بهترین بازی مسابقه‌ای تاریخ یعنی «برن‌آوت پارادایز» (Burnout Paradise) برای عرضه روی کنسول سوییچ برنامه ریزی شده است. نسخه‌ای که روی سوییچ عرضه خواهد شد، نسخه‌ی بازسازی شده‌ی این بازی یعنی Burnout Paradise Remastered است که محتوای کامل و گرافیک بهتری را در خود جای داده است.

بازسازی برن‌آوت پارادیز دو سال پیش روی کامپیوتر، پلی‌استیشن ۴ و ایکس‌باکس وان عرضه شده بود و الکترونیک آرتز تصمیم گرفته است همان نسخه را برای سوییچ بهینه‌سازی و عرضه کند.

تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ برن‌آوت پارادایز در نظر گرفته نشده است.

نسخه‌ی سوییچ از نظر محتوایی هیچ تفاوتی با دیگر نسخه‌های Burnout Paradise Remastered ندارد؛ یعنی تمام محتوای دانلودی بازی شامل ۱۳۰ خودروی بیشتر، مناطق جدیدتر و صدها چالش آنلاین جدید، در نسخه‌ی سوییچ این بازی هم وجود خواهند بود.

الکترونیک آرتز قول داده است تا نسخه‌ی سوییچ با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا شود. هم‌چنین قابلیت‌های دیگری مثل امکان استفاده از صفحه‌ی لمسی سوییچ هم در Burnout Paradise Remastered فراهم شده است. کیفیت بالای بافت‌ها یا پیشرفت‌های نورپردازی مختص این نسخه روی نینتندو سوییچ هم حفظ شده‌اند و چیزی از بازی حذف نشده است.

به جرات می‌گوییم که بین بازی‌های مسابقه‌ای، بازی هیجان‌انگیزتر، سریع‌تر و جذاب‌تر از برن‌آوت پارادیز کم پیدا می‌شود. اینکه بتوانیم برن‌آوت پارادایز را همیشه در کیف و جیب خود داشته باشیم و در هر زمان و هر مکانی آن را بازی کنیم، بدون شک موضوعی شگفت‌انگیز در صنعت بازی است.

تاریخ دقیقی برای عرضه‌ی نسخه‌ی سوییچ برن‌آوت پارادایز در نظر گرفته نشده است، ولی الکترونیک آرتز گفته که برنامه دارند Burnout Paradise Remastered را در سال ۲۰۲۰ عرضه کنند.

تریلر معرفی نسخه‌ی سوییچ Burnout Paradise Remastered را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

