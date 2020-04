به مناسبت سالگرد ده سالگی مجموعه بازی‌های NieR، شرکت بازی‌سازی اسکوئر انیکس خبر از ساخت یک بازسازی بر اساس اولین قسمت این بازی‌ها داده است. طبق خبری که اسکوئر انیکس منتشر کرده، بازی NieR Replicant به صورت بازسازی شده برای پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه خواهد شد. این بازسازی Nier Replicant ver 1.22474487139 نام گرفته است.

قسمت اول مجموعه بازی‌های NieR در دو نسخه‌ی متفاوت عرضه شده بود. نقش اصلی نسخه‌ی ژاپنی بازی که NieR Replicant نام داشت پسرکی بود که به دنبال پیدا کردن خواهر خود، وارد ماجراجویی بلند و بالایی می‌شد. سازندگان بازی که تصور می‌کردند این قصه و نقش اصلی جوان و انیمه-طور آن به مذاق غربی‌ها خوش نیاید، نسخه‌ای دیگر از بازی برای عرضه در غرب ساختند. این نسخه NieR Gestalt نام داشت و مرد پیری را به جای پسرک به عنوان نقش اصلی معرفی می‌کرد که در داستان به دنبال دختر خود بود. نمی‌دانیم اسکوئر انیکس قصد بازسازی کدام نسخه را دارد، ولی فعلا فقط صحبت از بازی نسخه‌ی ژاپنی یعنی NieR Replicant شده است. احتمالا اسکوئر انیکس همین نسخه را اصلی در نظر گرفته و آن را بازسازی خواهد کرد.

اسکوئر انیکس در بیانیه‌ی خبری معرفی این بازی، با اشاره به دنباله‌ی معروف و محبوب‌تر مجموعه‌ی NieR یعنی بازی NieR: Automata، بازی NieR Replicant را به عنوان پیش‌درآمد بازی Automata معرفی کرده است.

بازسازی NieR Replicant توسط استودیوی ژاپنی Toylogic ساخته می‌شود. با این حال، اسکوئر انیکس مطمئن شده است تا کارگردان مجموعه‌ی NieR یعنی «یوکو تارو» روی این بازسازی نظارت کند. در کنار یوکو تارو، آهنگساز معروف بازی‌های NieR یعنی «که‌ایچی اوکابه» هم در این پروژه‌ی بازسازی همکاری خواهد کرد. «یوسکه سایتو»، تهیه‌کننده‌ی NieR: Automata و «تاکاهیسا تائورا»، طراح این بازی، قرار است به بازسازی NieR Replicant کمک کنند.

در توضیح این بازسازی، اسکوئر انیکس گفته است که NieR Replicant ver 1.22474487139 نه یک بازسازی معمولی و نه یک بازسازی بزرگ است؛ بلکه آن‌ها قصد دارند تا نسخه‌ای ارتقا یافته از بازی اصلی را ارایه دهند.

تاریخ عرضه‌ی بازی مشخص نیست، ولی اسکوئر امید دارد آن را امسال منتشر کند.

قرار است صحنه‌های جدیدی در بازی قرار بگیرد و شخصیت‌های جدیدی هم برای این بازسازی طراحی شده‌اند. تمام صداگذاری‌های بازی و موسیقی‌های آن هم دوباره ضبط شده‌اند. گفته شده که بازیگران دو شخصیت اصلی Nier Automata یعنی ۲B و ۹S قرار است در این بازسازی نقشی داشته باشند. با اینکه چیزی تایید نشده است، احتمالا با صحنه‌های کوتاهی از حضور این دو شخصت روبرو خواهیم شد.

اسکوئر انیکس گفته است که محتوای اضافه شده به بازی آن‌قدر زیاد هستند که طرفداران نسخه‌ی اصلی هم بتوانند بازسازی NieR Replicant را دوباره تجربه کنند.

تاریخ عرضه‌ی NieR Replicant ver 1.22474487139 مشخص نیست، ولی اسکوئر انیکس گفته که آن‌ها این بازی را در سالگرد ده سالگی مجموعه‌ی NieR یعنی سال جاری میلادی عرضه خواهند کرد. پلتفرم‌های این بازسازی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر در نظر گرفته شده‌اند.

تیزر کوتاهی که برای اعلام این خبر منتشر شده است را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

منبع: Gematsu

