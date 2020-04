به گزارش پردیس‌گیم، دیشب بود که The Last of Us II با تاخیری دوباره مواجه شد و با اعلام ناتی‌داگ، بازی تا تاریخ نامشخصی به تعویق افتاد. اما آقای تروی بیکر، صداپیشه و بازیگر دوست داشتنی که با ایفای نقش در The Last of Us، Uncharted، Batman Arkham و... شناخته شده است، دیشب مصاحبه‌ای داشت که در جریانِ آن به شرح برخی جزئیات داستانی The Last of Us II پرداخت. او مدعی شد در دنباله‌ی TLOU به ابعاد بیشتری از شخصیت جودل پی خواهید برد و با جزئیات زندگی‌اش آشنا خواهید شد.

او همچنین معتقد است که تیم ناتی‌داگ کاری بسیار عالی انجام داده‌اند و از موفقیت TLOU II تقریبا مطمئن هستند. او همچنان گفته است که تاخیر در The LAst of Us II ارزش صبر کردن را خواهد داشت:

"در The Last of Us II، ناتی‌داگ علاوه بر ارائه‌ی داستانی جدید، به پر کردن نقاط خالی که در بازیِ قبل شاهد بودیم پرداخته است. حتی خود من که نقش جوئل را برعهده داشتم، و فکر می‌کردم که او را می‌شناسم، به چیزهایی پی بردم که برایم بسیار تعجب برانگیز بودند. اگر ما کار خود را به نحو احسن انجام داده باشیم، مطمئنا سوالاتی برای هواداران پیش خواهد آمد که نتیجتا تمام چیزهایی که می‌دانند، چه درمورد کاراکترها و چه درمورد دنیای بازی را زیر سوال ببرند."

بیکر می‌گوید در سال 2016 که از تمامیت داستانِ بازی مطلع شده بود، بسیار تعجب کرده و به قول خودش حالی آشفته پیدا کرده! او همچنین به هواداران توصیه می‌کند که با ذهنی کاملا باز و اصطلاحا Open Mind به سراغ بازی بروند.

"اگر می‌‌‌‌‌‌‌خواهید بهترین تجربه‌ی ممکن از The Last of Us II را داشته باشید، باید با ذهنی باز آن مشغول به بازی شوید و به جوئل و الی اجازه دهید که داستانِ خود را تعریف کنند، نه داستانی که خودتان دوست دارید بشنوید. اگر با همین روش The Last of Us II را بازی کنید، تجربه‌ای کاملا متفاوت و جذاب خواهید داشت. حدود یک سال پیش بود که نیل دراکمن مرا به خانه‌اش دعوت کرد و از داستان بازی برایم گفت. در پایان صحبت‌هایش، جوری بودم که انگار بهترین قصه‌گوی دنیا برایم داستانی تعریف کرده است!"

The Last of Us II در حال توسعه‌ برای PS4 می‌باشد و در تاریخی نامشخص برای این کنسول منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame