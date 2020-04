موفق‌ترین عناوین بازیسازان ایرانی

"به قلم مهدی خشان"



همیشه وقتی صحبت از بازی‌های ایرانی می‌‌شود، اغلب با بی‌اعتنایی از آنان عبور می‌کنیم گرچه این امر اشتباه است. درست است که بازی‌های ایرانی بی‌نقص نیستند اما نمی‌توان از آنان گذشت، بلکه باید این دست بازی‌ها را تجربه کرد و برای پیشرفت هرچه بیشتر آن‌ها، نقطه نظارات خود را به گوش توسعه دهندگان ایرانی رساند. به این ترتیب آن‌ها قادر خواهند بود با وجود محدودیت‌های فعلی، بازی‌هایی به مراتب با کیفیت‌تر و هم تراز با استاندارهای روز و سلیقه ایرانی و جهانی بسازند. از این رو، امروز سعی کردیم که نگاه و معرفی ویژه‌ای از برترین بازی‌های ایرانی تولید شده در کنسول‌ها و رایانه‌های شخصی داشته باشیم.

Childern of Morta

استدیو فن افزار یا همان Dead Mage پا را از فراتر گذاشته است و با ساخت عنوانی شایسته و درخور استانداردهای جهانی، توانسته نظر مخاطبان ایرانی بازی‌های داخلی را به خودش جلب کند. فرزندان مورتا عنوانی در سبک Roguelite هست که داستانی درمورد نبرد خانواده Bergson با پلیدی را روایت می‌کند؛ روایتی که شاید فکر کنید مثل سایر عناوین داخلی کلیشه‌ای است ولی اینگونه نیست. در این بازی برای آشنایی بیشتر با داستان باید محیط ‌ها و سیاه چاله‌ها را به دقت گشت و گذار کرد، دشمنان را نابود ساخت و شخصیت‌ها را با استفاده از درخت مهارت مربوط به خود، ارتقا داد. این موارد در کنار گرافیک پیکسلی چشم نواز و وجود بخش دونفره، جذابیت این عنوان را چند برابر کرده است.

Engare

شاید به توان گفت “انگاره” ساخته مهدی بهرامی متفاوت‌ترین بازی ایرانی است که تا به حال دیده‌ایم. انگاره از این لحاظ متفاوت است که در سبک خود در داخل ایران رقیبی ندارد. بازی با استفاده از طرح‌های ایرانی/اسلامی و بهره‌گیری از هندسه و دقت و بدون تقلید از عناوین مشابه خارجی، سعی کرده مدت‌ها شما را سرگرم ساخت اشکال هندسی و حل معما کند. گرافیک بازی برای یک عنوان مستقل کاملاً حیرت‌آور است و در کنار گیم‌پلی اعتیاد‌اور، بالانس درجه سختی بازی و جزییات گرافیکی کم نظیر، دارای موسیقی ایرانی است که لذت آن را دوچندان کرده است. همچنین این بازی توانسته در جشنواره‌های داخلی و خارجی جوایز معتددی را کسب کند.

E.T.Armies

بازگشت به سال ۹۴ شما را به یاد بازی‌ شوتر اول شخص ارتش‌های فرازمینی می‌اندازد؛ بازی‌ای که توسط استدیو خوش نام راسپینا ساخته شد. بازی حال هوایی عجیبی داشت؛ درست شبیه عناوینی مثل Killzone که در آن‌ها باید یک سیاره را از وجود نحس بیگانگان پاک کنید. ارتش‌های فرازمینی که در بازار جهانی که نیز سرو صدا به پا کرد، دارای داستانی قابل قبول ولی نه چندان خوب است ولی در عوض گیم‌پلی هیجان انگیز، همراه با گرافیکی خیره کننده را ارایه می‌دهد. استفاده از UDK و موشن کپچر در بازی باعث واقعی‌تر شدن گرافیک شده، طوری که فکر می‌کنید این بازی ساخته استدیو‌های داخلی نیست. اگر فکر می‌کنید که یک بازی تولید داخلی شوتر اول شخص با گرافیکی متمایز و برروز را باید تجربه کنید قطعا باید سراغ ارتش‌های فرازمینی بروید.

The Dark Phantom Dawn Of Darkness

“شبگرد - طلوع تاریکی” که در سال ۹۳ منتشر شد، توسط استدیو بازی سازی پردیس‌گیم توسعه پیدا کرده است و اولین بازی ایرانی با جلوه‌های نئو نوآر است. شبگرد یک بازی اکشن سوم شخص هست که در آن باید به سراغ خلاف‌کاران و افراد فاسد بروید و آن‌ها را یکی پس از دیگری از پای دربیاورید. در این بین باید دستان پشت پرده را آشکار کنید، هویت اصلی خود را پید کنید و کشف کنید که چرا صورت شخصیت اصلی باندپیچی شده. آیا او چیزی را مخفی می‌کند؟ شبگرد از تنوع مراحل خوبی بهره می‌برد. همچنین صداپیشگی بازی حس خوبی را منتقل می‌کند و می‌توان فهمید که تیم صداپیشه بازی دارای مهارت خوبی در این زمینه بوده‌اند.

The Way of Love: Sub Zero

“مسیر عشق - زیر صفر” یکی از بازی‌های برتر ایرانی در سبک اشاره و کلیک معمایی است که توسط استدیو رسانا شکوه کویر منتشر شده است. این عنوان ۲.۵ بعدی با حال و هوای جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق منتشر شده و داستانی تقریبا ملودرام دارد؛ عنوانی که عشق، صلح و جنگ را روایت می‌کند. داستان بازی درمورد عملیات نجات یک خلبان جنگده ایرانی است که در خاک عراق سقوط کرده است. بازی در سبک خود دارای طراحی خوب و گاهاً خیره کننده است و از بالانس خوبی در گیم‌پلی برخوردار است.

Thrateon

رسانا افزار شریف با عرضه عصر پهلوانان و رویین‌تنی، قصد ادامه داستان اساطیری ایران باستان را داشت برای همین تراتئون را توسعه داد. این عنوان یک بازی اکشن–نقش محور (RPG-Action) است که با الهام از اساطیر ایران زمین ساخته شده‌است‌. تراتئون که به طور دقیق‌تر در اوستا به‌صورت “تره اته اونه” آمده‌است، در اصل همان فریدون است و معنای “دارنده‌ی سه نیرو” دارد.

بازی دارای خط دیالوگی به مانند هم سبک‌های خود است. علاوه براین، در بازی با نیروهای شیطانی مبارزه می‌کنید، آیتم‌های مختلف را پیدا می‌کنید و سلاح‌ها و زره‌های خود را نیز ارتفا می‌دهید. گرافیک بازی و طراحی محیط ها با استفاده و الهام از آثار تاریخی و مشهور ایران انجام گرفته است و صدا پیشگی بازی نیز توسط افراد برجسته صورت پذیرفته است.

Fighting in Aden Gulf

مؤسسه رسانه پرداز آمیتیس را بیشتر با عنوان مبارزه در خلیج عدن در سبک شوتر اول شخص می‌شناسند؛ بازیی که با سفارش ارتش جمهوری اسلامی ایران توسعه پیدا کرد و به بازار عرضه شد.

این بازی روایتگر تلاش‌های تکاوران نیروی دریایی ارتش هست که در راه حفظ امنیت دریایی و خاکی ایران به دشمنان و دزدان دریایی در خلیج عدن به مبارزه می‌پردازند. عملیات شکار اره ماهی چیزی است که در بازی می‌بینیم که درمورد نجات سرنشینان کشتی تصرفه شده ایرانی و پیدا کردن اره ماهی—رهبر گروه دزدان دریایی—می‌باشد. بازی با موتور گرافیکی Unity سه بعدی طراحی و تولید شده و شاهد مراحل هیجانی حمله به اردوگاه دزدان دریایی در ساحل و گشت و گذار با قایق تندرو هستیم. در آخر اینکه هدف ماموریت، تأمین امنیت دریایی و پیدا کردن سرکرده دزدان دریایی عدن است. همچنین این عنوان دارای یک نسخه مولتی پلیر شبکه‌ای با اسم مدار ۱۰ درجه هست که به صورت جداگانه باید تهیه شود.

Garshasp: The Monster Slayer

استدیو فن افزار یا همان Dead Mage کنونی در سال ۹۸ عنوان “گرشاسپ: گرز ثریت” را راهی بازار کرد؛ عنوانی متفاوت در سبکی متفاوت‌تر. گرشاسپ در سبک هک اند اسلش یا به اختصار H&S با الهام گیری از بازی خدای جنگ God of War وارد بازار داخلی شد. این بازی روایت‌گر اسارت انسان‌ها توسط دیو‌ها است که شهر‌ها را به تسخیر خود درآورده‌اند. سوشیانت باید در این راه غول‌ها را کشته و انسان‌‌‌ها را از بند این موجودات آزاد کند و گرز ثریت را از چنگ زرین تاج خارج کند. تنوع دشمنان در بازی قابل قبول است و تعداد کافی غول آخر یا باس فایت در بازی وجود دارد. سکوبازی نسبتاً خوب طراحی شده و با روایت داستانی مناسبی طرف هستیم. بازی دارای ارتفا سلاح به مانند دیگر عناوین این سبک است و دارای صحنه‌های دکمه زنی QTE متعددی هست که جذابیت خاصی به بازی می‌دهد. با توجه به سال عرضه بازی، این عنوان از گرافیک هنری وفنی قابل قبولی برخوردار است. اگر دنبال یک بازی پرازخون ریزی وکشتار هستید این عنوان را از دست ندهید. همچنین ادامه این بازی با نام گرشاسپ و راز معبد اژدها نیز برای دوستداران این سری مناسب است.

منبع متن: pardisgame