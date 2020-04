بازی Doom Eternal رکورد فروش مجموعه را شکست

به راحتی می‌توانیم Doom Eternal را یکی از بهترین بازی‌های اکشن اول شخص تاریخ بنامیم و این موضوع، از چشم طرفداران این سبک پنهان نمانده است؛ طوری که بازی Doom Eternal توانسته بهترین فروش هفته‌ی اول سری بازی‌های Doom را به اسم خود ثبت کند. شرکت بتسدا گفته است که بازی Doom Eternal در هفته‌ی اول عرضه، دو برابر قسمت قبلی این مجموعه یعنی Doom فروخته است.

Doom Eternal در هفته‌ی اول عرضه روی استیم، پرفروش‌ترین بازی این پلتفرم بوده است.

بازی Doom Eternal دنباله‌ی مستقیم Doom سال ۲۰۱۶ است؛ یعنی چه از نظر روند و چه از نظر روایت کلی، با نسخه‌ای گسترده‌تر و بزرگ‌تر از Doom قبلی طرف هستیم. این بازی تلاش کرده تا محیط‌هایی بسیار بزرگ‌تر و دشمنان بیشتر و عمیق‌تری را در مقابل بازی‌کننده‌ها قرار دهد و در عین حال هم سلاح‌های قدرتمندتری را در اختیار آن‌ها بگذارد تا از پس موانع و چالش‌ها برآیند.

نزدیک به دو هفته از عرضه‌ی Doom Eternal می‌گذرد و در این زمان، چه منتقدان و چه بازی‌کننده‌ها به خوبی از آن تعریف کرده و برخی حتی آن را بهترین بازی اکشن اول شخص تاریخ نامیده‌اند. طراحی مراحل Doom، هوش مصنوعی دشمنان و چرخه‌ی کلی گیم‌پلی بازی، به عنوان بهترین بخش‌های Doom Eternal معرفی شده‌اند.

به لطف کیفیت بالای بازی و صد البته کمپین تبلیغاتی خوب بتسدا، انتظار فروش خوب Doom Eternal را هم داشتیم. آمار و ارقام دقیق فروش بازی ارایه نشده‌اند، ولی بتسدا گفته که بازی بسیار خوب فروخته است و حتی در هفته‌ی اول عرضه روی استیم، پرفروش‌ترین بازی این پلتفرم بوده و بیش از ۱۰۰ هزار بازی‌کننده‌ی همزمان داشته است.

بازی Doom Eternal روی پلتفرم‌های پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر عرضه شده است.

