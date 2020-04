نقد و بررسی بازی Persona 5 Royal + نقد ویدیوئی

نقد و بررسی بازی Persona 5 Royal

"به قلم عرفان حایری"

پرسونا یکی از محبوب‌ترین فرانچیزهای ژاپنی است که در ابتدا به عنوان یک اسپین-آف بر سری Shin Megami Tensei به دنیای بازی‌های ویدیویی پا گذاشت، ولی رفته رفته توانست جایگاه مستقل خود را پیدا کند و از سایه این بازی خارج شود. هر شماره از این بازی داستانی مستقل دارد و شماره پنجم با تکامل داستان و المان‌های گیم‌پلی پیشین، توانست به شاهکاری تکرار نشدنی در صنعت گیم تبدیل شود که توصیه می‌کنیم نقد آن را نیز در وبسایت مطالعه کنید.

اگر با کمپانی Atlus آشنا باشید؛ می‌دانید که انتشار نسخه‌های متعدد از یک بازی و ساختن چندین زیرشاخه، از عادت‌های رایج این کمپانی می‌باشد. همانطور که پرسونا 4 نسخه‌ای تحت عنوان Golden و بازی Catherine نسخه‌ای تحت عنوان Full Body داشت، نسخه رویال پرسونا 5 نیز به همین سنت عمل کرده است. اما این‌بار حتی چند قدم فراتر رفته و توانسته یک تجربه منحصر به فرد و تازه از بازی اصلی ارائه دهد.

تعداد تغییرات و بخش‌های جدید در نسخه رویال آنقدر زیاد است که خود به مقاله‌ای جداگانه نیاز دارد. اما اینجا به مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم و بررسی می‌کنیم که این تغییرات چه تاثیری بر روی بازی گذاشته‌اند. پیش از آنکه مبحث اصلی را شروع کنیم، لازم است تا توضیح مختصری برای تازه واردان پرسونا 5 داشته باشیم. به طور کلی مجموعه پرسونا راجع به تعدادی نوجوان است که در جستجوی عدالت و ایستادگی در برابر ظلم، دنیا را از پلیدی‌ها نجات می‌دهند. چیزی که پرسونا 5 را ارزشمندتر می‌کند واقع گرایانه بودن داستان آن است. با وجود اینکه با یک بازی به ظاهر فانتزی طرف هستیم که در آن با موجوداتی با شکل‌های عجیب مبارزه می‌کنیم، اما همه چیز در واقع نمادی از زندگی واقعی است که به طور کامل در تجربه‌ای ۱۰۰ ساعته، برای مخاطب به بهترین شکل شرح داده شده.

نیمی از تجربه بازی مربوط به زندگی روزمره به عنوان دانش‌آموز و نیمی دیگر، زندگی به عنوان یک Phantom Thief است. در زندگی دانش‌آموزی خود علاوه بر فعالیت‌های مربوط به مدرسه و حضور در کلاس درس، می‌توانید در توکیو قدم بزنید، خرید کنید، به مراکز دیدنی بروید و مهم تر از همه، با افراد جدید آشنا شوید و ارتباط خود را با آن‌ها قوی‌تر کنید. تمامی این موارد می‌تواند روی فعالیت‌های Phantom Thief بودن شما نیز تأثیر می‌گذارد و نباید این دو را جدا از یکدیگر ببینید. قوی‌تر شدن ارتباط‌تان با یک سیاست‌مدار می‌تواند قابلیت‌های بیشتری برای مذاکره با سایه‌ها (که دشمنان اصلی شما در Palaceها هستند) را در اختیارتان بگذراد، یا دوست شدن با یک گیمر بازی‌های آرکید می‌تواند مهارت شما را در استفاده از اسلحه بالاتر ببرد. این موضوع باعث می‌شود تا از هیچ چیز در بازی به صورت گذرا رد نشوید و با حوصله برای تک تک لحظات آن وقت بگذارید. هرچه بیشتر بخواهید در بازی عجله کنید، بیشتر ضرر می‌کنید؛ پس بهتر است به توصیه خود بازی گوش دهید و با صبر و حوصله، تمامی روزهای بازی را پیش ببرید تا بیشترین لذت ممکن را از آن ببرید.

نیمه دیگر بازی که مربوط به Palaceها می‌شود، در واقع دنیایی است که به واسطه خواسته‌های منحرف شده اشخاص شکل گرفته است. به طور مثال، پالس یک مربی ورزش که تنبیه‌های شدید بدنی را راه موفقیت تیم والیبال مدرسه می‌داند، یک قلعه است که در آن تمامی دانش‌آموزان، حکمِ برده‌ را برای شاه قلعه (همان مربی ورزش) دارند. و یا پالس مدیر یک رستوران فست فودی، کارخانه‌ای است که کارکنان آن، حکم ربات‌هایی دارند که استراحت برای آن‌ها معنی ندارد و باید بی وقفه برای موفقیت این کارخانه کار کنند. در این پالس‌ها، شما باید با سایه‌ها مبارزه کنید و راه خود را برای رسیدن به گنج موجود در آن پیدا کنید تا در نهایت با دزدین این گنج، بتوانید قلب آن فرد را در دنیای واقعی تغییر دهید و او را به آدم بهتری تبدیل کنید.

اگر نسخه اصلی را تجربه کرده باشید، تا به اینجا همه چیز را می‌دانستید، اما تفاوت نسخه رویال چیست؟ احتمالاً زمانی که بازی را شروع می‌کنید تا چند ساعت، همان حس بازی قبلی را داشته باشید و به جز تعدادی تغییرات جزئی، چیز دیگری احساس نکنید؛ تغییراتی از قبیل بهتر شدن جلوه‌های بصری بازی که شاید به سختی بتوان تفاوتش نسبت به نسخه اصلی را تشخیص داد. اما وضعیت‌های به خصوص مانند آب و هوای بارانی و نورپردازی شهر در شب، می‌توانند حس بهتری را منتقل کنند. همچنین تغییراتی در پرتره شخصیت‌ها اعمال شده، که اکنون بیشتر احساس آن‌ها در مکالمات را بروز می‌دهد. اما تغییرات اساسی نسخه رویال با ۳ شخصیت جدید آن آغاز می‌شود که هر کدام سورپرایزهای ویژه‌ای در خط داستانی دارند و هر یک به نوعی به بهتر شدن گیم‌پلی بازی کمک کرده‌اند. مهم‌ترین آن‌ها شاید دختر جوانی به نام کاسومی باشد که به مانند پروتاگونیست بازی، به تازگی به دبیرستان شوجین منتقل شده است و در مقطعی پایین‌تر از گروه اصلی Phantom Thieves، مشغول به تحصیل است.

کاسومی از همان بخش آغازین و پیش درآمد بازی، خود را وارد گیم‌پلی می‌کند تا حس نو و تازه بازی با یک شخصیت جدید، طرفداران سابق را بیشتر مشتاق کند. با وجود اینکه او تقریبا در اکثر بخش‌های بازی حضور پیدا می‌کند و می‌توانید در زندگی روزمره خود، ارتباط‌تان با او را قوی‌تر کنید. اما برای استفاده از او در مبارزات باید تا ثلث سوم مدرسه صبر کنید. کاسومی، متفاوت‌ترین شخصیت در این گروه است و به هیچ عنوان حقیقتی که پشت او قایم شده است قابل پیش‌بینی نیست. اضافه کردن چنین شخصیتی، پیچیدگی بیشتری را در داستان ایجاد کرده که از پیش بردن اتفاقات تکراری برای طرفداران سابق، تبدیل به تلاش برای کشف رازی جدید شده و همچنین برای کسانی که نخستین بار وارد دنیای بازی می‌شوند، داستانی قوی‌تر و پر رمز و رازتر را ارائه می‌دهد.

دومین شخصیت جدید در این نسخه، شخصی به نام جوزه (Jose) است که در قالب یک پسر بچه وارد “مِمنتوس” می‌شود. ممنوتس در واقع پالس تمامی افراد است و مکانی است که در آن می‌توانید قلب افرادی که گناه کوچکتری مرتکب شده‌اند را تغییر دهید. این مکان که حکم دانجِن در دیگر بازی‌های مشابه را دارد، به لطف جوزه این بار مفیدتر از قبل واقع شده است. به شخصه در نسخه قبل چندان طرفدار گشت و گذار در ممنتوس نبودم و احساس می‌کردم که پس از انجام دادن درخواست‌های مردم برای تغییر قلب دوستان و آشنایان‌شان، دیگر کاری برای انجام دادن وجود ندارد، اما این‌بار شخصیت جوزه می‌تواند تجربه حضور در ممنتوس را سرگرم‌کننده‌تر کند. اکنون شما می‌توانید با پیدا کردن تعدادی گل در ممنوتس و تحویل دادن آن‌ها به جوزه، آیتم‌هایی بخرید که می‌تواند در مبارزات سخت و طولانی بسیار مفید باشد. همچنین با پیدا کردن تعدادی استامپ، می‌توانید از او بخواهید تا سطح EXP، پول و یا آیتم دریافتی از مبارزات در ممنتوس را ارتقا دهد. از این رو، هم یک هدف جدید برای گشت و گذار دارید و هم می‌توانید با سرعت بیشتری گرایند کنید و لول خود را ارتقا دهید. ناگفته نماند که در بخش جدید بازی، یک منطقه کاملاً جدید نیز به ممنتوس اضافه شده است که حال و هوای کاملاً متفاوتی با بقیه مناطق دارد و حس تازگی بیشتری را برای طرفداران سابق به ارمغان می‌آورد.

شخصیت دیگری که در این نسخه اضافه شده، پزشک روان‌شناسی به نام دکتر ماروکی است که پس از ماجرای مربی ورزش کاموشیدا، به عنوان مشاور به مدرسه شوجین می‌آید تا به بهبود یافتن حال روحی دانش‌آموزان کمک کند. ماروکی نه تنها به خودی خود شخصیت بسیار دوست داشتنی و قابل درکی است، بلکه حتی داستان بازی را نیز منطقی‌تر می‌کند و این سوال پیش می‌آید که چرا در همان بازی اصلی چنین شخصیتی وجود نداشته است. حضور ماروکی در بازی حتی باعث شده تا اطلاعات بیشتری از گذشته شخصیت‌ها در جلسات مشاوره به دست آوریم و همزمان با درک کردن دغدغه‌ای که یک پزشک روان شناس برای کمک به مردم دارد، می‌توانیم درد شخصیت‌های اصلی را نیز بیشتر درک کنیم. مانند بسیاری از شخصیت‌های بازی، ماروکی نیز درجه معتمد (Confidant) مخصوص به خود را دارد و تا ۱۰ ستاره قابل ارتقا یافتن است. قوی‌تر کردن ارتباط‌تان با او می‌تواند ویژگی‌های بسیار مفیدی همچون بازیابی مقداری SP را در بر داشته باشد.





اکنون که صحبت از درجه معتمد شد، لازم است بگویم شخصیت آکِچی که در نسخه اصلی نیز حضور پر رنگی داشت، این بار نقشی بیشتر و متفاوت‌تر گرفته است. دیگر ارتقا یافتن درجه معتمد او بر اساس انتخاب‌های بازی نیست، بلکه خودتان می‌توانید با رفتن به سراغ او در منطقه جدید بازی و با انجام فعالیت‌هایی مانند انجام بازی بیلیارد یا رفتن به کلابِ جز، رابطه خود را با او قوی‌تر کنید و ویژگی‌هایی مانند افشا کردن نقاط ضعف دشمن‌ها در ابتدای مبارزه را به دست آورید. اضافه شدن چنین مواردی نه تنها سرگرمی بیشتری برای مخاطب ایجاد کرده؛ بلکه باعث شده تا این شخصیت، بسیار منطقی‌تر از قبل جلوه کند. سطح دوبله انگلیسی بازی در نسخه اصلی نیز فوق‌العاده بود و در این نسخه نیز با اضافه شدن مکالمات جدید، تمام صداپیشگان کار خود را عالی انجام داده‌اند. اما در نظر من، صداپیشه نقش گورو آکچی، برای بخش‌های جدید واقعاً سنگ تمام گذاشته است و این شخصیت را به سطح جدیدی از جذابیت رسانده است. به طور کلی تمام تغییرات نسخه رویال به گونه‌ای است که انگار جای خالی‌شان در بازی اصلی نیز احساس می‌شد و نه تنها بار اضافه‌ای بر دوش آن نگذاشته‌اند، بلکه حتی این تجربه طلایی را شیرین‌تر از قبل کرده‌اند.

همانطور که گفتیم، اضافه شدن این شخصیت‌ها داستان جذاب‌تر و پر رمز و رازتری را در بازی ایجاد کرده‌ و به بهبود گیم‌پلی نیز کمک کرده‌است اما جدای از این‌ها، موارد جدید دیگری نیز در بازی دیده می‌شود. به طور مثال، اکنون پس از هر بار صحبت کردن با شخصیت‌های بازی در زندگی روزمره، یک مکالمه تلفنی از آن‌ها دریافت می‌کنید که شانس بیشتری برای قوی‌تر کردن ارتباط‌تان با آن‌ها می‌دهد. از این رو، فرصت بیشتری برای رسیدگی به کارهای متفرقه مانند دارت بازی کردن و غیره داشته و به لطف اضافه شدن ثلث سوم مدرسه، زمان بیشتری برای بالا بردن درجه معتمد با دیگر دوستان خود خواهید داشت.





علاوه بر ویژگی‌های جدیدی که از طریق درجه‌های معتمد جدید دریافت می‌کنید، المان‌‌های جدیدی نیز در بخش مبارزات وجود دارند. اگر به درستی با دشمنان جدید بازی مقابله کنید، کار را برای شما آسان‌تر می‌کنند و اگر اشتباه کنید، با ضربات قوی‌تر شما را تنبیه می‌کنند. همچنین قابلیت Baton Pass (قابلیتی که اجازه می‌دهد تا نوبت اضافه خود را به شخص دیگری واگذار کنید) این‌بار دارای چند سطح است که با انجام بازی دارت در دنیای واقعی، می‌توانید سطح آن را ارتقا دهید. این قابلیت اکنون تا ۳ مرحله قابل اجرا است که مرحله سوم به شما این اجازه را می‌دهد تا بدون هدر رفتن حتی یک SP از قابلیت‌های پرسونا خود استفاده کنید. قابلیت دیگری تحت عنوان Show Time نیز به مبارزات اضافه شده و در مواقعی که دشمن و یا یکی از اعضای گروه خودتان میزان سلامتی کمی دارد، فعال می‌شود تا به کمک شما بیاید. بسیاری از شخصیت‌ها به صورت دو نفره می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند که برخی از آن‌ها رفرنس به انیمه‌های معروف ژاپنی همچون جوجو دارد.

از دیگر تغییرات مهمی که در پالس‌ها با آن‌ برخورد می‌کنید، اضافه شدن مسیرهای جدید برای یافتن آیتم‌های مخفی تحت عنوان Will Seed است که اجازه می‌دهد پالس‌های تکراری نسخه اصلی، بخش جدیدی برای گشت و گذار داشته باشند. همچنین برای جلوگیری از عدم تکراری شدن بازی، تمامی باس‌فایت‌ها نیز تغییر کرده‌اند و اکثراً یک فاز کاملا جدید و غیر منتظره دارند؛ بنابراین اگر نسخه اصلی را چندین بار تمام کرده‌اید و فکر می‌کنید تمام نقاط ضعف باس‌فایت‌ها را می‌دانید، بازی قرار است شما را شگفت زده کند. البته به واسطه تمام قابلیت‌های جدیدی که در بخش مبارزات وجود دارد، به طور کلی شاهد مبارزات آسان‌تری نسبت به نسخه اصلی (به خصوص در نیمه اول بازی) هستیم و از این رو، اگر دلتان مبارزات دشوار می‌خواهد بهتر است سراغ درجه سختی بالاتری روید.

در نهایت باید گفت Atlus برای این نسخه از بازی به معنای واقعی سنگ تمام گذاشته است و نه تنها آن را با ویژگی‌های جدید و سرگرم کننده‌تر پر کرده است، بلکه حتی ایراداتی از آن را برطرف کرده که شاید خیلی‌ها حتی متوجه‌ش نبوده‌اند. این جادویی‌ است که فقط Atlus از پس آن برمی‌آید. اینکه یک بازی به ظاهر تکراری بتواند بار دیگر قلب‌تان را بدزد، به هیچ وجه کار آسانی نیست.

بازبینی تصویری:

شب سرنوشت ساز پروتاگونیست

کافه Leblanc، دوست‌داشتنی‌تر از همیشه

لحظاتی که کنار کاسومی می‌گذارنید، شیرین و با نمک هستند.

بهبود پرتره شخصیت‌ها

منوی جدید بازی، حس و حال متفاوتی دارد

در Thieves Den می‌توانید کنترل تمامی شخصیت‌ها را به دست بگیرید.

اکنون می‌توانید تصاویری از لحظات مشترک با دوستان‌تان را در چت گروهی مشاهده کنید.

نکات مثبت:

تغییرات غیر منتظره باس‌فایت‌ها

آزادی عمل بیشتر در بخش زندگی روزمره

قابلیت‌های بیشتر برای ارتقا سطح روابط دوستانه

اضافه شدن ۲۹ قطعه موسیقی جدید

بهبود شخصیت‌پردازی برخی شخصیت‌های قدیمی

باورپذیرتر شدن داستان بازی

شخصیت‌های جدید فوق‌العاده جذاب

سورپرایزهای فراوان در بخش‌های پایانی

نکات منفی:

آسان‌تر شدن مبارزات نسبت به نسخه اصلی

سخن آخر: Persona 5 Royal تمام سعی خود را کرده تا از یک بازی تکراری، یک تجربه کاملاً جدید درست کند. هرچند پرسونا 5 به خودی خود عنوانی است که بارها ارزش تکرار دارد، اما محتوای جدید در این نسخه آنقدر زیاد است که تقریباً حس یک بازی جدید را می‌دهد. حتی بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های جدیدِ گیم‌پلی، باز هم به دلیل بخش کاملاً جدید بازی که حدود ۲۰ ساعتی از شما وقت می‌گیرد، ارزش تجربه مجدد را دارد.

Verdict

Persona 5 Royal has done everything in its power to make a fresh experience out of an already released game. Despite the fact that Persona 5 is a title that is worth playing time and again, but the addition of new content in this version of the game is so extensive that it feels like a brand new title. Even if we choose to ignore all the new gameplay features, the game is well worth a second playthrough because of 30 hours of fresh story content

Final Score: 10 out of 10





نقد و بررسی ویدیوئی:





