیف گسترده‌ای وجود دارند که می‌توانید با ترکیب کردن آنها، به موارد جالب توجهی دست پیدا کنید. به علاوه، 15 نوع بیماری مختلف وجود دارد که Tokiro مبتلا به آنها خواهد شد و شما باید در پی درمان آنها باشید.

هیچ مبارزه و نبردی شبیه یکدیگر نخواهد بود، سعی کنید با شکست دادن دشمنان خود در این محیط آلوده موفق به نجات تنها انسان زنده روی زمین شوید!

منبع متن: pardisgame