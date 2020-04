ریمستر بخش چندنفره Call of Duty: Modern Warfare 2 احتمالا در دست ساخت است

ریمستر بازی Call of Duty: Modern Warfare 2 اخیرا برای کنسول PS4 در دسترس قرار گرفت و در آینده برای Xbox One و PC هم منتشر خواهد شد. با این حال، شرکت Activision بخش چندنفره را از محتویات آن حذف کرد چراکه نمی‌خواست بین جامعه بازیکنان Call of Duty: Modern Warfare جدایی شکل بگیرد. همچنین آن‌ها اعلام کرده‌اند که برنامه‌ای برای بخش چندنفره آن ندارند اما یکی از منابع شناخته شده Call of Duty یعنی The Gaming Revolution که پیش از این اطلاعاتی از Warzone ،Modern Warfare و ریمستر Modern Warfare 2 ارائه داده بود، می‌گوید بخش چندنفره این بازی در دست ساخت است.

به گزارش پردیس گیم و به نقل از Comicbook، اخبار مربوط به بخش چندنفره ریمستر Modern Warfare 2 در حساب رسمی توئیتر این شخص به اشتراک گذاشته شد. او گفت Activision در رابطه با وضعیت فعلی بخش چندنفره این بازی به‌طور کامل صادق نیست.

The Gaming Revolution در توئیتر خود نوشت: "منبع من تاکید دارد که بخش چندنفره ریمستر Modern Warfare 2 هنوز در حال ساخت و آزمایش است. من فکر می‌کنم صحبت‌های Activision برای دیدن واکنش طرفداران بوده است."

البته باید تمام این‌ موارد را شایعه در نظر گرفت چون هنوز چیزی به‌طور رسمی اعلام نشده اما سایر منابع مربوط به Call of Duty هم همین حرف‌ها را می‌زنند. The Gaming Revolution ثابت کرده که در موارد زیادی قابل اعتماد است.

منبع متن: pardisgame