نه‌تنها تمام مراسم‌ها و رویدادهای صنعت بازی در پی شیوع گسترده‌ی ویروس کرونا لغو شده‌اند، بلکه این ویروس روی مراحل توسعه و عرضه‌ی بازی‌ها هم تاثیر گذاشته است. اولین قربانی ویروس کرونا در صنعت بازی، قسمت دوم بازی The Last of Us است. سونی خبر داده است که به خاطر بحران ویروس کرونا، عرضه‌ی بازی The Last of Us Part II را تا زمانی نامعلوم به عقب انداخته است.

فقط هم The Last of Us Part II شامل این تاخیر نشده است و باید انتظار داشته باشیم تا این تاخیر روی دیگر بازی‌های سونی، و حتی دیگر شرکت‌ها هم تاثیر بگذارد. دومین بازی سونی که عرضه‌ی آن فعلا لغو شده بازی Marvel’s Iron Man VR است. این بازی واقعیت مجازی هم به صورت انحصاری برای هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر ساخته شده و قرار بود در روز ۱۵ ماه مه عرضه شود.

سونی در قالب یک توییت، درباره‌ی تاخیر بازی‌های The Last of Us Part II و Marvel’s Iron Mar VR توضیح داده است:

«سونی این تصمیم سخت را اتخاذ کرده است تا عرضه‌ی بازی‌های The Last of Us Part II و Marvel’s Iron Man VR را تا اطلاع ثانوی به عقب بیاندازید. از دیدگاه لجستیک، بحران جهانی پیش آمده به ما این اجازه را نمی‌دهد تا تجربه‌ی عرضه‌ای به طرفداران‌مان ارایه دهیم که استحقاق آن را دارند.»

کمتر از دو ماه تا عرضه‌ی این دو بازی باقی مانده بود و همانطور که از پیغام سونی پیداست، به دلیل مشکلات توزیع است که شاهد تاخیر در عرضه‌ی The Last of Us Part II و Iron Man VR هستیم؛ طوری که ساخت دو بازی احتمالا تمام شده است.

استودیوی بازی‌سازی «ناتی داگ»، سازنده‌ی بازی The Last of Us Part II هم پیغامی منتشر کرده و گفته که ساخت بازی تمام شده است. ناتی داگ در این پیغام گفته است که ساخت بازی اساسا تمام شده و موضوع تاخیر در عرضه‌ی آن، از دست آن‌ها خارج است.

«همانطور که احتمالا همین حالا دیده‌اید، عرضه‌ی بازی The Last of Us Part II به عقب افتاده است. این خبر به همان اندازه که برای شما ناراحت کننده است، ما را هم ناراحت کرده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم تا به طرفداران اطلاعات بیشتری در این باره ارایه دهیم. خبر خوب این است که توسعه‌ی The Last of Us Part II حدودا به پایان رسیده است. ما در حال حاضر مشغول حل باگ‌های نهایی هستیم. با این حال، حتی با اینکه ما بازی را تمام کرده‌ایم، با واقعیت‌های دیگری روبرو هستیم که از دست ما خارج است. به دلیل مشکلات لجستیک، نمی‌توانستیم بازی را طبق رضایت خودمان عرضه کنیم. می‌خواهیم که همه بتوانند در یک زمان بازی The Last of Us Part II را تجربه کنند. می‌خواهیم مطمئن شویم که همه بتوانند بهترین تجربه را داشته باشند. به همین دلیل مجبور شدیم عرضه‌ی بازی را تا زمانی که بتوانیم این مشکلات لجستیک را حل کنیم، به عقب بیاندازیم. نسبت به این تصمیم ناراحت هستیم، اما نهایتا می‌دانیم که این حرکت برای تمام بازی‌کننده‌های ما بهتر است. امیدواریم که این تاخیر بلند مدت نباشد و بتوانیم به زودی اطلاعات بیشتری در این باره در اختیارتان بگذاریم.»

ویروس کرونا و بحران ناشی از آن، منجر به تخلیه‌ی استودیوهای بازی‌سازی متعددی در تمام دنیا شده است. بازی‌های مختلفی عرضه‌شان به عقب افتاده و انتظار داریم به زودی دیگر بازی‌هایی که برای عرضه در سال جاری برنامه ریزی شده‌اند هم رسما به تعویق بی‌افتند.

بدون شک تاخیر در عرضه‌ی The Last of Us Part II روی عرضه و توسعه‌ی بازی‌های دیگر سونی از جمله Ghost of Tsushima و دیگر بازی‌هایی که برای عرضه روی پلی‌استیشن ۵ در پاییز آماده می‌شوند، تاثیر بگذارد. حتی عرضه‌ی خود کنسول نسل بعد سونی هم قطعی نیست.

با تمام این اوصاف، باید این موضوع را گوشزد کنیم که نجات جان افراد، اولویت بسیار بالاتری از عرضه‌ی یک بازی یا یک کنسول دارد. در نتیجه به تصمیم سونی و دیگر شرکت‌های بازی‌سازی احترام می‌گذاریم.

تصاویر جدیدی خبر تاخیر بازی را همراه کرده‌اند که می‌توانید آن‌ها را در ادامه ببینید.

منبع: توییتر پلی‌استیشن

بخوانید:

روند بازی The Last of Us Part II نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟

ببینید:

تریلر اعلام تاریخ انتشار The Last of Us: Part 2

The post عرضه‌ی The Last of Us 2 تا زمانی نامشخص به عقب افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala